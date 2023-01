Χειμερινές εκπτώσεις: 5 κινητά που αξίζει να αγοράσετε

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Έτσι μπορείτε να δείτε τα πάντα ακόμα και κάτω από το ηλιακό φως.Σε αυτό το μοντέλο, η Apple σκέφτηκε «διαγωνίως», εφαρμόζοντας την έξυπνη αναδιάταξη των καμερών, καθώς τοποθέτησε τους δύο φακούς σε μικρότερο χώρο. Έτσι εξοικονόμησε την αναγκαία επιφάνεια για το για το sensor-shift OIS, τη νέα τεχνολογία οπτικής σταθεροποίησης που κάνει θαύματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.Cinematic mode, Photographic Styles, Dolby Vision HDR, Portrait mode, Night mode selfies, Smart HDR 4, Deep Fusion και πολλά άλλα εφέ απογειώνουν τις λήψεις σας είτε με την πίσω είτε με την μπροστίνα selfie κάμερα. Samsung Galaxy A52s 5G 6GB 128GB



Το Samsung Galaxy A52s 5G έχει έρθει για να αναβαθμίσει τις εμπειρίες σας, με τα μοναδικά του χαρακτηριστικά, όπως η οθόνη 6,5” sAMOLED, ο 8πύρηνος επεξεργαστής, η Multi Role Quad Camera 64MP με OIS, η μπαταρία 4.500 mAh, η αντοχή IP67 και το Fast Charging 25W.Το σύστημα τετραπλής κάμερας ανεβάζει την ευκρίνεια και τη σταθερότητα σε άλλο επίπεδο. Αποκτήστε εξαιρετικά υψηλή ανάλυση στην κύρια Multi-Role κάμερα 64MP F1.8 (AF) με OIS για καθαρές φωτογραφίες όλη την ημέρα.Αξιοποιήστε τις λειτουργίες Single Take και Night Mode για πιο καθαρές, πιο ζωντανές φωτογραφίες, καθώς και την εμπρόσθια κάμερα των 32MP για να βελτιώσετε τις selfie σας και όχι μόνο.Φοβάστε τα ατυχήματα; Δεν χρειάζεται πια, αφού διαθέτει πιστοποίηση IP67 που το καθιστά ανθεκτικό στη σκόνη και στο νερό. Αντέχει βύθιση σε έως και 1 μέτρο γλυκού νερού για 30 ολόκληρα λεπτά, ώστε να μπορείτε να το στεγνώσετε και να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε κανονικά για gaming, φωτογραφίες ή για να παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας βίντεο.Η μπαταρία 4.500mAh σας δίνε περισσότερο χρόνο ενώ η διαχείριση ισχύος της AI εντοπίζει και προσαρμόζεται στις συνήθειες χρήσης του smartphone σας για μακροχρόνια ισχύ. Xiaomi Redmi Note 11 NFC 4GB 128GB Graphite Gray



Το Xiaomi Redmi Note 11 είναι κατασκευασμένο με οθόνη AMOLED Full HD+ 6.67» με ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz, οκταπύρηνο επεξεργαστή και μνήμη RAM 4GB και υπόσχεται μοναδικές λειτουργίες.Χάρη στον οκταπύρηνο επεξεργαστή του, απολαμβάνετε μεγάλες επιδόσεις και ταχύτατη απόκριση σε όλες τις αγαπημένες σας εφαρμογές. Και χάρη στα 6GB μνήμης RAM που διαθέτει, αυτές οι εφαρμογές θα εκτελούνται χωρίς κολλήματα, για να μη χρειάζεται να σταματάτε αυτό που κάνετε ούτε στιγμή.Το σύστημα τετραπλής κάμερας 50MP στο πίσω μέρος του αναβαθμίζει τις φωτογραφίες σας ενώ μπορεί να τραβήξει και βίντεο σε ανάλυση 1080p στα 30 fps. Το κινητό διαθέτει, επίσης, και μπροστινή ευρεία κάμερα 13MP, με την ίδια δυνατότητα λήψης βίντεο.Παρακολουθήστε το αγαπημένο σας περιεχόμενο με άνεση και λεπτομέρεια μέρα και νύχτα, χάρη στην AMOLED 6.67 ιντσών οθόνη του, που διαθέτει ρυθμό ανανέωσης 90Hz, για ομαλή κίνηση ακόμη και σε σκηνές γρήγορης δράσης, χωρίς να κουράζονται τα μάτια σας.Η μπαταρία του είναι χωρητικότητας 5000mAh για μεγάλη διάρκεια, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τις δυνατότητές του ακόμη και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας. Huawei Nova 9 SE 8GB 128GB



Το HUAWEI Nova 9 SE έχει τον τρόπο του να σας μαγέψει. Η διπλή του επίστρωση για λαμπερό look θα σας κάνει να το λατρέψετε με την πρώτη ματιά ενώ ο σχεδιασμός δύο δακτυλίων στην οπίσθια κάμερα θα μαγνητίσει όλα τα βλέμματα.Το λεπτό περιθώριο είναι στα 1.05 mm και σχηματίζει ένα περίγραμμα γύρω από την 6.78″ FHD+ οθόνη Huawei FullView, για να βλέπετε τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια, χωρίς να περιορίζεται η ορατότητά σας. Ανοίγοντας τον πίνακα ελέγχου του, έχετε πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν τη σωστή και καλή λειτουργία του κινητού.Η κύρια κάμερα της συσκευής χρησιμοποιεί την τεχνολογία pixel 9-in-1, για να βελτιώσει το μέγεθος των pixel στα 2.1 mm. Ο αισθητήρας των 1/1.52″ απορροφά περισσότερο φως, αποκτώντας υψηλό δυναμικό εύρος και μειωμένο θόρυβο.Ακόμη, χάρη στον ισχυρό αλγόριθμο που ενώνει πολλαπλά καρέ, η τετραπλή οπίσθια κάμερα απαθανατίζει ζωντανές στιγμές συνεχώς, είτε φωτογραφίζετε την ημέρα, είτε την νύχτα.Είναι εξοπλισμένο με μπαταρία 4.000 mAh, για να διαρκεί για όλη την ημέρα, ενώ το 66W Huawei SuperCharge φροντίζει για την ταχύτατη αναπλήρωση της ενέργειας, σε περίπτωση που ξεμείνετε. Realme 8 5G 4GB 64GB



To Realme 8 υπόσχεται ταχύτητα στην καθημερινότητά σας και όχι μόνο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η ιδέα του racing design του, με ειδικό μοτίβο και επεξεργασία που αντανακλούν το φως και χαρίζουν μοναδικά εφέ αντικατοπτρισμού που κλέβουν την παράσταση.Είναι εξαιρετικά εύχρηστο, λεπτό και ελαφρύ για άνετο και σταθερό κράτημα ενώ διαθέτει και αισθητήρα ανίχνευσης δακτυλικού αποτυπώματος στο πλάι της συσκευής για γρήγορο και ακριβές ξεκλείδωμα.Με τριπλή βασική κάμερα (48, 2, 2 ΜΡ), τεχνολογία Super Nightscape και bokeh εφέ για έμφαση στα πρόσωπα, μπορείτε να φωτογραφίσετε σαν επαγγελματίας ό,τι θέλετε και όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί.Χάρη στην πανίσχυρη GPU Mali-G57, το Realme 8 5G επιτυγχάνει πολύ υψηλό ρυθμό ανανέωσης και σας χαρίζει μια πιο ευκρινή και ομαλή εικόνα, ακόμα και σε games με καταιγιστική δράση. Τα πάντα σε αυτή την οθόνη των 6,5″ είναι πιο καθαρά και πιο όμορφα.Με μια μπαταρία 5.000 mAh και φόρτιση 18W, δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Είναι σχεδιασμένο να προσφέρει αυτονομία για 42 ώρες κλήσεων, 114 ώρες ακρόασης μουσικής, 16 ώρες βίντεο και 655 ώρες stand by. Με λίγα λόγια, θα είναι πάντοτε ετοιμοπόλεμο, για όποτε το χρειαστείτε.