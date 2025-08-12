Εντυπωσιακά πράγματα που ίσως δεν γνωρίζατε για τις πανέξυπνες κατσίκες
Οι κατσίκες είναι από τα πρώτα ζώα που εξημερώθηκαν από τον άνθρωπο, πριν από περίπου 10.000 χρόνια.
Με τα εκφραστικά πρόσωπα, την παιχνιδιάρικη φύση και την εντυπωσιακή ευκινησία τους, οι κατσίκες είναι πλάσματα γεμάτα εκπλήξεις.
Από τα πρώτα ζώα που εξημερώθηκαν από τον άνθρωπο, πριν από περίπου 10.000 χρόνια, έχουν συνδεθεί στενά με την αγροτική ζωή και την επιβίωση του είδους μας και αποτελούν μέχρι και σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της υπαίθρου σε πολλές περιοχές του πλανήτη.
Η διαχρονική παρουσία τους στην ανθρώπινη εμπειρία έχει αφήσει το αποτύπωμά της στη μυθολογία, τη λαϊκή παράδοση και ακόμα και τη θρησκεία διαφόρων λαών ανά την υφήλιο.
