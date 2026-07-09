Συρίγος στο protothema: Η Τουρκία δεν παίρνει F-35 αν δεν απαλλαγεί από τους S400 - Το 2019 είχαμε Μιράζ χωρίς πυραύλους και άρματα χωρίς οβίδες
Συρίγος στο protothema: Η Τουρκία δεν παίρνει F-35 αν δεν απαλλαγεί από τους S400 - Το 2019 είχαμε Μιράζ χωρίς πυραύλους και άρματα χωρίς οβίδες
Ο καθηγητής και βουλευτής της ΝΔ ανέλυσε στο Direct τις ισορροπίες μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το μήνυμα Μητσοτάκη για το casus belli, τον ρόλο της Τουρκίας και τις προκλήσεις για την Ελλάδα
Ο νέος ρόλος που διεκδικεί η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, τα εμπόδια για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35, η αναβάθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και οι νέες γεωπολιτικές ισορροπίες μετά τη Σύνοδο της Συμμαχίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του Άγγελου Συρίγου στην εκπομπή Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη.
Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της ΝΔ εκτίμησε ότι η Τουρκία εμφανίζεται σήμερα σαφώς αναβαθμισμένη σε επίπεδο ΝΑΤΟ, κυρίως λόγω της αμυντικής της βιομηχανίας, ωστόσο υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά εμπόδια για την απόκτηση των αμερικανικών μαχητικών F-35.
EVGENIDIS vs SYRIGOS
Αναφερόμενος στην εικόνα της Άγκυρας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο κ. Συρίγος σημείωσε ότι «λεκτικά είναι 100% αναβαθμισμένη», εξηγώντας πως η Τουρκία, που πριν από λίγα χρόνια αντιμετωπιζόταν ως το «μαύρο πρόβατο» της Συμμαχίας, σήμερα επιχειρεί να παρουσιαστεί ως απαραίτητος εταίρος.
Διαβάστε περισσότερα: https://video.protothema.gr
Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της ΝΔ εκτίμησε ότι η Τουρκία εμφανίζεται σήμερα σαφώς αναβαθμισμένη σε επίπεδο ΝΑΤΟ, κυρίως λόγω της αμυντικής της βιομηχανίας, ωστόσο υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά εμπόδια για την απόκτηση των αμερικανικών μαχητικών F-35.
EVGENIDIS vs SYRIGOS
Αναφερόμενος στην εικόνα της Άγκυρας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο κ. Συρίγος σημείωσε ότι «λεκτικά είναι 100% αναβαθμισμένη», εξηγώντας πως η Τουρκία, που πριν από λίγα χρόνια αντιμετωπιζόταν ως το «μαύρο πρόβατο» της Συμμαχίας, σήμερα επιχειρεί να παρουσιαστεί ως απαραίτητος εταίρος.
Διαβάστε περισσότερα: https://video.protothema.gr
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