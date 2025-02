Άγνωστα πράγματα για τα τόσο έξυπνα αλλά παρεξηγημένα περιστέρια

Κλείσιμο

Η αλήθεια είναι ότι τα περιστέρια δεν είναι καθόλου δημοφιλή πουλιά.Δυστυχώς, συχνά τα βλέπουμε ως παράσιτα στις πόλεις. Δεν είναι τυχαίο ότι, μετά την ταινία “Ζωντανές αναμνήσεις” του Γούντι Άλεν, επικράτησε να τα αποκαλούμε “αρουραίους με φτερά”. Θεωρούνται βρώμικα και ενοχλητικά ζώα και δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο έξυπνα και ιδιαίτερα είναι στην πραγματικότητα.Ας δούμε μερικές ενδιαφέρουσες αλήθειες που ίσως δεν γνωρίζατε σχετικά με τα περιστέρια, οι οποίες μπορεί να σας κάνουν να τα δείτε με άλλο μάτι:1. Πιθανότατα είναι το πρώτο πουλί που εξημέρωσαν οι άνθρωποιΤο κοινό περιστέρι της πόλης (Columba livia), γνωστό και ως περιστέρι της πέτρας, είναι μάλλον το πρώτο πουλί που εξημέρωσαν ποτέ οι άνθρωποι. Μπορεί κανείς να δει περιστέρια σε τέχνη του 4ου αιώνα π.Χ. στο Ιράκ.2. “Κέρδισαν” τον Κάρολο Δαρβίνο και τον Νίκολα ΤέσλαΗ εκτροφή περιστεριών ήταν πολύ συνηθισμένο χόμπι στη Βικτωριανή Αγγλία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μερικά πολύ ιδιαίτερα πουλιά. Ένας από τους πιο ενθουσιώδεις κι ενεργούς εκτροφείς περιστεριών ήταν ο Κάρολος Δαρβίνος, το σμήνος του οποίου χαρακτηριζόταν από ιδιαίτερη ποικιλομορφία. Στο βιβλίο του “Τhe Variation of Animals and Plants Under Domestication” μάλιστα, υπήρχαν δύο κεφάλαια αφιερωμένα στα περιστέρια (ενώ οι σκύλοι και οι γάτες μαζί μοιράζονται ένα κεφάλαιο).Ο Νίκολα Τέσλα ήταν άλλος ένας ιδιοφυής άνθρωπος που λάτρευε τα περιστέρια. Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του που έμενε στη Νέα Υόρκη συχνά περιέθαλπε τραυματισμένα άγρια περιστέρια. Το αγαπημένο του ήταν ένα λευκό θηλυκό περιστέρι, για το οποίο είχε κάποτε πει “Αγαπούσα αυτό το περιστέρι, την αγαπούσα όπως ένας άνδρας αγαπά μια γυναίκα και με αγαπούσε κι αυτή. Όταν ήταν άρρωστη, το ήξερα και το κατάλαβα – ήρθε στο δωμάτιό μου κι έκατσα δίπλα της για μέρες. Τη βοήθησα να αναρρώσει. Το περιστέρι ήταν η χαρά της ζωής μου. Αν με είχε ανάγκη, τίποτα άλλο δεν μετρούσε. Όσο την είχα, υπήρχε σκοπός στη ζωή μου”. Όταν πέθανε το περιστέρι, ο Τέσλα ήταν απαρηγόρητος.3. Αντιλαμβάνονται τον χώρο και τον χρόνοΣτα πλαίσια μιας έρευνας που δημοσιεύτηκε το 2017 στο επιστημονικό περιοδικό Current Biology, επιστήμονες έδειξαν σε αιχμάλωτα περιστέρια μια σειρά ψηφιακών γραμμών σε μια οθόνη υπολογιστή για 2 ή 8 δευτερόλεπτα. Κάποιες γραμμές ήταν κοντές, ενώ άλλες ήταν 4 φορές μακρύτερες. Τα περιστέρια είχαν εκπαιδευτεί για να αξιολογούν είτε το μήκος της γραμμής είτε για πόση ώρα φαινόταν στην οθόνη. Βρήκαν ότι όσο περισσότερο έδειχναν τη γραμμή, τόσο μακρύτερη θεωρούσε το περιστέρι ότι είναι. Το ίδιο ίσχυε και για το αντίθετο. Αν τα περιστέρια έβλεπαν μια μακρύτερη γραμμή, θεωρούσαν ότι υπήρχε για μεγαλύτερη διάρκεια απ’ ό,τι φαινόταν στην οθόνη. Οι επιστήμονες κατέληξαν ότι τα περιστέρια αντιλαμβάνονται τόσο την έννοια του χρόνου όσο και του χώρου, και σημείωσαν ότι “παρόμοια ευρήματα υπάρχουν για τους ανθρώπους και για άλλα πρωτεύοντα”.4. Μπορούν να βρουν πάντα τον δρόμο για τη φωλιά τουςΜπορούν να το κάνουν αυτό ακόμα κι αν έχουν μεταφερθεί στην απομόνωση – χωρίς οπτικά, οσφρητικά, ή μαγνητικά στοιχεία για το πού βρίσκονται – ενώ οι επιστήμονες περιστρέφουν τα κλουβιά τους ώστε να μην γνωρίζουν προς ποια κατεύθυνση ταξιδεύουν. Το πώς βρίσκουν πάντα τον δρόμο για το σπίτι αποτελεί μυστήριο, αλλά οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τον προσανατολισμό και τις περιηγητικές ικανότητές τους από αρχαιοτάτων χρόνων. Ήδη από το 3.000 π.Χ., οι άνθρωποι απελευθέρωναν αιχμάλωτα περιστέρια και τα ακολουθούσαν στην πιο κοντινή ξηρά.