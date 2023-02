Ξέρατε ότι το παλιό σας κινητό μπορεί να κοστίζει έως και 1000€;

Κλείσιμο

Η αγορά σας smartphone είναι γεγονός και ήδη το κρατάτε στα χέρια σας για να «σετάρετε» τις βασικές του λειτουργίες. Λίγο πιο δίπλα μπορεί να βρίσκεται το παλιό σας κινητό, που κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει εκεί που βρίσκονται και οι υπόλοιπες παλιές συσκευές, καταχωνιασμένο σε ένα συρτάρι, δίχως να το αξιοποιήσετε… υπέρ σας.Γνωρίζατε όμως, ότι το παλιό σας κινητό μπορεί να σας φέρει χρήματα, εάν το πουλήσετε στο eBay; Ορισμένα σπάνια μοντέλα κινητών (όσο πιο παλιά τόσο πιο καλά) μπορούν να πωληθούν για έως και 1.000€ ενώ και οι πιο νέες συσκευές μπορούν ακόμα να σας αποφέρουν ένα μικρό «χαρτζιλίκι».Η τιμή που μπορείτε να πετύχετε εξαρτάται, εκτός από το μοντέλο, από την ηλικία, την κατάστασή του αλλά και συγκεκριμένα από την σπανιότητά του.1. Motorola DynaTAC 8000x, αξία 1.189 ευρώ2. Nokia 3310, αξία 11-65 ευρώ3. First ever Nokia Mobira Talkman 1981,αξία 1.070 ευρώ4. Apple iPhone 2G, αξία 178,45- 1.189 ευρώ5. Motorola StarTAC, αξία 35,69 – 118 ευρώ6. Motorola Razr V3, αξία 17,85 – 71 ευρώ ( το μοντέλο με την Dolce & Gabanna model, αξία 178,54 ευρώ)7. Sony Ericcson W880i, αξία 35-59 ευρώ8. Nokia N95, αξία 71-107 ευρώ9. HTC One, αξία 48- 59 ευρώ10. Nokia 9000 Communicator, αξία 24-59 ευρώ