Willi Ninja: Google doodle για τον «νονό» του Voguing

Τα 62 χρόνια από τη γέννηση του, τιμά ημε το σημερινό της Doodle που έγινε γνωστός ως ο «νονός» της Vogue, μιας μορφής χορού την οποία βοήθησε να μεταφερθεί από τη σκηνή των κλαμπ της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 1980, στις συναυλίες.O Willi Ninja άνοιξε τον δρόμο για την εκπροσώπηση και την αποδοχή των μαύρων ΛΟΑΤΚΙ+ τις δεκαετίες του 1980 και του '90, ενώ η κοινότητα που δημιούργησε, το «The Iconic House of Ninja» είναι ζωντανό μέχρι και σήμερα.Ο Willi Ninja γεννήθηκε το 1961 και μεγάλωσε στο Flushing του Queens. Είχε μια υποστηρικτική μητέρα που τον αγαπούσε πολύ. Η ίδια ενθάρρυνε το ενδιαφέρον του για τον χορό, πηγαίνοντάς τον σε παραστάσεις μπαλέτου. Αν και δεν μπορούσε να υποστηρίξει οικονομικά τα μαθήματα χορού, αυτό δεν εμπόδισε τον Willi να διδάξει τον εαυτό του τις κινήσεις που θα τον έκαναν σταρ.Ο Ninja συνέχισε να κυριαρχεί στην τέχνη του voguing, ένα στυλ χορού που συνδυάζει πόζες μόδας με περίπλοκες κινήσεις, μιμικές και πολεμικές τέχνες. Η φόρμα χορού προέκυψε από τη σκηνή της αίθουσας χορού του Χάρλεμ, η οποία ήταν ένας ασφαλής χώρος που ιδρύθηκε απόκαι Λατίνους για να γιορτάσουν την έκφραση και τη διαφορετικότητα.Ο Ninja συνίδρυσε τη δική του κοινότητα που ονομάζεταικαι συνέχισε να παρέχει υποστήριξη στα μέλη του οίκου του ακόμα και αφού έγινε διάσημος. Εμπνευσμένος από τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά και τις πολεμικές τέχνες, ο Willi Ninja εισήγαγε νέες τεχνικές χορού που επαναπροσδιόρισαν τα πρότυπα voguing.Τη δεκαετία του '90, ο ίδιος συνέχισε να παίζει σε ταινίες, μουσικά βίντεο και παραστάσεις. Οι κινήσεις του ενέπνευσαν διασημότητες από τη Madonna έως τον Jean-Paul Gaultier.. Ένας από τους πρώτους που ευαισθητοποίησε για την πρόληψη του HIV/AIDS στα drag balls, ο Willi Ninja έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μείωση του στίγματος που περιβάλλει την ασθένεια. Ο ίδιος έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2006, σε ηλικία 45 ετών.Σαν σήμερα το 1990, το ντοκιμαντέρ Paris is Burning— το οποίο περιλαμβάνει το Willi and the Iconic House of Ninja — κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ στο NewFest New York LGBT Film Festival.