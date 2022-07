Λευκές συσκευές: Η απάντηση στο αιώνιο δίλημμα «πλυντήριο ή πλυντήριο-στεγνωτήριο»

Το νέο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου της Generali προσφέρει πλήρη κάλυψη προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό μας. To Speed On μας παρέχει όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τις καινοτόμες υπηρεσίες που χρειαζόμαστε ώστε να αισθανόμαστε απόλυτη σιγουριά στο δρόμο

Για να ανοίγεις αυτό το άρθρο, είτε μια παλιάσου παρέδωσε δυνάμεις, είτε επιχειρείς να ρίξεις την κατανάλωση ενέργειας του σπιτιού σου, είτε μόλις μετακόμισες (ή ανακαίνισες) και θέλεις να εξοπλίσεις το νέο σου χώρο από την αρχή. Όπως και να ‘χει, με τις αμέτρητες επιλογές που βρίσκεις στην αγορά, το πιθανότερο είναι ότι έχεις ήδη γεμίσει απορίες. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Για να προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε.Αν δεν είναι το πρώτο ερώτημα που περνά από το μυαλό σου, θα πρέπει να αναθεωρήσεις τις προτεραιότητές σου, αφού θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τόσο την τιμή των νέων σου συσκευών, όσο και το πόσο άμεσα θα μπορέσεις να τις παραλάβεις. Για παράδειγμα, εδώ και λίγες ημέρεςαπό όλα τα επώνυμα brands στην ατέλειωτη γκάμα προϊόντων του, εξασφαλίζοντας εξαιρετικές τιμές, αλλά και έγκαιρες και ασφαλείς παραδόσεις.Πριν περάσουμε σε κάποιες από τις πιο συχνές ερωτήσεις για τις οικιακές συσκευές, οφείλουμε να πούμε ορισμένα αυτονόητα, αλλά βασικά πράγματα. Ένα από αυτά, είναι πως κατά την επιλογή σου θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου την ενεργειακή κλάση τους, η οποία μπορεί να ανεβάζει την τιμή, αλλά οδηγεί μεσοπρόθεσμα σε μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων λόγω της χαμηλής κατανάλωσης. Ακόμη, κρίσιμο ρόλο παίζει και η αξιοπιστία του κατασκευαστή, όπως επίσης και το κατά πόσον το μέγεθός των εκάστοτε συσκευών ταιριάζει στον χώρο σου.Είναι πολύ πιθανό η ιδέα ενός εντοιχιζόμενου φούρνου και εστίας να σου φαίνεται ελκυστική. Είναι, όμως, η καλύτερη;Δίνουν μια πιο τακτοποιημένη όψη στον χώρο σου και, εφόσον μάλλον βρίσκεσαι εν μέσω ανακαίνισης, μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στον εξατομικευμένο σχεδιασμό σου.Η εγκατάσταση και η απεγκατάστασή τους, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο απρόοπτο είναι πιο δύσκολη υπόθεση – πράγμα, βέβαια, που κατά κανόνα λύνεται με την επιλογή μιας ποιοτικής, αξιόπιστης λύσης.Με τα δικά τους συν και πλην έρχονται και οι, που παραμένουν η καλύτερη δυνατή επιλογή για πολλά νοικοκυριά.Συνήθως είναι πιο οικονομικές, ενώ ταυτόχρονα είναι πιο εύκολο να δοθούν για επισκευή αν χρειαστεί. Επιπλέον, συχνά έχουν πιο ευρύχωρο φούρνο.Αρκετοί θεωρούν ότι οι ελεύθερες κουζίνες χάνουν κάτι σε αισθητική αξία. Πράγμα που ενδεχομένως ίσχυε στο παρελθόν, όμως πλέον δεν θα δυσκολευτείς να βρεις επιλογές με πολύ κομψό design.Μήπως οιέχουν αρχίσει να σε βάζουν σε πειρασμό; Η απάντηση στο αν είναι οι καταλληλότερες για ‘σένα, εξαρτάται κυρίως… από ‘σένα.Εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας τους, οι επαγωγικές εστίες θερμαίνουν μόνο την επιφάνεια του σκεύους, χωρίς απώλειες – επομένως είναι πολύ πιο αποδοτικές, αλλά και ταχύτερες. Ταυτόχρονα, αν παραμείνουν κατά λάθος αναμμένες χωρίς όμως ένα σκεύος να ακουμπά στην επιφάνειά τους, ο κίνδυνος να ξεσπάσει φωτιά – ή να καεί ένα απρόσεκτο παιδικό χεράκι – είναι πρακτικά ανύπαρκτος. Και διαθέτουν και χρονοδιακόπτη. Τέλος, καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα, αφού δεν καίνε ούτε τα υπολείμματα φαγητού που πέφτουν επάνω τους στη διάρκεια του μαγειρέματος.Λογικά το μάντεψες: αν και στη διάρκεια της ζωής τους θα σε βοηθήσουν να εξοικονομήσεις χρήματα, το αρχικό κόστος αγοράς είναι πιο τσιμπημένο. Επίσης, δεν αποκλείεται να χρειαστεί να αγοράσεις από την αρχή μεγάλο μέρος των σκευών σου, αφού λειτουργούν μόνο με όσα διαθέτουν σιδηρομαγνητικές ιδιότητες. Ακόμη, επειδή δημιουργούν μαγνητικό πεδίο, αν στο σπίτι σου ζει άτομο με βηματοδότη, καλό είναι να συμβουλευτείτε τον γιατρό του και να τοποθετήσετε τις εστίες σε απόσταση από το ψυγείο, το πλυντήριο ή τον φούρνο, καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρεμβολές στη λειτουργία τους.Περίμενες ποτέ ότι οι, που τόσο μας εντυπωσίαζαν μερικά χρόνια πριν, θα έφταναν τόσο σύντομα να θεωρούνται ξεπερασμένες από ορισμένους; Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ορισμένοι έχουν και δίκιο.Παρόλο που το πιθανότερο είναι τα μαγνητικά πεδία των επαγωγικών εστιών να μην σου προκαλούσαν ποτέ και κανένα πρόβλημα, στην περίπτωση των κεραμικών είναι βέβαιο ότι δεν θα το κάνουν. Και είναι και πιο οικονομικές.Δεν είναι εξίσου ασφαλείς, αφού πρέπει να θυμάσαι ο ίδιος να τις κλείσεις και κανείς ποτέ δεν έχει περάσει καλά καθαρίζοντας την επιφάνειά τους.Πάντα ήθελες να το ‘χεις. Μήπως όμως τελευταία άλλαξες γνώμη;Είναι τα πλέον κατάλληλα για μικρούς χώρους -αλλά και για εργένηδες, που δεν έχουν και τόσο πολλά τρόφιμα να αποθηκεύσουν στο εσωτερικό τους. Ταυτόχρονα, είναι και η πιο οικονομική επιλογή.Ο χώρος της κατάψυξης δεν είναι μεγάλος – πράγμα που, εδώ που τα λέμε, ίσως τα κάνει λιγότερα δελεαστικά σε ορισμένους από τους προαναφερθέντες εργένηδες -ενώ το γεγονός ότι σε αναγκάζει να σκύψεις για να φτάσεις τη φρουτολεκάνη, ίσως δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τη μέση σου. Επίσης, έχουν χειρότερη ενεργειακή κλάση.Εξίσου κλασικός έχει γίνει πλέον και ο-που εξακολουθεί να έχει πολλά πλεονεκτήματα για το σπίτι σου.Γενναιόδωρος χώρος κατάψυξης, ράφια συντήρησης σε βολικό ύψος που δε σε αναγκάζουν σε επίπονες κινήσεις και δυνατότητα καλύτερης ταξινόμησης των τροφίμων ανήκουν σίγουρα στα plus. Επίσης, στη αγορά κυκλοφορούν πολλές «έξυπνες» επιλογές, αλλά και συσκευές με λειτουργία No Frost που θα σε κάνουν να ξεχάσεις την απόψυξη. Καθόλου άσχημα, έτσι δεν είναι;Ένας ψυγειοκαταψύκτης διαθέτει λιγότερο χώρο ψύξης σε σχέση με ένα δίπορτο ψυγείο ίδιας χωρητικότητας. Όμως αυτό λύνεται με μια μικρή ευελιξία στην επιλογή μεγέθους.Πιο hi-tech και στην όψη και στις λειτουργίες, ταβρίσκονται επίσης στην κορυφή των προτιμήσεων των περισσότερων από εμάς.Έχοντας τις πόρτες χωρισμένες κάθετα (σαν ντουλάπα), τα ψυγεία τύπου Side by Side προσφέρουν εύκολη πρόσβαση και στη συντήρηση και στην κατάψυξη, για να μπορείς να φτάνεις με ευκολία όλα τα τρόφιμα που καταναλώνεις συχνά. Παράλληλα, απαιτούν λιγότερο χώρο για το άνοιγμα των πορτών τους και πολλές φορές διαθέτουν έξοδο κρύου νερού ή/και πάγου, όπως επίσης και mini bar για να καλύπτουν ακόμη περισσότερες ανάγκες σου.Καθώς (εύλογα) η πλευρά της κατάψυξης είναι συνήθως μικρότερη σε μέγεθος, το ίδιο ισχύει και για το πλάτος των ραφιών της, αλλά και για τη συνολική χωρητικότητά της.Αποφάσισες ότι ήρθε η ώρα να σταματήσεις να απλώνεις τα ρούχα σου στη βεράντα, μόνο και μόνο για να γίνουν… καπνιστά.; Και αντιστρόφως, αν είναι το πλυντήριό σου που έχει χαλάσει και θέλει αντικατάσταση, αξίζει να το αντικαταστήσεις ή είναι προτιμότερο να μεταβείς σε ένα πλυντήριο-στεγνωτήριο;Πρώτα από όλα, το προφανές: η αρχική επένδυση θα είναι μικρότερη από την αγορά μιας συσκευής και με τις δυο λειτουργίες και δεν θα σε αναγκάσει να πεις αντίο σε μια άλλη από την οποία είσαι ακόμη ικανοποιημένος. Επίσης, με τη χρήση μιας ειδικής βάσης – και με τον όρο ότι θα δώσεις προσοχή στις διαστάσεις – , μπορείς να τοποθετήσεις το στεγνωτήριο επάνω από το πλυντήριό σου, για να εξοικονομήσεις χώρο. Ενίοτε, οι διακριτές συσκευές έχουν και καλύτερη ενεργειακή απόδοση.Όπως και να ‘χει, τα περισσότερα σπίτια δυσκολεύονται να χωρέσουν δυο ξεχωριστές συσκευές. Και αν το πλυντήριο και το στεγνωτήριό σου προέρχονται από διαφορετικό κατασκευαστή, ενδέχεται η… συνεννόηση να είναι δύσκολη.Όπως καταλαβαίνεις, στατα υπέρ και τα κατά είναι μάλλον αντίστροφα. Όμως, ποια υπερέχουν;Είναι σαφώς πιο πρακτικά, αφού απαιτούν τον μισό χώρο και σε γλιτώνουν από τη μεταφορά των βρεγμένων φρεσκοπλυμένων ρούχων από τη μια συσκευή στην άλλη. Ορισμένα διαθέτουν και ειδικά προγράμματα, που βάζουν από μόνα τους σε λειτουργία το στέγνωμα μετά το τέλος της πλύσης.Αν η εναλλακτική σου δεν είναι να αγοράσεις δυο συσκευές, το αρχικό κόστος θα είναι αρκετά μεγαλύτερο από εκείνο ενός απλού πλυντηρίου ή στεγνωτηρίου. Ακόμη, επειδή η χωρητικότητα του στεγνωτηρίου είναι συνήθως μικρότερη, θα πρέπει να αποφασίσεις αν θα αφαιρέσεις κάποια ρούχα μετά το τέλος της πλύσης, αφήνοντάς τα να στεγνώσουν πατροπαράδοτα ή αν θα μειώσεις εξ αρχής το φορτίο στον κάδο.Εδώ δεν θα μιλήσουμε για συν και πλην, αφού όλα εξαρτώνται από την εκάστοτε συσκευή. Βεβαιώσου ότι διαθέτει την κατάλληλη απορροφητική ισχύ για την κουζίνα σου υπολογίζοντας τα τετραγωνικά μέτρα του δωματίου επί το ύψος σε μέτρα επί 10 (όπου 10 ο απαραίτητος αριθμός ανανεώσεων του αέρα μέσα σε μια ώρα). Έτσι θα βρεις τα αναγκαία κυβικά μέτρα ανά ώρα (m3/h) που θα πρέπει να αποδίδει για να σε καλύπτει.Κατά κανόνα, οι απορροφητήρες αναρρόφησης είναι καλύτεροι από τους απορροφητήρες ανακύκλωσης του αέρα, ενώ -προφανώς- είναι σημαντικό να εξετάσεις και τα επίπεδα του θορύβου. Ενεργειακή κλάση και κατασκευαστής παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.Αντιθέτως, εξαιρετικές επιλογές θα βρεις τόσο σε. Η απόφαση εξαρτάται από το γούστο σου, το budget σου και τις ανάγκες του χώρου σου.Ελπίζουμε να βοηθήσαμε έστω και λίγο -αν και όπως καταλαβαίνεις οι επιλογές είναι αμέτρητες. Το (μεγάλο) plus είναι ότι θα τις βρεις όλες και ακόμη περισσότερες στην τεράστια ποικιλία τουσε λευκές συσκευές. Μην παραλείψεις να ρίξεις μια ματιά και στη μεγάλη γκάμα σεκαι, ενώ, αν συμβαίνει να είσαι λάτρης του οίνου, θα ενθουσιαστείς και με τις επιλογές σε