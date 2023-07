Nintendo Switch: Τα καλύτερα παιχνίδια του 2023

Tοεξακολουθεί να είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών στην αγορά. Πρόκειται για υβριδική κονσόλα, χαρακτηριστικό που την κάνει να ξεχωρίζει. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το συνδέσετε στην τηλεόραση για να απολαύσετε ατελείωτες ώρες διασκέδασης μαζί με τους αγαπημένους σας ή να το χρησιμοποιήσετε ως ασύρματη συσκευή χειρός για ατομικό παιχνίδι.Το Switch προσφέρει το καλύτερο και από τους δύο κόσμους: Την δυνατότητα να παίζετε παιχνίδια ενώ απολαμβάνετε τα γραφικά τους στην τηλεόρασή σας καθώς και τη δυνατότητα να παίζετε τα ίδια παιχνίδια εν κινήσει.Ανεξάρτητα από το Nintendo Switch που θα επιλέξετε, θα μπορείτε να παίξετε τη συντριπτική πλειοψηφία, αν όχι όλα τα τρέχοντα ή μελλοντικά παιχνίδια Switch. Η μόνη προειδοποίηση είναι ότι, ως κονσόλα χειρός μόνο, τοδεν μπορεί να παίξει παιχνίδια σχεδιασμένα για παιχνίδι κίνησης χρησιμοποιώντας μεμονωμένα Joy-Cons. Οι άλλες δύο κονσόλες, Nintendo Switch καιμπορούν να παίξουν όλα τα παιχνίδια Switch χωρίς εξαίρεση.Είτε θες να αγοράσεις τη δική σου πλατφόρμα Nintendo Switch, είτε παιχνίδια για να παίζεις, όλα θα τα βρεις στογια να διαλέξεις ό,τι χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου από την πλατφόρμα και ό,τι επιλέξεις θα φτάσει στην πόρτα σου άμεσα, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεσαι.Τώρα, έχετε την ευκαιρία να επωφεληθείτε από τιςΕμείς ψάξαμε για βρήκαμε τα καλύτεραγια το 2023 για να απολαύσεις ατέλειωτες ώρες Metroid Prime Remastered - Nintendo Switch Game Αυτό είναι το καλύτερο βιντεοπαιχνίδι. Το 2002, όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το Metroid Prime, ένιωθες σαν να βγήκε αέρας παιχνιδιού από το μέλλον. Το 2023, με αυτό το απίστευτο νέο remaster, κατά κάποιο τρόπο είναι ακόμα φουτουριστικό.Τα αναβαθμισμένα γραφικά είναι διακριτικά, αλλά αξίζουν. Τα ολοκαίνουργια χειριστήρια είναι απλά εκπληκτικά. Είναι τόσο συναρπαστικό που οι άνθρωποι μπορούν να το ζήσουν ξανά από την αρχή.Η διαγαλαξιακή κυνηγός επικηρυγμένων Samus Aran λαμβάνει ένα σήμα κινδύνου από μια κατεστραμμένη φρεγάτα σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη Tallon IV. Μετά από έρευνα, η φρεγάτα αποκαλύπτεται ότι είναι ένα ερευνητικό σκάφος πειρατών του διαστήματος που φιλοξενεί τρομακτικά γενετικά πειράματα χρησιμοποιώντας τη μυστηριώδη ουσία Phazon.Εκεί, η Samus συναντά τον εχθρό, Meta Ridley, τον οποίο καταδιώκει στην επιφάνεια του Tallon IV. Εναπόκειται μόνο σε αυτή να εξερευνήσει τις διασυνδεδεμένες περιοχές του πλανήτη, να διερευνήσει τα σκοτεινά μυστικά του και να τερματίσει τη διαγαλαξιακή απειλή που θέτει ο Phazon. Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - Nintendo Switch Game Το Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon δεν είναι ένα σκληρό, ασταμάτητο παιχνίδι δράσης όπως η κύρια τριλογία της Bayonetta. Πρόκειται για ένα σχετικά χαλαρό παιχνίδι περιπέτειας γεμάτο παζλ και υπέροχα γραφικά βιβλίων ιστοριών.

Η νεαρή μάγισσα Cereza συνεργάζεται με έναν νεαρό δαίμονα, τον Cheshire, για να αντιμετωπίσει προκλήσεις που κανένας από τους δύο δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει μόνος του. Αν και η μάχη δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο στα κύρια παιχνίδια Bayo, υπάρχει ακόμα άφθονο ταλέντο στις νεράιδες μάχες. Octopath Traveler - Nintendo Switch Game



Το Octopath Traveler είναι η νέα ιστορία από τους δημιουργούς του μοναδικού Bravely Default. Μπορείς να ξεκινήσεις το παιχνίδι σου ως ένας από τους οκτώ πρωταγωνιστές, ο καθένας με τη δική του προέλευση, ταλέντα και τους στόχους. Πού θα αρχίσει το ταξίδι σου; Με ποιον θα συνεργαστείς; Και πού θα πας έπειτα; Όλες αυτές οι αποφάσεις και περισσότερο εξαρτώνται από εσένα, τον παίκτη. Κάθε χαρακτήρας έχει τη δική του Path Action που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αλληλεπιδράσει με ξεχωριστό τρόπο με τους ανθρώπους που συναντά.Για παράδειγμα, ο πολεμιστής, Olberic, μπορεί να «προκαλέσει» σχεδόν οποιονδήποτε σε μονομαχία. Με μια τέτοια μονομαχία θα μπορούσε να εκθέσει έναν κακοποιό και να τον φέρει ενώπιον της δικαιοσύνης, ή να αναγκάσει κάποιον να βγει από το δρόμο τουυ! Η χορεύτρια, η Primrose, από την άλλη πλευρά, μπορεί να «γοητεύσει» τους άλλους να την ακολουθήσουν. Με αυτή τη δύναμη, θα μπορούσε να εντοπίσει ένα εξαφανισμένο άτομο και να τον φέρει πίσω, ή να δελεάσει τους εχθρούς της σε μια παγίδα.Μπορεί ακόμη και να καλέσει έναν χαρακτήρα για να την βοηθήσει στη μάχη! The House Of The Dead: Remake - Nintendo Switch Game



Το διάσημο zombie shooter επιστρέφει σε ένα πλήρες remake. Το The House of the Dead: Remake είναι μια επανέκδοση του παιχνιδιού που παρουσιάστηκε το 1997 σε πλατφόρμα arcade. Ένα κλασικό arcade rail-shooter λαμβάνει μια εντελώς νέα εμφάνιση και αλλαγές στο gameplay για να ταιριάζει στα σύγχρονα πρότυπα παιχνιδιών.Ένας επιστήμονας και ειδικός στη θεωρία του ανθρώπινου γονιδιώματος, ο δρ Roy Curien, βυθίζεται στην παραφροσύνη καθώς αναζητά μια δύναμη που θα του επιτρέπει να ανασταίνει τους νεκρούς. Αφού τα καταφέρνει, μια από τους ερευνητές, η Sophie Richards, καταφέρνει να επικοινωνήσει με τους φίλους της AMS, τον Thomas Rogan και τον Agent G, για βοήθεια.Η αποστολή τους είναι να σταματήσουν τον τρελό επιστήμονα και να σώσουν όλο το προσωπικό του εργαστηρίου, περνώντας μέσα από το αρχοντικό, ενώ παράλληλα αποκρούουν ορδές ζόμπι.Μόνος ή με έναν φίλο, πολέμησε ενάντια σε zombies και εφιαλτικά πλάσματα με αυτό το αιματηρό και ανεμπόδιστο zombie shooter.