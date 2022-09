Μέριλιν Μονρόε - Blonde: Όσα ξέρουμε για την ταινία που κάνει αύριο πρεμιέρα στο Netflix

Κλείσιμο

Τι άλλο έχει μείνει να ειπωθεί για τη ζωή ενός από τα λαμπρότερα αστέρια του παγκόσμιου κινηματογραφικού στερεώματος; Σύμφωνα με τον Άντριου Ντόμινικ, σκηνοθέτη του «Blonde» (και του παλιότερου αριστουργήματος The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford), πάρα πολλά. Λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του Blonde στο Netflix στις 28 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώσαμε όσα πρέπει να ξέρεις για την ταινία που είναι βέβαιο ότι θα συζητηθεί πολύ.Αν υπάρχει κάτι το οποίο βρήκε σύμφωνους όλους τους κριτικούς που παρακολούθησαν την ταινία στο πρόσφατο φεστιβάλ της Βενετίας και σε κλειστές προβολές στις ΗΠΑ, αυτό είναι ότι πρόκειται για μια πολύ σκληρή ερμηνεία και παρουσίαση της ζωής της Μέριλιν. Η κακοποίηση, σωματική, ψυχική και σεξουαλική, ο πόνος που την οδήγησε σε μια ζωή μπροστά στα φώτα κι εκείνος που γεννήθηκε από αυτή, όπως επίσης και η ψυχική ασθένεια βρίσκονται στο επίκεντρο της ματιάς του Ντόμινικ, σε μια ταινία που όπως όλα δείχνουν δεν θα θυμίζει σε τίποτα τη φωτεινή εικόνα της ίδιας της Μονρόε.Αξίζει να σημειωθεί πως, παρόλο που στην πλειοψηφία τους τα γεγονότα που θα δούμε στην οθόνη αντλούνται πράγματι από τη ζωή της Μονρόε, η ταινία φαίνεται πως δεν ενδιαφέρεται τόσο για μια ακριβή απόδοσή τους, όσο για ένα σχόλιο επάνω στη λάμψη της διασημότητας και τον τρόπο που μπορεί να λειτουργήσει ως καταδίκη. Πράγμα που κατά τη γνώμη μας την καθιστά ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.Δεν θα πούμε ψέματα: χαιρόμαστε που το Blonde θα είναι διαθέσιμο στο Netflix, για να το δούμε άνετα από το σαλόνι μας. Όμως από τη στιγμή που κανείς δεν έχει αμφισβητήσει τη σκηνοθετική δεξιοτεχνία του Ντόμινικ, η ταινία απαιτεί προβολή σε διαστάσεις που θα αναδείξουν την καλλιτεχνική της αξία.Με άλλα λόγια, αν σκέφτεσαι να προχωρήσεις σύντομα σε αναβάθμιση της τηλεόρασής σου, αξίζει να περιμένεις μέχρι να παραλάβεις τη νέα σου Smart TV για να την παρακολουθήσεις. Άλλωστε, αν επιλέξεις για τις αγορές σου το, όχι μόνο θα βρεις μια, αλλά και θα έχεις τη νέα σου Smart TV στην πόρτα σου άμεσα και στην ακριβή ημερομηνία παράδοσης που θα δεις κατά την παραγγελία, σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεσαι.Το ταλέντο της Άνα ντε Άρμας θα λάμψει σε όλο του το μεγαλείο στις 65 ίντσες της, με τη λειτουργία Filmmaker Mode να αποδίδει στο 100% το όραμα του Ντόμινικ, διατηρώντας τους αρχικούς λόγους διαστάσεων, τα χρώματα και τους ρυθμούς καρέ, ενώ το Active HDR θα εξασφαλίσει ιδανικές αντιθέσεις σε κάθε σκηνή.