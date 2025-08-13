Τα πιο «δροσερά» αξεσουάρ για την προστασία του κατοικιδίου σας από τον καύσωνα
Τα πιο «δροσερά» αξεσουάρ για την προστασία του κατοικιδίου σας από τον καύσωνα
Yπάρχουν ευτυχώς τρόποι για να ανακουφίσουμε τα κατοικίδιά μας και να τα κάνουμε να νιώσουν καλύτερα όταν έχει καύσωνα.
Το καλοκαίρι είναι για πολλούς η αγαπημένη τους εποχή. Και μάλλον δεν έχουν άδικο. Κάποιες όμως μέρες η ζέστη δημιουργεί προβλήματα και μας χαλάει τη διάθεση. Το ίδιο συμβαίνει και με το κατοικίδιό μας.
Εμείς οι άνθρωποι έχουμε βρει τρόπους να μη ζεσταινόμαστε πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες. Το σκυλάκι όμως ή η γατούλα μας δεν έχουν τον τρόπο να μας πουν ότι υποφέρουν από τον καύσωνα. Κάποια φαίνονται σαν να έχουν λαχανιάσει και αναπνέουν γρήγορα, κάποια άλλα είναι τεντωμένα κάτω από κρεβάτια και δεν βγαίνουν ούτε για φαγητό και κάποια εξαφανίζονται σε μέρη του σπιτιού που δεν είναι τόσο ζεστά προσπαθώντας να χαλαρώσουν.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Εμείς οι άνθρωποι έχουμε βρει τρόπους να μη ζεσταινόμαστε πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες. Το σκυλάκι όμως ή η γατούλα μας δεν έχουν τον τρόπο να μας πουν ότι υποφέρουν από τον καύσωνα. Κάποια φαίνονται σαν να έχουν λαχανιάσει και αναπνέουν γρήγορα, κάποια άλλα είναι τεντωμένα κάτω από κρεβάτια και δεν βγαίνουν ούτε για φαγητό και κάποια εξαφανίζονται σε μέρη του σπιτιού που δεν είναι τόσο ζεστά προσπαθώντας να χαλαρώσουν.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα