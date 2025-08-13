Ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνήσετε με μια γάτα- Λίγοι τον γνωρίζουν
Οι έρευνες αναφέρουν ότι και οι γάτες μπορούν να καταλάβουν τι νιώθουμε. Αρκεί να μάθουμε ”να μιλάμε” τη γλώσσα τους.
Οι γάτες έχουν διάφορες, όχι πάντα κολακευτικές, φήμες που τις ακολουθούν. Μια από αυτές είναι ότι υπάρχει δυσκολία, σε αντίθεση με τον σκύλο, στην επικοινωνία μας μαζί τους.
Αυτό που συνήθως λέμε είναι ότι μόνο οι σκύλοι μπορούν να διαβάσουν τις εκφράσεις του προσώπου μας και να καταλάβουν τι νιώθουμε. Οι έρευνες όμως διαβεβαιώνουν ότι και οι γάτες μπορούν να κάνουν το ίδιο. Αρκεί να μάθουμε ”να μιλάμε” τη γλώσσα τους. Πραγματικά μη φανταστείτε ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο.
