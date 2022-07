Γιατί πιάνει πάγο το ψυγείο σου – και 5 ψυγεία που δεν θα το πάθουν ποτέ

Κλείσιμο

Πάλι απόψυξη; Η αγγαρεία που όλοι μισούμε όσο λίγες άλλες, υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι απαραίτητη περίπου 2-3 φορές τον χρόνο (για τα ψυγεία παλιάς τεχνολογίας). Όταν ξαφνικά μετατρέπεται σε… χόμπι, ίσως μεταφράζεται σε κακές ειδήσεις για τη συσκευή σου.Για να σε βοηθήσουμε να κρατήσεις φρέσκιες τις προμήθειές σου, συγκεντρώσαμε τους συνήθεις υπόπτους που κάνουν την πλάτη του ψυγείου σου να πιάνει πάγο, αλλά και πέντε κορυφαία ψυγεία που δεν πρόκειται να χρειαστούν ποτέ απόψυξη, από την τεράστια ποικιλία τουσε λευκές συσκευές σε συμφέρουσες τιμές και μεγάλες εκπτώσεις.Δεν αρκεί να… σπάσει ο πάγος. Ακόμη και αν η απόψυξη δίνει μια προσωρινή λύση, γεγονός παραμένει ότι ο πάγος στην πλάτη του ψυγείου ρίχνει την απόδοσή του. Επομένως πρέπει να μάθεις τις αιτίες για να αναζητήσεις την κατάλληλη λύση.. Η φθορά, αλλά και η βρωμιά στο λάστιχο, που δεν επιτρέπει στην πόρτα να σφραγίσει τελείως, αφήνει θερμό αέρα να εισχωρήσει στο ψυγείο, αναγκάζοντάς το να καταναλώσει περισσότερη ενέργεια για να ξαναρίξει τη θερμοκρασία.. Μήπως το εργένικο ψυγείο σου παραείναι μικρό για τις ανάγκες της συγκατοίκησης; Στα ψυγεία παλιότερης τεχνολογίας, είναι κρίσιμο ο αέρας να περνά ανάμεσα στα τρόφιμα.Χρειάζεται θερμόμετρο. Δεν έχει αρρωστήσει, όμως ίσως δεν το έχεις ρυθμίσει στην ένταση που απαιτείται, σε σχέση και με την εξωτερική θερμοκρασία.. Δυστυχώς, υπάρχει περίπτωση να έχει απλώς κουραστεί, έπειτα από μια πλούσια ζωή, γεμάτη συγκινήσεις και φαγητά της μαμάς σου. Θα το καταλάβεις αν, παρά τις προσπάθειές σου, δεις ότι το πρόβλημα δεν βελτιώνεται.. Το κυριότερο, πάντως, είναι ότι στην εποχή που το ψυγείο σου ήταν καινούργιο, η φράση «No Frost» μάλλον δεν σήμαινε ακόμη τίποτα. Αντιθέτως, τα σύγχρονα ψυγεία είναι εξοπλισμένα με τεχνολογία που δεν επιτρέπει τη δημιουργία πάγου.Η καλύτερη λύση για να αφήσεις τον πάγο – και την απόψυξη – στο παρελθόν, είναι επενδύοντας σε ένα σύγχρονο ψυγείο προηγμένης τεχνολογίας. Μην αγχωθείς για το κόστος: στο SHOPFLIX.gr θα βρεις προνομιακές τιμές, αλλά και καλοκαιρινέςσε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Επομένως και στιςΠοιο ψυγείο No Frost να επιλέξεις, λοιπόν; Έχουμε μερικές ιδέες. Ψυγειοκαταψύκτης Pitsos PKNB36NLE0 305lt NoFrost Inox



Έχει χωρητικότητα 305 λίτρων, για να καλύψει όλες σου τις ανάγκες, Multibox συρτάρι ειδικά για τη σωστή διατήρηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών και θάλαμο συντήρησης με ανθεκτικά γυάλινα ράφια. Επίσης, ρυθμίζει μόνος του τη θερμοκρασία του με ηλεκτρονικό θερμοστάτη, διαθέτει ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LED), λειτουργία MultiAirFlow για ομοιόμορφη κατανομή ψύξης και, φυσικά, λειτουργία Full No Frost.Πρόσθεσε σε αυτά τη λειτουργία superFreezing της κατάψυξης, που ρίχνει τη θερμοκρασία για να παγώσει τα νέα τρόφιμα που προσθέτεις χωρίς να επηρεαστούν τα υπόλοιπα και έχεις στα χέρια σου ένα ψυγείο που δεν θα σε απασχολήσει με αποψύξεις και σύνθετους υπολογισμούς για τη σωστή θέση του κάθε τροφίμου. Αναφέραμε ότι είναι και σε έκπτωση της τάξης των 190€; Ψυγειοκαταψύκτης Hisense RB390N4WC1 Inox



Μην ξεγελαστείς από τις βολικές του διαστάσεις: ο ψυγειοκαταψύκτης της Hisence, που διατίθεται σε έκπτωση μέσω του SHOPFLIX.gr, έχει χωρητικότητα που αγγίζει τα 304 λίτρα για να χωρά όλα τα ψώνια της εβδομάδας – που χάρη στην τεχνολογία MultiAirFlow θα ψύχονται το ίδιο, όπου και αν τα τοποθετήσεις.Το σύστημα ψύξης Total No Frost που χρησιμοποιεί, αποτρέπει τη δημιουργία πάγου και βελτιώνει τη συντήρηση των τροφίμων, ενώ η βρύση κρύου νερού που διαθέτει στην πόρτα του, θα σου φτιάξει το καλοκαίρι. Ψυγείο Ντουλάπα Samsung RS67A8811S9 634lt Inox



Δεν θέλουμε να σε αγχώσουμε, αλλά θα πρέπει να βιαστείς: ο ψυγειοκαταψύκτης της Samsung με τον κομψό σχεδιασμό και τις προηγμένες δυνατότητες είναι σε έκπτωση που αγγίζει τα 500€ – επομένως, δεν αποκλείεται σύντομα να εξαντληθεί.Αν τον προλάβεις, πάντως, θα απολαμβάνεις 653 λίτρα χωρητικότητας με τεχνολογία Precise Cooling, που εξασφαλίζει ιδανική θερμοκρασία παντού, αλλά και Digital Inverter, που αξιοποιεί έξυπνα την ενέργεια και μειώνει τον θόρυβο και την κατανάλωση ρεύματος. Το Twin Cooling Plus βελτιστοποιεί τη θερμοκρασία και την υγρασία στη συντήρηση και την κατάψυξη. προστατεύοντας την ποιότητα και τη γεύση των τροφίμων και αποτρέποντας τις οσμές. Η τεχνολογία No Frost προφανώς δεν θα μπορούσε να απουσιάζει, ενώ ιδανική προσθήκη στο νοικοκυριό σου είναι και το μηχάνημα για κρύο νερό και πάγο που είναι ενσωματωμένο στην πόρτα. Ψυγειοκαταψύκτης Gorenje ONRK193R Retro 313lt Κόκκινος



Θέλεις προηγμένα χαρακτηριστικά σε ρετρό συσκευασία; Ιδανική λύση υπάρχει και έρχεται σε κατακόκκινο χρώμα που θα ζωντανέψει την οποιαδήποτε κουζίνα. Πέρα από την τεχνολογία No Frost Plus – σε μια από τις καλύτερες εκδοχές που κυκλοφορούν – ο ψυγειοκαταψύκτης της Gorenje διαθέτει τεχνολογία IonAir με Multiflow 360° που μιμείται τη φυσική διαδικασία του ιονισμού για να διατηρήσει τα τρόφιμα φρέσκα για περισσότερο καιρό.Στο εσωτερικό του θα ανακαλύψεις επίσης τη ZeroZone, ένα συρτάρι ειδικά για την ασφαλή συντήρηση ψαριών και μαριναρισμένου κρέατος, την τεχνολογία AdaptTech που κρατά σταθερή τη θερμοκρασία ανεξάρτητα από το πόσο συχνά ανοίγει η πόρτα του ψυγείου και το ράφι ExtremeFreeze για ταχεία κατάψυξη με διατήρηση όλων των θρεπτικών συστατικών και της γεύσης των τροφίμων. Ψυγείο LG GSLV70PZTM Ντουλάπα 635lt NoFrost Inox



Αν δεν θέλεις απλώς ένα ψυγείο που δεν πιάνει πάγο, αλλά αναζητάς ένα ψυγείο με νοημοσύνη, η λύση της LG, με τη μεγάλη χωρητικότητα (635 λίτρα) θα σε καλύψει στο 100%.Πέραν των προηγμένων λειτουργιών του που εξασφαλίζουν βέλτιστα επίπεδα υγρασίας και ψύξης καθώς και πολλαπλή ροή του αέρα, ξεχωρίζει για τη smart φύση του, καθώς διαθέτει ThinQ που του επιτρέπει να συνδέεται οπουδήποτε έχει WiFi. Έτσι, σου δίνει τη δυνατότητα να ξέρεις ανά πάσα στιγμή κάθε λεπτομέρεια της λειτουργίας του. Στα μεγάλα plus και η εφαρμογή Smart Diagnostics για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.Ανυπομονείς να ξεμπερδέψεις με την απόψυξη; Το SHOPFLIX.gr εγγυάται ότι το νέο σου ψυγείο θα φτάσει στην πόρτα σου στην ακριβή ημερομηνία παράδοσης που θα δεις κατά την παραγγελία, σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεσαι, για να μην μπαίνεις χωρίς λόγο σε κόπο.