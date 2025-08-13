Σκύλος στην παραλία και τη θάλασσα: Αυτά τα 3 πράγματα δεν επιτρέπει ο νόμος
Σκύλος στην παραλία και τη θάλασσα: Αυτά τα 3 πράγματα δεν επιτρέπει ο νόμος
Τι πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζετε, σύμφωνα με τον νόμο 4830/2021.
Αν είστε από τους τυχερούς που ο σκύλος τους απολαμβάνει το μπάνιο στη θάλασσα, τώρα είναι η εποχή για να του χαρίσετε αξέχαστες βόλτες και εμπειρίες.
Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι και η παρουσία του σκύλου στην παραλία συνοδεύεται από κανόνες που πρέπει να ακολουθείτε. Σύμφωνα λοιπόν με τον Νόμο 4830/2021 (Άρθρο 19):
– Απαγορεύονται οι σκύλοι σε οργανωμένες παραλίες. Επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για σκύλους βοήθειας και θεραπείας ή εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη, που έχει αναρτηθεί από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας. Εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική πάντοτε η χρήση λουριού. Εξαιρούνται οι σκύλοι βοήθειας που σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως ζητηθούν απαραίτητα δικαιολογητικά.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έτσι και η παρουσία του σκύλου στην παραλία συνοδεύεται από κανόνες που πρέπει να ακολουθείτε. Σύμφωνα λοιπόν με τον Νόμο 4830/2021 (Άρθρο 19):
– Απαγορεύονται οι σκύλοι σε οργανωμένες παραλίες. Επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για σκύλους βοήθειας και θεραπείας ή εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη, που έχει αναρτηθεί από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας. Εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική πάντοτε η χρήση λουριού. Εξαιρούνται οι σκύλοι βοήθειας που σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως ζητηθούν απαραίτητα δικαιολογητικά.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα