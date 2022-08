Εκπτώσεις: 9+1 smart συσκευές που δεν πρέπει να χάσεις

Κλείσιμο

Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του -και μαζί του και οι καλοκαιρινές εκπτώσεις. Όμως αυτό δεν χρειάζεται να σε κάνει να μελαγχολείς. Τουλάχιστον όχι αν σπεύσεις να αξιοποιήσεις τις τελευταίες ώρες του οικονομικού θερινού shopping.Για παράδειγμα, στοθα βρεις ακόμη. Κι αν θέλεις τη γνώμη μας, ο πιο έξυπνος τρόπος να επωφεληθείς είναι επενδύοντας σε εξίσου έξυπνες συσκευές, ικανές να αναβαθμίσουν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σου.Πέρα από τις συμφέρουσες τιμές και τις προηγμένες λειτουργίες τους, οι νέες σου συσκευές θα σε κάνουν να χαμογελάσεις και με την άμεση άφιξή τους στην πόρτα σου, σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεσαι, χάρη στις σταθερά έγκαιρες και αξιόπιστες παραδόσεις του SHOPFLIX.gr.Πάμε να δούμε ορισμένες από τις καλύτερες. Σκούπα Ρομπότ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro BHR5044EU με Wi-Fi



Το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα πολλοί εμίσησαν, το καθαρό σπίτι, όμως, ουδείς. Και η πανίσχυρη Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro θα σου επιτρέψει να τα έχεις όλα, εξασφαλίζοντας απαστράπτουσα καθαριότητα χάρη στην πλήρους κάλυψης, υψηλής συχνότητας και ηχητικής δόνησης σφουγγαρίστρα που διαθέτει και η οποία είναι σε θέση να αφαιρέσει από το πάτωμα ακόμη και τους πιο σκληρούς λεκέδες, χωρίς να κουνήσεις ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι.Οι μικροΐνες της σφουγγαρίστρας θα μεταμορφώσουν το πάτωμα σε… καθρέφτη, αποτρέποντας τα σημάδια νερού και την πρόκληση ζημιών στο δάπεδο, ενώ το σύστημα πλοήγησης με λέιζερ LDS θα σαρώσει αποτελεσματικά και θα χαρτογραφήσει γρήγορα το περιβάλλον του σπιτιού σου, ώστε η σκούπα ρομπότ να πλοηγείται άνετα κάθε ώρα της ημέρας. Μεγάλο plus και η ανθεκτική μπαταρία, αλλά και η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου, που σου επιτρέπει να επιστρέφεις από τη δουλειά σε ένα πεντακάθαρο σπίτι. Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5″ WiFi 32GB



Ιδανικό για hi-tech μαθητές, αλλά και για παρακολούθηση σειρών στο κρεβάτι, το Samsung Galaxy Tab A8 διαθέτει χορταστική οθόνη 10,5”, αλλά και YouTube Premium, απογειώνοντας έτσι το αγαπημένο σου περιεχόμενο.Τετραπλά ηχεία και Dolby Atmos δημιουργούν μια κινηματογραφική εμπειρία σε μέγεθος pocket και ο πανίσχυρος 8πύρηνος επεξεργαστής Tiger T618 κάνει το gaming… παιχνιδάκι. Επιπλέον, τα ευαίσθητα δεδομένα σου κρατούνται ασφαλή χάρη στο Samsung Knox, κάνοντας το tablet της Samsung ιδανική επιλογή και για τις μέρες της τηλεργασίας. Samsung Galaxy A52s Enterprise Edition 5G 6GB 128GB



Οθόνη sAMOLED 6,5” με χρώματα που συναρπάζουν. Οκταπύρηνος επεξεργαστής που τα βγάζει πέρα στα δύσκολα. Multi Role Quad Camera 64MP με OIS για φωτογραφίες επαγγελματικών προδιαγραφών. Και μεγάλη μπαταρία 4.500mAh με Fast Charging 25W. Τι άλλο να ζητήσεις από ένα smartphone;Αν η απάντησή σου είναι «έκπτωση 130€», τότε το Samsung Galaxy A52s 5G είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Θα λατρέψεις τις επιδόσεις του στο gaming – διαθέτει game booster, ενώ εδώ είναι που αντιλαμβάνεσαι και την πραγματική σημασία του ρυθμού ανανέωσης στα 120Hz-, τις μοναδικές δυνατότητες που σου προσφέρει η εκπληκτική κάμερά του και τις συναρπαστικές εμπειρίες του 5G και του 3D ήχου. Smart Τηλεόραση LG 65UP81003LR 65″ LED 4K UHD HDR



Τίποτα δεν λέει «καλό χειμώνα» όπως μια γενναιόδωρη τηλεόραση 65” που θα δώσει νέο νόημα στο φθινοπωρινό cocooning. Ειδικά όταν μιλάμε για μια τηλεόραση UHD της LG που σου χαρίζει ρεαλιστική εικόνα εξαιρετικής ποιότητας, με ζωηρά χρώματα και τέσσερις φορές μεγαλύτερη ακρίβεια σε pixels από την ανάλυση Full HD -και ιδίως από τη στιγμή που θα τη βρεις 620€ φθηνότερα στο SHOPFLIX.gr.Filmmaker Mode, Active HDR και Game Optimizer είναι μόνο ορισμένοι από τους όρους που θα μεταμορφώσουν την οικιακή ψυχαγωγία. βοηθώντας σε να απολαύσεις στο μέγιστο αγαπημένες ταινίες, σειρές και games, ενώ με το Bluetooth Surround Ready κάθε ποδοσφαιρικός αγώνας μετατρέπεται σε καθηλωτική εμπειρία που συγκρίνεται μόνο με την παρουσία σου στο γήπεδο. Πέρα από τις διάφορες smart λειτουργίες, θα εκτιμήσεις πολύ και τον AI ήχο και έλεγχο φωτεινότητας που θα σου δίνουν πάντα τις βέλτιστες ρυθμίσεις. Activity Tracker Xiaomi Mi Smart Band 6 Αδιάβροχο με Παλμογράφο Μαύρο



Ακούσαμε κάποιον να λέει «Από Σεπτέμβρη γυμναστήριο»; Το Activity Tracker Mi Smart Band 6 θα σου επιτρέψει να παρακολουθείς κάθε λεπτομέρεια της φυσικής σου κατάστασης, μέσα από τη βελτιωμένη οθόνη AMOLED 1,56”, για να είσαι σίγουρος ότι θα πετύχεις όλους τους fitness στόχους σου.Οξύμετρο, καταγραφή καρδιακών παλμών, παρακολούθηση επιπέδων άγχους (και προτάσεις για χαλάρωση), καταγραφή περιόδων και ωορρηξίας και 30 fitness modes σου προσφέρουν όλα όσα χρειάζεσαι από ένα activity tracker και πολλά περισσότερα, ενώ η ακριβής καταγραφή της ποιότητας ύπνου σου σε βοηθά να εξασφαλίσεις τη μέγιστη ξεκούραση. Η αντοχή του στο νερό, που αγγίζει τα 5ATM και η μπαταρία του που διαρκεί έως και 14 ημέρες σε κανονική λειτουργία, συνεπάγονται ότι θα μπορείς να το έχεις μαζί σου πάντα και παντού. Κλιματιστικό Inverter Toyotomi Umi Eco UTN/UTG-09AP 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή & WiFi



Γιατί χρειάζεσαι ένα έξυπνο κλιματιστικό; Για να το ελέγχεις με τη φωνή σου, να ρυθμίζεις το εύρος της επιθυμητής θερμοκρασίας, ώστε να διασφαλίζεις εξοικονόμηση ενέργειας και -φυσικά- για να το ελέγχεις από απόσταση, επιστρέφοντας σε ένα σπίτι ακριβώς όσο ζεστό ή δροσερό επιθυμείς.Το κλιματιστικό Inverter της Toyotomi σου προσφέρει όλα αυτά και πολλά ακόμη, όπως λειτουργία αφύγρανσης, λειτουργία light/light out, αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών, λειτουργία έξυπνης προθέρμανσης SP και λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον, διαθέτει ιονιστή, ενισχυμένο τριπλό φίλτρο Hepa/Silver Ion/Biology Sterilization, φίλτρο Active Carbon και λειτουργίες αυτοκαθαρισμού Self Clean και Autoclean, για απολύτως καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σου. Πλυντήριο Ρούχων LG F4WV309S3E 9kg 1400 Στροφών Υ85xΠ60xΒ56.5



Κι όμως, αυτό που έλειπε από το πλύσιμο των ρούχων σου ήταν η… τεχνητή νοημοσύνη. Το πλυντήριο ρούχων της LG θα σου επιτρέψει κινήσεις που θεωρούσες αδύνατες, όπως η προσθήκη ρούχων κατά τη διάρκεια της πλύσης, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα, με το πάτημα ενός κουμπιού και ελάχιστη αναμονή.Ακόμη, η νέα σου συσκευή θα εντοπίζει μόνη της τον όγκο του φορτίου και θα αξιολογεί την απαλότητα των υφασμάτων επιλέγοντας αυτόματα τις βέλτιστες κινήσεις για να τα καθαρίσει άψογα χωρίς να τα φθείρει, ενώ μέσα από το πρόγραμμα Allergy Care θα αποστειρώνει τα ρούχα σου εξουδετερώνοντας αλλεργιογόνες ουσίες κατά 99,9%. Το καλύτερο; Με το TWINWash Mini θα μπορείς να πραγματοποιείς ταυτόχρονα δυο πλύσεις σε διαφορετικούς κάδους, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο. Laptop HP 250 G8 15.6″ 1920×1080 Core i3 256 MB Ασημί



Ελαφρύ, ισχυρό και κομψό, το laptop της HP είναι σχεδιασμένο για να σε συνοδεύει σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς σου, από τη δουλειά μέχρι το παιχνίδι. Ο 11ης γενιάς επεξεργαστής Intel® Core™ i3-1115G4 (με ενσωματωμένα γραφικά Intel® UHD Graphics) συνδυάζεται αρμονικά με 8GB μνήμης DDR4-2666 και συνθέτει ένα μηχάνημα που δεν κολλά πουθενά.Θα απολαύσεις την αντιθαμβωτική οθόνη 15,6 ιντσών ανάλυσης Full HD, την υψηλή απόδοση που ενισχύεται με την τεχνολογία Intel® Turbo Boost 2.0, αλλά και την ταχύτατη εκκίνηση που εξασφαλίζουν η μνήμη DDR4 και το ταχύτατο M.2 PCIe® NVMe™ SSD. Καφετιέρα Espresso για Κάψουλες Delonghi ENV150.B Vertuo Plus Μαύρη



Τι θα έλεγες για μια καφετιέρα που ξέρει πώς να σου προσφέρει την τέλεια κούπα καφέ; Αυτό ακριβώς θα βρεις στην Vertuo Plus της Delonghi που εξυπηρετεί τρία διαφορετικά μεγέθη κάψουλας, χωρίς να χρειάζεται καμιά βοήθεια από μέρους σου.Χρησιμοποιώντας την κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία έξυπνης εκχύλισης Centrifusion της Nespresso, απελευθερώνει τις γεύσεις και τα αρώματα που ξεχωρίζουν σε κάθε χαρμάνι, περιστρέφοντας τον αλεσμένο καφέ σε κάθε ανακυκλώσιμη κάψουλα Vertuo έως και 7.000 φορές το λεπτό. Αφού διαβάσει το barcode στην επιφάνεια της κάψουλας, η καφετιέρα σου θα προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία της, για να σου προσφέρει τον πιο απολαυστικό espresso σε τέσσερα μεγέθη. Plus: Αδιάβροχο Ηχείο Bluetooth JBL Go 2 3W με 5 ώρες Λειτουργίας Seafoam Mint



Μπορεί να μην θεωρείται τύποις smart συσκευή, όμως οι φορητές ηλεκτρονικές συσκευές σου το έχουν ανάγκη για να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό όπου και αν βρίσκονται. Ο λόγος για το μικροσκοπικό -αλλά παντοδύναμο- ηχείο JBL Go 2 που θα σε εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις και την αντοχή του.Συνδέεται πανεύκολα με το κινητό, το laptop και το tablet σου μέσω Bluetooth ή και ενσύρματα μέσα από τη θύρα aux 3,5 mm και σου επιτρέπει να μετατρέψεις κάθε φιλικό gathering στη φύση σε υπαίθριο πάρτι. Η μπαταρία του μπορεί να κρατήσει έως και πέντε ώρες non-stop αναπαραγωγής μουσικής.