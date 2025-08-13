ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Χάθηκε ο γατούλης Νικόλας από τη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης- Ας βοηθήσουμε να βρεθεί
Από τα πιο δυσάρεστα πράγματα που μπορεί να συμβούν σε κάποιον που έχει κατοικίδιο είναι να το χάσει. Δυστυχώς όσο και αν φροντίζουμε και αν αγαπάμε τα πλάσματα που ζούμε μαζί τους, το λάθος μπορεί να γίνει.

Αυτό συνέβη και με τον πανέμορφο πορτοκαλένιο γατούλη Νικόλα, ο οποίος χάθηκε στις 3 Αυγούστου από τη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης.

Ο Νικόλας είναι πορτοκαλί στο πάνω μέρος και άσπρος από μέσα. Είναι στειρωμένος και φιλικός με αυτούς που γνωρίζει. Οπότε χρειάζεται να τον προσεγγίσετε με ήρεμο τρόπο.
