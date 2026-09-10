Samsung κατά Apple: «Μας αντιγράψατε» - Το τρολάρισμα για το νέο iPhone
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Samsung κατά Apple: «Μας αντιγράψατε» - Το τρολάρισμα για το νέο iPhone

Η παρουσίαση του αναδιπλούμενου iPhone Duo έφερε καταιγισμό ειρωνικών αναρτήσεων από τη Samsung, η οποία κατηγορεί την ανταγωνίστριά της ότι παρουσιάζει ξαναζεσταμένες ιδέες.

Samsung κατά Apple: «Μας αντιγράψατε» - Το τρολάρισμα για το νέο iPhone
UPD:
Η Apple παρουσίασε το iPhone Duo, μπαίνοντας στην αγορά των αναδιπλούμενων smartphones, και η Samsung φρόντισε να δώσει τη δική της… παράλληλη παράσταση. Με διαδοχικές αναρτήσεις στο Χ, ο αμερικανικός λογαριασμός Samsung Mobile US σχολίαζε την παρουσίαση, αφήνοντας αιχμές για την πρωτοτυπία όσων ανακοίνωνε η ανταγωνίστριά της.


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