Πώς οι σκύλοι και οι γάτες μπορεί να διατηρούν το μυαλό μας υγιές- Δείτε με ποιον τρόπο το καθένα
TOPETMOU

Πώς οι σκύλοι και οι γάτες μπορεί να διατηρούν το μυαλό μας υγιές- Δείτε με ποιον τρόπο το καθένα

 Η συνύπαρξη με ένα κατοικίδιο ενδέχεται να κρύβει πολλά απρόσμενα οφέλη που η επιστήμη μόλις έχει αρχίσει να ανακαλύπτει. 

Πώς οι σκύλοι και οι γάτες μπορεί να διατηρούν το μυαλό μας υγιές- Δείτε με ποιον τρόπο το καθένα
Πολλοί κηδεμόνες κατοικιδίων γνωρίζουμε από πρώτο χέρι την ευεργετική επίδραση που έχει στην ψυχική μας υγεία η καθημερινή αλληλεπίδραση με τα αγαπημένα μας πλάσματα.

Η ηρεμία που μας χαρίζει το γουργουρητό της γάτας μας όταν είμαστε αγχωμένοι, η ευτυχία που νιώθουμε βλέποντας την ουρά του σκύλου μας να κουνιέται με ενθουσιασμό, οι αστείες στιγμές που ζούμε παρέα με τα χνουδωτά μας φιλαράκια, ακόμα και η αίσθηση σκοπού που αποκτάμε μέσα από τη ρουτίνα της φροντίδας τους είναι «δώρα» που κάνουν πιο όμορφη και πλήρη τη ζωή μας.

Ωστόσο, η συνύπαρξη με ένα κατοικίδιο ενδέχεται να κρύβει και πολλά άλλα απρόσμενα οφέλη που η επιστήμη έχει μόλις αρχίσει να ανακαλύπτει.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network