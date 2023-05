Η Samsung παρουσιάζει στην παγκόσμια αγορά τη σειρά έξυπνων οθονών για το 2023

Κλείσιμο

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε σήμερα την παγκόσμια κυκλοφορία ολόκληρης της σειράς Smart Monitor για το 2023. Οι νέες έξυπνες οθόνες M8, και M5 (Όνομα μοντέλων: M80C, M50C) της Samsung επιτρέπουν στους χρήστες να προσαρμόζουν την οθόνη τους στο μοναδικό στυλ και τις ανάγκες τους, καθώς παρακολουθούν, παίζουν και εργάζονται.«Ανεβάζουμε τον πήχη στις έξυπνες οθόνες παγκοσμίως, με τη νέα μας σειρά οθονών και ειδικά το βελτιωμένο μοντέλο μας M8», δήλωσε ο Hoon Chung, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Visual Display Business στη Samsung Electronics. «Μέσα από μία μόνο οθόνη, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν ψυχαγωγία και gaming, παραγωγικότητα, σχεδιασμό και εξατομικευμένη άνεση».Ολόκληρη η σειρά αποτελείται από εννέα ευέλικτες οθόνες για να καλύψει τις ανάγκες και το στυλ όλων των χρηστών. Οι έξυπνες οθόνες M8 και M5 διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων και μεγεθών. Το M8 είναι διαθέσιμο σε 32 ίντσες, ενώ το M5 διατίθεται σε 32 και 27 ίντσες. Το M8 με ανάλυση UHD και φωτεινότητα 400 nit είναι διαθέσιμο σε Warm White απόχρωση ενώ το M5 με ανάλυση Full HD σε κομψό μαύρο ή λευκό χρώμα.Το M8 έρχεται με το νέο Iconic Slim Design και είναι εξαιρετικά λεπτό, με διάμετρο 11,39 mm στο πιο λεπτό σημείο της οθόνης. Στο πίσω μέρος έχει εφαρμοστεί ένα οργανικό, κομψό σχέδιο ψαροκόκκαλου, που αναβαθμίζει την εμφάνιση της οθόνης και του δωματίου που θα τοποθετηθεί. Η βάση ρυθμιζόμενου ύψους με υποστήριξη κλίσης βοηθά τους χρήστες που διαθέτουν την οθόνη M8 να προσαρμόζουν τη γωνία όποτε επιθυμούν, με σχεδιασμό που βοηθά ώστε να μην υπάρχει ακαταστασία. Η οθόνη μπορεί επίσης να περιστρέφεται κατά 90 μοίρες, μειώνοντας την κούραση που προκαλείται όταν οι χρήστες κάνουν scroll down μεγάλα αρχεία.Το μοντέλο 2023 Smart Monitor M8 έχει λάβει πολλαπλές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις χαρακτηριστικών από την προηγούμενη γενιά. Χάρη στην ανάλυση 4K, το HDR 10+ και τη φωτεινότητα 400 nit, το M8 παρέχει λαμπερές, ζωντανές εικόνες, προσφέροντας την καλύτερη έξυπνη ψυχαγωγία σε μια οθόνη. Οι χρήστες της οθόνης M8 μπορούν να απολαμβάνουν εύκολη πρόσβαση στο Samsung Gaming Hub, την πλατφόρμα ροής all-in-one, καθώς και στο Smart Hub για υπηρεσίες όπως το Prime Video, το Netflix και το YouTube. Η οθόνη υποστηρίζει, επίσης, χρωματική κάλυψη έως και 99% sRGB χρωματικής γκάμας, παρέχοντας σε σχεδιαστές και δημιουργούς ζωντανό περιεχόμενο με λαμπερά χρώματα.Η σειρά του 2023 έχει βελτιωθεί για να κάνει την απομακρυσμένη εργασία απρόσκοπτη και αβίαστη. Ο χώρος εργασίας χωρίς υπολογιστή επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω ασύρματης σύνδεσης και mirroring σε υπολογιστές. Το M8 διαθέτει μαγνητική και αφαιρούμενη κάμερα, ώστε οι χρήστες να μπορούν να συνδέονται ασύρματα χωρίς να απαιτείται να αγοράσουν κάτι έξτρα. Η κάμερα SlimFit υποστηρίζει ανάλυση FHD και δυνατότητες τηλεδιάσκεψης. Οι χρήστες μπορούν πλέον να συνδέονται με το Google Meet και άλλες εφαρμογές, ενώ αξιοποιούν τις δυνατότητες Auto Framing για πιο αποτελεσματικές διαδικτυακές συναντήσεις. Επιπλέον, η πολλαπλή προβολή (Multi View) έχει αναβαθμιστεί και τώρα επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν το Microsoft 365 και την εφαρμογή Browser σε λειτουργία πλήρους οθόνης (Full screen) για να μην χρειάζεται να κάνουν εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών.