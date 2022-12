Το Web3 και το Metaverse προσλαμβάνει στην Αθήνα!

Κλείσιμο

Στο Web3 και το Metaverse μπορείς να βρεις τις πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές αυτή την στιγμή και η Ελλάδα έχει γίνει hub εταιριών. Μέσα στα πλαίσια του " V as in MetaVerse " θα λάβει χώρα Hackathon με έπαθλο $999 και scouting από τις 17 μέχρι τις 18 Δεκεμβρίουστον φανταστικό χώρου του The Egg Πάρε το δωρεάν εισιτήριό σου εδώ και έλα 10 το πρωί στις 17 Δεκεμβρίου στο The Egg, να γνωρίσεις τους mentors αλλά και τις εταιρείες που προσλαμβάνουν όπως η Orfium Polygon και αρκετές άλλες!Για να μάθεις περισσότερα για το conference, ακολούθησε αυτό το σύνδεσμο ή στείλε μας ένα email στο vaim@jon.io.