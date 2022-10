Ποια φωτογραφική μηχανή να πάρω; Καλύτερες λήψεις με Canon ή Nikon;

Κλείσιμο

Θέλετε να επιλέξετε μια φωτογραφική μηχανή όσο το δυνατόν πιο φιλική για τον χρήστη, προκειμένου να αξιοποιήσετε τις λειτουργίες τις στο έπακρο. Οι πιο φιλικές κάμερες τείνουν να είναι οι entry-level DSLR, που χαρίζουν ένα αισθητά βελτιωμένο αποτέλεσμα στις φωτογραφίες σας, απαιτώντας μόνο λίγη εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά της.Ειδικά εάν πρόκειται για την πρώτη σας DSLR, προμηθευτείτε ένα kit που να περιλαμβάνει το σώμα της αλλά και το φακό, όπως ηΕίναι ιδανική επιλογή για τις φωτογραφίες σας on the go, καθώς χαρίζει εικόνες μεγάλης ευκρίνειας χάρη στην εντυπωσιακή απόσβεση κραδασμών της Nikon. Με τον compact φακό zoom AF-P DX NIKKOR 18–55mm VR απολαμβάνετε ευελιξία και άνεση στις λήψεις σας.Συνδέστε την μηχανή με το κινητό ή το tablet σας μέσω της εφαρμογής εφαρμογή SnapBridge (για iOS και Android) για να μοιράζεστε εντυπωσιακά στιγμιότυπα την στιγμή που συμβαίνουν.Ενώ το βασικό entry-level kit είναι αρκετό για να ξεκινήσετε, σύντομα θα διαπιστώσετε ότι οι βασικές σας δεξιότητες θα τελειοποιηθούν. Τότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα πιο εξελιγμένο kit, που θα σας επιτρέπει να ξεδιπλώσετε την δημιουργικότητά σας, βγάζοντας φωτογραφίες με ακόμα πιο υψηλή ευκρίνεια.Εάν μάλιστα, εκτός από ποιοτικές φωτογραφίες, σας ενδιαφέρει η δημιουργία Full HD ταινιών τότε ηείναι η ιδανική επιλογή.Η απόλυτη εστίαση σε φωτογραφίες και βίντεο είναι εγγυημένη χάρη στην τεχνολογία AI Focus και την αυτόματη εστίαση 9 σημείων (AF).Ο υψηλής ποιότητας στάνταρ φακός ζουμ EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II χαρίζει σταθεροποίηση εικόνας και ζουμ υψηλής ποιότητας χωρίς να μεταφέρετε βαρύ εξοπλισμό ενώ με την ασύρματη σύνδεση Wi-Fi/NFC και την εφαρμογή Canon Camera Connect μοιράζεστε άμεσα τις φωτογραφίες σας, από απόσταση, γρήγορα και με ευκολία.