Σκύλος στην παραλία και τη θάλασσα: Αυτά τα 3 πράγματα δεν επιτρέπει ο νόμος
TOPETMOU

Σκύλος στην παραλία και τη θάλασσα: Αυτά τα 3 πράγματα δεν επιτρέπει ο νόμος

Τι πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζετε, σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021.

Σκύλος στην παραλία και τη θάλασσα: Αυτά τα 3 πράγματα δεν επιτρέπει ο νόμος
Αν είστε από τους τυχερούς που ο σκύλος τους απολαμβάνει το μπάνιο στη θάλασσα, τώρα είναι η εποχή για να του χαρίσετε αξέχαστες βόλτες και εμπειρίες.

Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι και η παρουσία του σκύλου στην παραλία συνοδεύεται από κανόνες που πρέπει να ακολουθείτε. Σύμφωνα λοιπόν με τον Νόμο 4830/2021 (Άρθρο 19):

– Απαγορεύονται οι σκύλοι σε οργανωμένες παραλίες. Επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για σκύλους βοήθειας και θεραπείας ή εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη, που έχει αναρτηθεί από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας. Εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική πάντοτε η χρήση λουριού. Εξαιρούνται οι σκύλοι βοήθειας που σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως ζητηθούν απαραίτητα δικαιολογητικά.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network