Τι πρέπει να κάνετε για να μη χαλάσει η τροφή του σκύλου σας το καλοκαίρι
Πώς μπορείτε να διατηρήσετε φρέσκια την ξηρά τροφή του σκύλου, καθώς είναι από τα τρόφιμα που δεν μπαίνουν στο ψυγείο;
Είναι η εποχή που πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα τα τρόφιμα να μη χαλάσουν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Το ψυγείο είναι ο βασικός μας σύμμαχος, αλλά τι γίνεται με πράγματα που δεν μπαίνουν στο ψυγείο, όπως η ξηρά τροφή του σκύλου μας;
Το καλοκαίρι είναι η εποχή που το παγωμένο νερό, οι κρύες σαλάτες, τα παγωτά και τα δροσερά ποτά έχουν την τιμητική τους. Στη ζωή μας όμως υπάρχουν και τα κατοικίδια, που δεν αντέχουν πολύ τη ζέστη και χρειάζονται ειδική φροντίδα για να είναι άνετα και ασφαλή.
Εκτός από κρύες λιχουδιές που μπορούμε να τους δίνουμε, αλλά και παγάκια φτιαγμένα από λιωμένα φρούτα όπως μπανάνα και φράουλα, θα πρέπει να φροντίσουμε και την τροφή τους. Να διασφαλίζουμε δηλαδή ότι ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες δεν θα αλλοιωθεί και δεν θα γίνει επικίνδυνη για να την καταναλώσει ο σκύλος μας.
