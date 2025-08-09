Οι περισσότεροι σκύλοι έχουν μάτια σε σκούρο χρώμα- Δείτε γιατί η αιτία είμαστε εμείς
Τα μάτια των σκύλων στο πέρασμα των χρόνων άλλαξαν χρώμα- από το κίτρινο των λύκων σε σκούρο. Πώς έχει όμως αυτό συμβεί;
Σύμφωνα με τους επιστήμονες τα μάτια των σκύλων στο πέρασμα των χρόνων άλλαξαν χρώμα- από το κίτρινο των λύκων σε σκούρο. Όπως γνωρίζουμε, τα σκούρα μάτια είναι πιο συνηθισμένα σήμερα στους οικόσιτους σκύλους. Τι όμως έχει επηρεάσει αυτή την πολύ σημαντική αλλαγή;
Η απάντηση θα σας εκπλήξει και έχει να κάνει, σύμφωνα με έρευνα, με εμάς τους ανθρώπους, οι οποίοι θεωρούμε, όσο και αν σε πολλούς θα κάνει εντύπωση, το σκούρο χρώμα πιο φιλικό.
Οι ανθρώπινες λοιπόν προτιμήσεις, αναφέρουν οι έρευνες, για ένα φιλικό πρόσωπο ενδέχεται να έχουν οδηγήσει την εξέλιξη του χρώματος των ματιών του σκύλου.
