Ψάχνεις για τηλεόραση; Θα σε καθοδηγήσουμε για να βρεις την κατάλληλη

Κλείσιμο

Από την επιτυχία του The Last of Us μέχρι την ολόφρεσκη τρίτη σεζόν του The Mandalorian, υπάρχει άπειρο υλικό σε σειρές αλλά και ταινίες, για να παρακολουθείς στην TV σου . Αν είσαι και τύπος που λατρεύει το gaming ή τα αθλητικά γεγονότα, δε, τότε η τηλεόραση αποτελεί υψίστης σημασίας «εργαλείο» για το σαλόνι σου. Ψυχαγωγία, διασκέδαση, ενημέρωση, χαλάρωση – όλα φιλοξενούνται εδώ και ακόμη περισσότερα.Οπότε προτού καταλήξεις σε κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο, καλό είναι να έχεις απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις όπως «τι διαθέσιμο χώρο έχω;» ή «τι θα παρακολουθώ κυρίως;» προκειμένου να καταλήξεις στην επιλογή που σου ταιριάζει. Μην ανησυχείς! Όλα όσα χρειάζεσαι για να καταλήξεις σε μια TV, βρίσκονται εδώ και ξεκινάμε με το βασικό…Είναι ωραίο να έχεις το ολόδικό σου οικιακό σινεμά, μια απολαυστική οθόνη που καταλαμβάνει τη… μερίδα του λέοντος στο σαλόνι και κάθε λεπτό που παρακολουθείς είναι σκέτη απόλαυση. Άρα, το πρώτο βήμα πάντα είναι να υπολογίσεις ακριβώς σε ποιο σημείο θα τοποθετηθεί και επίσης, την απόσταση που θα έχει από το καθιστικό, καθώς αυτά τα δύο σχετίζονται άμεσα.Για αποστάσεις μεταξύ καθιστικού και TV που κυμαίνονται μεταξύ 1.2m και 1.9m, μπορείς να επιλέξεις μια τηλεόραση έως 50”. Αν η απόσταση είναι μεταξύ 1.4m και 2.1m και έχεις τον διαθέσιμο χώρο για να τοποθετηθεί με ασφάλεια, τότε μια τηλεόραση 55” θα σου προσφέρει την ιδανική εμπειρία προβολής. Αντίστοιχα, για ένα μοντέλο 65” η απόσταση θα πρέπει να είναι μεταξύ 1.6m και 2.4m για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Για τις τηλεοράσεις που φτάνουν ή ξεπερνούν τις 70”, μια απόσταση μεταξύ 1.7m και 2.4m είναι η προτεινόμενη.Οι διαφορές απόστασης μεταξύ 65” και 70” είναι μηδαμινές, οπότε αν έχεις την δυνατότητα να προχωρήσεις στην απόκτηση μιας 70άρας τηλεόρασης, τότε μην το σκέφτεσαι – μιλάμε για οικιακό κινηματογράφο που δεν θα θέλεις να αποχωρίζεσαι!Κάτι τελευταίο και σχετικό, είναι το ύψος της τοποθέτησης. Ιδανικά, το κέντρο της τηλεόρασης θα πρέπει να είναι στο ύψος των ματιών όταν κάθεσαι και παρακολουθείς – ούτε πιο ψηλά, ούτε πιο χαμηλά, αφενός για να μην ταλαιπωρείς το σώμα σου, αφετέρου για να μην βλέπεις αλλοιωμένη την εικόνα. Καλό θα ήταν να υπολογίσεις το έπιπλο ή την βάση τοίχου έχοντας αυτό κατά νου. Με την ευκαιρία, μη φοβηθείς να εξοπλιστείς με μια βάση τοίχου, ακόμη κι αν καταλήξεις σε τηλεόραση 70”+, αφού κυκλοφορούν πολύ αξιόπιστες και στιβαρές κατασκευές που θα κρατούν με ασφάλεια την TV σου στον τοίχο.Μια διαμάχη που θα γραφτεί με έντονα γράμματα στα βιβλία της ιστορίας: LED, OLED και QLED. Τρεις παρόμοιες τεχνολογίες πάνελ, που όμως προσφέρουν δραματικά διαφορετικές εμπειρίες.Σε πρώτη φάση, τι είναι η καθεμία, συνοπτικά; Η τεχνολογία LED είναι η πιο γνωστή και συνηθισμένη που πιθανότατα θα έχεις συναντήσει, αφού τα LED panels είναι πλέον πολύ οικονομικά και η ποιότητα εικόνας άψογη για κάθε είδους περιεχόμενο. Μια καλής ποιότητας 55άρα TV τύπου LED δεν θα κοστίσει πάρα πολλά χρήματα, όμως θα προσφέρει πάρα πολλά στον χώρο και φυσικά, στην εμπειρία σου με οτιδήποτε από ταινίες έως παιχνίδια. Είναι φωτεινές, με ωραία χρώματα και γενικώς καλές γωνίες θέασης ώστε να μην ξεθωριάζει η εικόνα αν παρακολουθείς από τα πλάγια. Το βασικό που πρέπει να κοιτάξεις σε μια LED TV είναι το είδος φωτισμού που προσφέρουν: edge-lit ή full-array. Το πρώτο σημαίνει πως το φως έρχεται από το πλαίσιο της οθόνης προς τα μέσα, ενώ στο δεύτερο, η οθόνη φωτίζεται από πολλαπλά σημεία πίσω από το πάνελ. Στην πράξη, η δεύτερη τεχνολογία προσφέρει καλύτερες σκιάσεις, ομοιομορφία κλπ λόγω της ακριβέστερης διαχείρισης του φωτισμού.Ένα σκαλί επάνω από τις LED είναι οι OLED, οι οποίες είναι πολύ δημοφιλείς με εκείνους που αναζητούν τηλεόραση για ταινίες, σειρές και gaming. Προσφέρουν άψογα χρώματα και κυρίως, πραγματικά μαύρα αντί σκοτεινιασμένων γκρι, αφού κάθε pixel είναι αυτόφωτο και σβήνει εντελώς αντί απλώς να εξασθενεί, προκειμένου να αποτυπώσει άριστα το μαύρο της εικόνας. Επιπλέον, οι OLED TVs έχουν άψογη αντίθεση, οπότε κάθε λεπτομέρεια αποτυπώνεται με μοναδική ακρίβεια και πιστότητα. Για τους λάτρεις της ποιοτικής εικόνας, μια OLED TV είναι μονόδρομος.