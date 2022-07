Κινητά Samsung σε προσφορά: Πού θα τα βρεις, πώς θα διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει

Κλείσιμο

Όταν ετοιμάζεσαι να επιλέξεις το καινούργιο σου κινητό, η λέξη Samsung πάντα έρχεται στο μυαλό σου από τις πρώτες, και όχι άδικα. Και πλέον δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι το ζήτημα του κόστους, αφού στοθα βρεις κορυφαίασε προσφορά, για να κάνεις την πιο value for money επιλογή για τις ανάγκες σου.Ποιο είναι το κατάλληλο για ‘σένα; Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα κληθείς να απαντήσεις μόνος σου, όμως θα προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα χεράκι, παρουσιάζοντας ορισμένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά μιας σειράς από προηγμένα κινητά που διατίθενται σε συμφέρουσες τιμές.Η ναυαρχίδα του 2021 διατηρεί στο ακέραιο την αίγλη της, παρά την πρόσφατη κυκλοφορία του. Από το ταχύτατο chip 5G SoC των 5nm με την εξαιρετική απόδοση σε επεξεργαστική ισχύ, γραφικά και χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης, μέχρι το ενσωματωμένο modem 5G και την εκπληκτική οθόνη Dynamic AMOLED 2X με πιστοποίηση HDR10+, έξυπνο προσαρμοζόμενο ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz και προστασία από το μπλε φως, κάθε του λεπτομέρεια θα ξεπεράσει τις προσδοκίες σου.Φυσικά, οι περισσότεροι χρήστες θα εντυπωσιαστούν κυρίως από την πανίσχυρη τριπλή κύρια κάμερα, ικανή να αποδίδει άψογες εικόνες και βίντεο επαγγελματικού επιπέδου σε κάθε ώρα της ημέρας, που αγγίζουν την ανάλυση 8K – και τα καρέ τους μπορούν να εξαχθούν σε φωτογραφία 33MP. Η εμπρόσθια κάμερα των 10MP σε συνδυασμό με τις προηγμένες AI λειτουργίες, θα σου χαρίσουν selfies που δεν έχεις συνηθίσει, αλλά και εξαιρετικά εύχρηστες δυνατότητες επεξεργασίας. Άλλο ένα εντυπωσιακό feature; Η εστίαση σε πραγματικό χρόνο, ειδικά σχεδιασμένη για να τραβάς τις καλύτερες φωτογραφίες του κατοικιδίου σου.Μνήμη RAM:8 GBΕπεξεργαστής: Exynos 2100Μέγεθος Οθόνης: 6,7 ίντσεςΚύρια Κάμερα: Triple 12MP & 64MP & 12MPSelfie Κάμερα: 10MP Samsung Galaxy S21 FE 6GB 128GB Graphite



Ψάχνεις χαρακτηριστικά ναυαρχίδας σε mid range τιμή; Η απάντηση βρίσκεται στο Samsung Galaxy S21 FE, με τη μεγάλη FHD+ οθόνη 6,4 ιντσών και την εμπρόσθια κάμερα των 32MP για selfies βγαλμένες από τα όνειρά σου.Θα συναντήσεις και εδώ έξυπνα προσαρμόσιμο ρυθμό ανανέωσης 120Hz, για ομαλή εμπειρία χρήσης, αλλά και Dynamic AMOLED 2X οθόνη με πιστοποίηση HDR10+ και φωτεινότητα που αγγίζει τα 1200 nits. Ο επεξεργαστής Qualcomm® Snapdragon™ 888 5nm συνδυάζει εξαιρετικές επιδόσεις και πιο αποδοτική κατανάλωση ενέργειας, ενώ η τριπλή κύρια κάμερα είναι σχεδιασμένη για βέλτιστη απόδοση μέρα-νύχτα, χάρη στην προηγμένη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Και φυσικά, το καινούργιο σου κινητό θα σου επιτρέψει να γνωρίσεις τον μαγικό κόσμο του 5G.Μνήμη RAM:6 GBΕπεξεργαστής: Snapdragon 888Μέγεθος Οθόνης: 6,4 ίντσεςΚύρια Κάμερα: Ευρυγώνιος 12MP & Τηλεφακός 8 3x Οπτικό Zoom & Υπερευρυγώνιος 12MPSelfie Κάμερα: 32MP Samsung Galaxy A52s 5G 6GB 128GB Black



Περνάμε στη σειρά A -την οποία δεν αποκλείεται να έχεις ήδη βάλει στο μάτι χάρη σε μοντέλα όπως τοπου αγαπήθηκε πολύ στα δυο χρόνια που μεσολάβησαν από την κυκλοφορία του. Το A52s, φυσικά, το ξεπερνά από κάθε άποψη προσφέροντας γρήγορο επεξεργαστή, υποστήριξη 5G, μεγάλη χωρητικότητα και προηγμένη τετραπλή κάμερα για να τραβάς το πιο συναρπαστικό υλικό.Με εξαιρετικά καθαρή ανάλυση και λειτουργίες που θα σε ενθουσιάσουν (όπως τα Single Take και Night Mode) και καθηλωτικό 3D ήχο που θα ζωντανέψει κάθε ταινία ή game, δεν υπάρχει μορφή ψυχαγωγίας που δεν δίνει τον καλύτερό της εαυτό στο κομψό κινητό της Samsung. Επίσης, συμβαίνει να είναι ο καλύτερός σου σύντροφος για τις διακοπές, αφού διαθέτει πιστοποίηση IP67 που το καθιστά ανθεκτικό στο νερό και στη σκόνη.Μνήμη RAM: 6 GBΕπεξεργαστής: Snapdragon 778 5GΜέγεθος Οθόνης: 6,5 ίντσεςΚύρια Κάμερα: Τετραπλή με Macro 5MP & Αισθητήρα Βάθους 5MP & Ευρυγώνιο 64MP & Υπερευρυγώνιο 12MPSelfie Κάμερα: 32MP Samsung Galaxy A33 5G 6GB 128GB Awesome Black



Χάρη στην έκπτωση που ξεπερνά τα 100€, το Samsung Galaxy A33 5G -μια κυκλοφορία του 2022- διατίθεται σε τιμή που δεν υπερβαίνει περισσότερο από 100€ εκείνη του A02s ή αντίστοιχων μοντέλων. Η (πολύ) value for money επιλογή, εκτός των άλλων έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε πτώσεις και κακουχίες, ενώ είναι και αδιάβροχη για να μπορείς να απολαμβάνεις την περιπέτεια χωρίς περιττά άγχη.Το πρώτο πράγμα που θα σου τραβήξει την προσοχή είναι η οθόνη Super AMOLED 6,4 ιντσών FHD+, με τα ολοζώντανα χρώματα ακόμη και κάτω από το φως του ήλιου και τον ρυθμό ανανέωσης στα 90Hz που κάνουν απίστευτα ομαλή την εμπειρία χρήσης. Η κάμερα, ειδικά στη διάρκεια της ημέρας, θα σου δώσει πεντακάθαρες εικόνες και βίντεο χωρίς κραδασμούς, ακόμη και στην Αυτόματη Λειτουργία, ενώ η βιντεοσκόπηση θα παραμείνει ομαλή και ολοζώντανη ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χάρη στον συνδυασμό του OIS και της Τεχνητής Νοημοσύνης.Μνήμη RAM: 6 GBΕπεξεργαστής: Exynos 1280Μέγεθος Οθόνης: 6,4 ίντσεςΚύρια Κάμερα: Τετραπλή με Macro 5MP & Αισθητήρα Βάθους 2MP & Ευρυγώνιο 48MP & Υπερευρυγώνιο 8MPSelfie Κάμερα: 13MP