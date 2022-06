Γιορτή του Πατέρα: Τι να χαρίσεις στον σημαντικότερο άντρα της ζωής σου

Κλείσιμο

Αλήθεια, εσύ θυμάσαι να ευχηθείς στον μπαμπά σου κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου; Αν η απάντησή σου είναι αρνητική, δεν χρειάζεται να νιώσεις ενοχές. Ημόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να λαμβάνει την προσοχή που της αναλογεί, καθώς και οι ίδιοι οι μπαμπάδες αναλαμβάνουν σταδιακά πιο ενεργό ρόλο στην ανατροφή των παιδιών τους. Ευκαιρία, λοιπόν, να επανορθώσεις.Φέτος, θα του προσφέρεις για τη γιορτή του το πιο όμορφο δώρο, εκφράζοντας (και) μέσα από αυτό την αγάπη και την εκτίμησή σου για τα όσα έκανε για ‘σένα. Κι επειδή οι μπαμπάδες είναι πάντα δύσκολη πίστα, συγκεντρώσαμε προτάσεις που σίγουρα θα τον ενθουσιάσουν, για να σου δώσουμε έμπνευση.Δεν χρειάζεται να ανησυχήσεις για το κόστος: επιλέξαμε όλα τα δώρα από την τεράστια ποικιλία τουσε προϊόντα και κατηγορίες, για να είμαστε σίγουροι ότι θα τα βρούμε σε συμφέρουσα τιμή – και σε πολλές περιπτώσεις, σε μεγάλη προσφορά. Έτσι, ξεμπερδέψαμε ταυτόχρονα και με άλλη μια ανησυχία: χάρη στην αποκλειστική συνεργασία του SHOPFLIX.gr με την Courier Center, είναι βέβαιο ότι η παραγγελία θα φτάσει στην πόρτα σου στην ακριβή ημερομηνία παράδοσης, σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεσαι, ώστε να έχεις παραλάβει το δώρο σου πριν την Κυριακή.Κλασικό και αρρενωπό, το συναρπαστικό άρωμα σανδαλόξυλου και ανοιχτού ωκεανού του σετ της Old Spice θα τον αναζωογονήσει και θα τον βοηθήσει να παραμείνει φρέσκος σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.Σαμπουάν, αφρόλουτρο και after shave συμπληρώνουν το παζλ της ολοκληρωμένης ανδρικής περιποίησης, ενώ το αποσμητικό καταπολεμά αποτελεσματικά ακόμη και την πιο βαριά κακοσμία, αντικαθιστώντας τη με το υπέροχο άρωμα Old Spice.Για τους μπαμπάδες που ξυρίζονται με… στρατιωτική πειθαρχία, το premium σετ ξυρίσματος της Wilkinson είναι μακράν το καλύτερο δώρο. Το κλασικό ξυράφι με το διαχρονικό σχέδιο του Wilkinson Sword, Classic Razor Safety Double Edge, εκτός από κομψό είναι και εξαιρετικά ανθεκτικό και άνετο στη χρήση, με τις πέντε λεπίδες ξυραφιών διπλού άκρου με επίστρωση PTFE να συμβάλλουν σε ένα ομαλό, αβίαστο ξύρισμα και να δίνουν στο ξυραφάκι μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.Παράλληλα, το σετ περιλαμβάνει δέκα ανταλλακτικές λεπίδες Razor Blade Safety, ένα κλασικό βουρτσάκι ξυρίσματος με μαλακές τρίχες και ένα κλασικό μπολ για σαπούνι ξυρίσματος, ώστε να απολαμβάνει πολυτελή εμπειρία περιποίησης στο σπίτι. Και διατίθεται με έκπτωση 50%.Μένοντας για λίγο ακόμη στην κατηγορία της περιποίησης (άλλωστε οι μπαμπάδες μας ανήκουν σε γενιές που μπορεί να μην ασχολούνταν τόσο με το styling, αλλά έδιναν και δίνουν έμφαση στην καθαριότητα και την προσεγμένη εμφάνιση), ένα άρωμα είναι πάντα καλοδεχούμενο δώρο, για κάθε παραλήπτη.Το διάσημο Cool Water της Davidoff, που εμπνέεται από τη δύναμη του ωκεανού, ισορροπεί άψογα ανάμεσα στην έντονη φρεσκάδα της μέντας και της λεβάντας και τους στιβαρούς τόνους του κεχριμπαριού και του musk και έχει δικαίως κατακτήσει μια θέση ανάμεσα στα πιο δημοφιλή αρώματα της εποχής μας.Τα στολίδια πολλοί μπαμπάδες εμίσησαν, τα πρακτικά δώρα όμως ουδείς. Ειδικά όταν χαρακτηρίζονται από κομψότητα και ποιοτικά υλικά, όπως το 100% βαμβακερό μπουρνούζι της SB σε μαύρο-καφέ χρώμα.Και φυσικά, τίποτα δεν είναι πιο ικανοποιητικό από το να του χαρίσεις ένα δώρο που θα χρησιμοποιεί και θα απολαμβάνει σε καθημερινή βάση.Αντίστοιχα, το δερμάτινο πορτοφόλι καρτών της Diplomat, θα τον βοηθά να παραμένει οργανωμένος κάθε μέρα, προσθέτοντας μια διακριτική νότα κομψότητας.Και θα κρατά τις κάρτες του ασφαλείς από τις υποκλοπές και τον απομαγνητισμό, χάρη στο ειδικό προστατευτικό πλέγμα (chip) που διαθέτει και το οποίο μπλοκάρει όλα τα σήματα RFID (Radio Frequency Identification). Τι άλλο να του ζητήσει;Μήπως τώρα τελευταία διαμαρτύρεται ότι πρέπει να αρχίσει γυμναστική; Το σετ αλτήρων της GlobalExpress θα τον βοηθήσει να γυμνάσει τον άνω κορμό (δικέφαλους, τρικέφαλους, ώμους και πλάτη) και να δοκιμάσει αμέτρητες ασκήσεις.Οι αλτήρες, που αποτελούνται από ατσάλι και πολυπροπυλένιο, είναι εύκολοι στη συναρμολόγηση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως μπάρα, ενώ διαθέτουν άνετη και μαλακή λαβή. Στη συσκευασία, θα βρει 4 δίσκους των 1,25 κιλών, 4 δίσκους των 1,5 κιλών, 4 δίσκους των 2 κιλών, 1 μπάρα 41 εκατοστών, 2 αλτήρες διαμέτρου 25 εκατοστών και 4 σφιγκτήρες, για να αρχίσει να δημιουργεί το δικό του σπιτικό γυμναστήριο.Άλλη κατηγορία δώρων που λατρεύουν οι μπαμπάδες; Μα, φυσικά, τα gadget. Αν δεν έχει εξοπλιστεί ακόμη με το δικό του ζευγάρι ασύρματων ακουστικών, τα Xiaomi Buds 3 θα τον κάνουν να ξεχάσει για πάντα τα καλώδια.Τεχνολογία ακύρωσης θορύβου, ποιότητα ήχου επιπέδου στούντιο, εργοστασιακή βαθμονόμηση (καλιμπράρισμα) και δυναμικοί οδηγοί προηγμένης τεχνολογίας 10 mm διπλού μαγνήτη N52 για μειωμένη παραμόρφωση, εξασφαλίζουν άψογη εμπειρία ακρόασης. Ταυτόχρονα, η ελαφριά κατασκευή τους (ζυγίζουν μόλις 4,6 γρ.) και η βελτιστοποιημένη δομή τους για σταθερότητα και ακρίβεια στην προσαρμογή στον ακουστικό πόρο, εγγυώνται ότι δεν θα ξαναβγεί ποτέ από το σπίτι χωρίς αυτά.Θεωρούμε δεδομένο ότι από τις αποσκευές των διακοπών του δεν μπορεί να λείπει ένα δυνατό Powerbank που θα τον βοηθά να παραμένει πάντα συνδεδεμένος. Και το νέο Xiaomi Mi PowerBank 3 10000mAh Fast Charge είναι η ιδανική λύση, αφού συνδυάζει μικρό μέγεθος με μεγάλη ισχύ.Διαθέτει λειτουργία ταχείας φόρτισης, για να μην τρώει χρόνο στην αναμονή, είναι σε θέση να φορτίσει ένα κινητό όπως το Mi 9 9,1 φορές και προσφέρει την επιλογή αργής φόρτισης, που είναι ιδανική για μικροgadgets όπως τα ασύρματα ακουστικά του. Μεγάλο plus και οι θύρες USB C και Micro USB που διαθέτει για να μην μένει στο παράπονο καμιά από τις ηλεκτρονικές συσκευές του.Περνά πολλή ώρα στο αυτοκίνητο ή μήπως τυχαίνει να είναι εκδρομικός τύπος; Σε κάθε του διαδρομή, το φορητό Bluetooth ηχείο Energy Sistem θα του φτιάχνει το κέφι με τον δυνατό, full-range, στερεοφωνικό ήχο του.Μια πλήρης φόρτιση αρκεί για να έχει 12 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής μουσικής, ενώ διαθέτει ραδιόφωνο για να ακούει τους αγαπημένους του σταθμούς, hands free για να μιλάει άνετα μέσω της ανοιχτής ακρόασης και δυνατότητα φόρτισης με USB, για να μπορεί να το φορτίσει και μέσω powerbank.Θέλεις να αναπληρώσεις πραγματικά για όλες τις χρονιές που τον ξέχασες; Το HUAWEI Watch 3, ένα κομψό και ταυτόχρονα εξαιρετικά ανθεκτικό smartwatch με προηγμένες λειτουργίες, είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Αδιάβροχο σε βάθος 50 μέτρων, με έγχρωμη και ευανάγνωστη οθόνη αφής AMOLED 1,39 ιντσών και δυνατότητα καταγραφής και συλλογής δεδομένων όπως ο δείκτης VO2 Max (μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου), οι καρδιακοί παλμοί, η απόσταση, η ταχύτητα, το κάψιμο θερμίδων κατά την άσκηση, αλλά και η ποιότητα του ύπνου, θα τον βοηθήσει να φροντίσει την υγεία του.Το καλύτερο; Δεν θα χρειαστεί να το αποχωριστεί ούτε στιγμή, αφού το πανίσχυρο chip Kirin A1 και ο ειδικός αλγόριθμος χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας του προσφέρουν αυτονομία μπαταρίας έως και για 14 ημέρες σε τυπική χρήση.