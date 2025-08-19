Δείτε γιατί ίσως να μην είναι καλή ιδέα να κάνετε δώρο σε κάποιον έναν σκύλο
Όσο συγκινητική κι αν είναι η σκηνή με ένα κουτάβι να βγαίνει από ένα κουτί με κόκκινο φιόγκο, υπάρχει και η πιο ψύχραιμη αντιμετώπιση.

Ίσως να έχετε ακούσει κι εσείς ένα κοντινό σας πρόσωπο να εκφράζει την επιθυμία του να αποκτήσει έναν σκύλο. Από το παιδί και τον ή την σύντροφό σας μέχρι τους φίλους και τους ηλικιωμένους γονείς που θέλουν παρέα. Με τόσα αδέσποτα που αναζητούν σπίτι, είναι λογικό να σκεφτείτε πως ίσως πρέπει να κάνετε την κίνηση και να μεσολαβήσετε για να λάβουν ένα τριχωτό δώρο με κουνιστή ουρά.

Παρά την καλή σας διάθεση και την όμορφη σκέψη, μην ξεχνάτε πως ένα ζωάκι γίνεται μέλος της οικογένειας, έχει υποχρεώσεις και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως ένα απλό δώρο. Η ευθύνη του επιβαρύνει αποκλειστικά τον κηδεμόνα του και αν δεν είναι έτοιμος, δεν θα περάσει κανείς καλά. Ένα κατοικίδιο δεν είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να επιστραφεί ή να μπει στην ντουλάπα. Η ανατροφή και φροντίδα του έχει ευθύνες και υποχρεώσεις που είναι καθημερινές και αναπόφευκτες.

