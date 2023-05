Simpler X Klarna: Μια συνεργασία με όραμα μία νέα, φιλική και βιώσιμη εποχή στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Klarna ενσωματώνεται στην πλατφόρμα της Simpler, προσφέροντας στους καταναλωτές - μεταξύ άλλων - την επιλογή πληρωμής με δόσεις, ακόμα και με χρεωστική κάρτα. Οι έμποροι που συνεργάζονται με τις δύο εταιρείες, θα μπορούν κατά συνέπεια να προσφέρουν την απόλυτη ευελιξία στους πελάτες τους.«Είμαστε αφοσιωμένοι στο να παρέχουμε στους πελάτες μας μια κορυφαία εμπειρία αγορών, όπου παρέχει απλότητα και ευελιξία. Με την Simpler, οι καταναλωτές μπορούν να ολοκληρώσουν εύκολα τις αγορές τους μόνο με ένα κλικ. Η ενσωμάτωση της Klarna και της δυνατότητας πληρωμής με εώς και τρεις άτοκες δόσεις χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας είναι ένα ακόμα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση» δήλωσε η Ράνια Λάμπρου, συνιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Simpler.Με την ενσωμάτωση της υπηρεσίας της Klarna, οι έμποροι της Simpler μπορούν να προσφέρουν μια επιπλέον μέθοδο ολοκλήρωσης αγορών στους πελάτες τους. Οι πελάτες θα έχουν τώρα τη δυνατότητα να πληρώσουν τις αγορές τους με το σχέδιο δόσεων "Pay in 3" της Klarna, επιτρέποντας τους να κατανείμουν τις πληρωμές τους σε τρεις ίσες δόσεις χωρίς τόκους και κρυφές χρεώσεις.«Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με την Simpler. Στόχος μας είναι να δώσουμε σε περισσότερους εμπόρους στην Ελλάδα και την Ε.Ε. τη δυνατότητα να προσφέρουν μια ανώτερη εμπειρία αγορών και πληρωμών στους πελάτες», δήλωσε ο Ηλίας Πιτσάβος, Επικεφαλής της Klarna στην Ελλάδα: «Οι καινοτόμες λύσεις της Simpler ταιριάζουν απόλυτα με το όραμα της Klarna, καθώς συνεχίζουμε να επιταχύνουμε το e-commerce. Σκοπός μας πάντα να ανταποκρινόμαστε στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών και να συνδράμουμε στο να μένουν ενημερωμένοι, να έχουν τον έλεγχο στις αγορές τους και να εξοικονομούν χρόνο και χρήμα.»Με την υιοθέτηση της λειτουργίας αγορών buy now, pay later της Klarna, αυτή η συνεργασία στοχεύει να παρέχει στους καταναλωτές μια πιο προσιτή και ευέλικτη δυνατότητα αγορών online, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τη συνολική εμπειρία τους και απλοποιεί τη διαδικασία αγορών. Ένα σημαντικό όφελος για τους εμπόρους είναι ότι έτσι μπορούν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, αλλά και τη μέση αξία των καλαθιών τους, καθώς οι καταναλωτές θα έχουν πλέον μία απρόσκοπτη και ευέλικτη εμπειρία αγορών.