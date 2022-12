Κλείσιμο

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες από διάσημους δημιουργούς του Hollywood - όπως ο βραβευμένος με δύο Oscar Rick Carter - που έφτιαξε τους κόσμους του Back To The Future, Jurassic Park, Star Wars και Avatar αλλά και κορυφαίους ομιλητές στα cryptocurrencies, NFTs και Τεχνητής Νοημοσύνης.Την δεύτερη μέρα (στις 18, μετά τις 5μμ), θα υπάρχει και έκθεση με αντικείμενα από ταινίες όπως Jurassic Park και Back To The Future και θα ακούσουμε την ιστορία πίσω από αυτά. Η βραδιά θα κλείσει με ένα Crypto Party με μοναδικό χορηγό την εκπληκτική Elit Vodka Τα εισιτήρια είναι δωρεάν μέχρι εξάντλησης εδώ , μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ