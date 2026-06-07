Αναστασία στο protothema: Στα Μέγαρα είμαι η Νατάσα και εκεί μου λένε πάντα να κρατάω χαμηλά την μπάλα
Αναστασία στο protothema: Στα Μέγαρα είμαι η Νατάσα και εκεί μου λένε πάντα να κρατάω χαμηλά την μπάλα
Ή δημοφιλής τραγουδίστρια εξηγεί πως ο τόπος της και οι άνθρωποι της την κρατούν προσγειωμένη ενώ μιλά για την πίεση της επιτυχίας, τον φόβο της έπαρσης και την επιθυμία της να χτίσει μια καριέρα με διάρκεια
Για την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή μίλησε η δημοφιλής τραγουδίστρια Αναστασία στην εκπομπή Direct και τον Γιώργο Ευγενίδη, αποκαλύπτοντας πτυχές του χαρακτήρα της που, όπως είπε, δεν είναι ευρέως γνωστές στο κοινό.
Η 23χρονη τραγουδίστρια σημείωσε ότι οι περισσότεροι τη θεωρούν δυναμική προσωπικότητα, ωστόσο η ίδια δηλώνει ιδιαίτερα ευαίσθητη. «Δεν πιστεύουν ότι είμαι ευαίσθητη. Είμαι πειθαρχημένη όταν θέλω να πετύχω κάτι, αλλά θα κλάψω αν με πειράξει κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα: video.protothema.gr
Η 23χρονη τραγουδίστρια σημείωσε ότι οι περισσότεροι τη θεωρούν δυναμική προσωπικότητα, ωστόσο η ίδια δηλώνει ιδιαίτερα ευαίσθητη. «Δεν πιστεύουν ότι είμαι ευαίσθητη. Είμαι πειθαρχημένη όταν θέλω να πετύχω κάτι, αλλά θα κλάψω αν με πειράξει κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα: video.protothema.gr
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