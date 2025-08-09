Οι περισσότεροι σκύλοι έχουν μάτια σε σκούρο χρώμα- Δείτε γιατί η αιτία είμαστε εμείς
TOPETMOU

Οι περισσότεροι σκύλοι έχουν μάτια σε σκούρο χρώμα- Δείτε γιατί η αιτία είμαστε εμείς

Τα μάτια των σκύλων στο πέρασμα των χρόνων άλλαξαν χρώμα- από το κίτρινο των λύκων σε σκούρο. Πώς έχει όμως αυτό συμβεί;

Οι περισσότεροι σκύλοι έχουν μάτια σε σκούρο χρώμα- Δείτε γιατί η αιτία είμαστε εμείς
Σύμφωνα με τους επιστήμονες τα μάτια των σκύλων στο πέρασμα των χρόνων άλλαξαν χρώμα- από το κίτρινο των λύκων σε σκούρο. Όπως γνωρίζουμε, τα σκούρα μάτια είναι πιο συνηθισμένα σήμερα στους οικόσιτους σκύλους. Τι όμως έχει επηρεάσει αυτή την πολύ σημαντική αλλαγή;

Η απάντηση θα σας εκπλήξει και έχει να κάνει, σύμφωνα με έρευνα, με εμάς τους ανθρώπους, οι οποίοι θεωρούμε, όσο και αν σε πολλούς θα κάνει εντύπωση, το σκούρο χρώμα πιο φιλικό.

Οι ανθρώπινες λοιπόν προτιμήσεις, αναφέρουν οι έρευνες, για ένα φιλικό πρόσωπο ενδέχεται να έχουν οδηγήσει την εξέλιξη του χρώματος των ματιών του σκύλου.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network