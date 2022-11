Πώς θα σιγουρευτείς ότι το PC σου «σηκώνει» το Call of Duty: Modern Warfare 2

Κλείσιμο

Ενα από τα πλέον διαχρονικά και πιο αναγνωρίσιμα franchises στο gaming η αγαπημένη σειρά παιχνιδιών Call of Duty που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές gamers, μοιάζει να βρίσκεται στην πιο ώριμη φάση της.Τα όσα κατάφερε το, το τελευταίο «επεισόδιο» της σειράς, ξεπερνούν κάθε φαντασία, αφού από τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας του σε κονσόλες PS4,, Xbox One,και, κατάφερε να σπάσει όλα τα ρεκόρ, με την εταιρεία να ανακοινώνει πάνω από $800 εκατ. τζίρο πωλήσεων μέσα σε τρεις μέρες.Η Task Force 141 επιστρέφει μαζικά με μια παγκόσμια ομάδα εμβληματικών βετεράνων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Captain John Price, ο Simon “Ghost” Riley, ο John “Soap” MacTavish και ο Kyle “Gaz” Garrick.Το συγκλονιστικό gameplay νέας γενιάς, τελευταίας τεχνολογίας φέρνει νέες καινοτομίες παιχνιδιού με ολοκαίνουργιο χειρισμό όπλων.Πολεμήστε μαζί με τους φίλους σας σε μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία με εκπληκτικά ρεαλιστικό ήχο, φωτισμό και γραφικά που δημιουργούν το πιο προηγμένο Call of Duty στην ιστορία.Παίζοντας μαζί με μέλη της Task Force 141, των Μεξικανικών Ειδικών Δυνάμεων και του Shadow Company, θα ταξιδέψετε σε πολλές ηπείρους για να αποτρέψετε μια παγκόσμια κρίση, ενώ θα ξετυλίξετε ένα κουβάρι εγκλήματος και εξαπάτησης.Από το να πιλοτάρετε Gunships και να πολεμάτε μέσα σε μια φάλαγγα μέχρι να εντοπίζετε στόχους υψηλής αξίας και να πλοηγείστε κρυφά κάτω από το νερό, θα πρέπει να γίνετε ένας πραγματικός Tier One Operator για να επιβιώσετε.Το Call of Duty Modern Warfare II, προσφέρει μια πιο military εμπειρία που ξεφεύγει από τα απλά shooting galleries και τα φαντασμαγορικά set-pieces.Συγχρόνως, το multiplayer κομμάτι του είναι αρκετά πλούσιο σε περιεχόμενο (και με το Warzone 2.0 να αναμένεται να κυκλοφορήσει), προσφέροντας αυτό το εθιστικό grind για να ξεκλειδώσετε αντικείμενα και βελτιώσετε το οπλοστάσιό σας.