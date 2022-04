50 χρόνια Smiley: Η Urban Outfitters παρουσιάζει τη συλλογή SMILEY x ANDRE SARAIVA NFT

Κλείσιμο





υποστηρίζει την κυκλοφορίατου εμβληματικού καλλιτέχνη γκράφιτι, για τον εορτασμό των 50 χρόνων της εταιρίας.Στιςαπό τηνπου θα σηματοδοτούν την επέτειο ορόσημο των 50 χρόνων της συλλεκτικής έκδοσης Smiley.Για τον εορτασμό της επετείου, η Smiley έχει επιστρατεύσει το δημιουργικό μάτι της Sarah Andelman, συνιδρυτή του παγκοσμίου φήμης παριζιάνικου, ώστε να επιμεληθεί 50 halo συνεργασίες και ως μέρος των halo συνεργασιών, η Smiley επιστράτευσε τον εμβληματικό καλλιτέχνη γκράφιτι Andre Saraiva ώστε να επαναδημιουργήσει το θρυλικό Smiley logo.Ο Andre όντας ενεργός στο πρώιμο παριζιάνικο κίνημα γκράφιτι, έγινε ευρέως γνωστός για τους καρτουνίστικους χαρακτήρες του και τον alter ego Mr. A , ο οποίος έγινε το σήμα κατατεθέν του και ένας iconic χαρακτήρας στη μόδα αλλά και στο χώρο της τέχνης παγκοσμίως.Για τηνο Andre δημιούργησε ένα σύνολο χαρακτηριστικών έργων τέχνης με τη μοναδική του άποψη για το εμβληματικό Smiley logo , δημιουργώντας ένα limited edition σύνολο σχεδίων. Το εξατομικευμένοβρίσκει τον Andre να παίζει με το γνωστό Smiley face και να αντικαθιστά στοιχεία του με το καθιερωμένο γκράφιτι στυλ του. Ο Andre συνδυάζει τον διάσημο alter ego Mr. A με το design του Smiley, ώστε να δημιουργήσει μία αληθινή γιορτή δύο εμβληματικών υποκουλτούρων. Το μοναδικό σχέδιο του Smiley από τον Andre έχει εξελιχθεί σε ένα NFT έργο τέχνης με 500 διαθέσιμες εκδοχές και θα πουληθεί από την Urban Outfitters στο OMGdrops.com .Τα NFT λειτουργούν όχι μόνο ως συλλεκτικά έργα τέχνης αλλά και ως «κουπόνια» τα οποία θα «ξεκλειδώσουν» βραβεία και ανταμοιβές για επιλεγμένους κατόχους εισιτηρίων NFT, οι οποίοι θα ανακοινώνονται εβδομαδιαία για διάστημα 10 εβδομάδων. Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν αυτά τα σπάνια NFTs χρησιμοποιώντας κρυπτονόμισμα, στην τιμή των, που ισοδυναμεί περίπου με. Η δημόσια διάθεση της NFT συλλογής 500 τεμαχίων του Andre Saraiva, θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 15 Απριλίου στις 10:00 am GMT/BST μέσω της Urban Outfitters στον διαδικτυακό NFT marketplace OMGDrops (). Όλα τα έσοδα από τηνθα διατεθούν στο “Free Movement Skateboarding” μια χορηγούμενη ΜΚΟ στο SKATEROOM.Το πρόγραμμα NFT τελεί υπό τη διαχείριση της www.northandtouth.com ), μια εταιρεία πολυμέσων και πρακτορείο Web3, που εδρεύει στο Beverly Hills της Καλιφόρνια.Στο πλαίσιο της επετείου των 50 χρόνων, ηθα πουλάει μια σειρά από συλλεκτικές εκδόσεις Smiley ως homewear σε καταστήματα αλλά και στο διαδίκτυο, περιλαμβάνοντας συνεργασίες με iets frans…, Champion, By Samii Ryan, Crocs, Havaianas, Market, Eastpack, THE SKATEROOM, Sunnylife και Yellowpop.Όλα τα προϊόντα Smiley θα είναι διαθέσιμα στην Urban Outfitters από τιςενώ τοθα είναι διαθέσιμο από τιςΕίμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για την τεχνολογία blockchain και συγκεκριμένα για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα NFT για καλό σκοπό!Δύο αδέρφια Ελληνοαμερικανοί - η Τατιάνα και ο Νίκολας Χατζησάβας ΚάουφμανΠρόκειται για παραγωγούς ταινιών και τηλεοπτικών project και συνιδρυτές της North&Touth Entertainment Group©, μιας εταιρείας πολυμέσων και πρακτορείου Web3 με έδρα το Beverly Hills της Καλιφόρνια που ειδικεύεται στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τα νέα μέσα, τον αθλητισμό, το branded content και την τεχνολογία Blockchain.Γεννήθηκαν στη Νέα Υόρκη και μεγάλωσαν στην Αθήνα. Το πάθος των δύο παραγωγών για την αφήγηση και τα μέσα ενημέρωσης, σε συνδυασμό με τα πολλά ενδιαφέροντα και το πολυπολιτισμικό τους υπόβαθρο, προσφέρουν μια μοναδική συνταγή για την καταγραφή συναρπαστικού περιεχομένου με παγκόσμια και εμπορική απήχηση.Μετακομίσαν στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια το 2011, στο απόγειο της κρίσης με όνειρο και όραμα δημιουργήσουν και να κάνουν κάτι καλό για την Ελλάδα!Με την πρόσφατη πολιτική και οικονομική αναταραχή και αβεβαιότητα στον κόσμο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στο Κρυπτονόμισμα ως έναν διαφανή, χωρίς άδεια τρόπο συναλλαγής.Ταείναι μιακαι έλεγχος ταυτότητας που καταγράφεται στο Blockchain. Είναι ένα μοναδικό ψηφιακό «προϊόν» που δημιουργήθηκε (ή είναι προς διάθεση) και καταγράφηκε σε ένα ψηφιακό βιβλίο, που ονομάζεται blockchain. Έχουν γίνει ένα συλλεκτικό ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο που έχει αξία, όπως ακριβώς και η φυσική τέχνη. Μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν όπως κάθε άλλο ακίνητο, αλλά δεν έχουν φυσική μορφή. Μπορούν να έχουν μόνο έναν επίσημο κάτοχο κάθε φορά και είναι ασφαλείς στο blockchain. Επομένως κανείς δεν μπορεί να τροποποιήσει το αρχείο ιδιοκτησίας ή να αντιγράψει και να επικολλήσει ένα νέο NFT. Μπορούν επίσης να λειτουργήσουν σαν εισιτήρια για ένα κλαμπ, δίνοντάς αποκλειστική πρόσβαση σε διάφορα προνόμια ή ανταμοιβές!Τα NFTs έχουν γίνει πιο mainstream, μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη συλλογή ψηφιακής τέχνηςπου στον οίκο Christie's πέρυσι έγινε μεγάλος ντόρος παγκοσμίως.Τα NFT αυτά τα "Μη ανταλλάξιμα tokens" μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους. Κέρδισαν δημοτικότητα / την προσοχή του κόσμου ως ψηφιακά έργα τέχνης, που όταν μεταπωληθούν -- θα μπορούσαν να ανταμείψουν τον δημιουργό καθώς συνεχίζει να πουλάει (σαν ένα σύστημα δικαιωμάτων εκμετάλλευσης), αλλά σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιώντας έξυπνες συμβάσεις στοBlockchain. Πέρα από την πώληση τέχνης, αυτά τα «προϊόντα» που αντιπροσωπεύουν κάτι μοναδικό και πεπερασμένο, μπορούν επίσης να αντιστοιχούν σε φυσικά πράγματα ή ακόμα και να ξεκλειδώσουν κάποιου είδους χρησιμότητα ή/και ειδικές ανταμοιβές ή μοναδικές προσβάσεις και εμπειρίες (π.χ. ένα ειδικό εισιτήριο που μπορεί να σας δώσει την ευκαιρία να γίνετε μέλος ενός εκλεκτικού κλαμπ ή να λάβετε καθοδήγηση από έναν ειδικό ή ακόμα και να συναντήσετε τον αγαπημένο σας ποδοσφαιριστή ή τραγουδιστή για δείπνο!)Αυτό φυσικά έχει ενθουσιάσει δημιουργούς, καλλιτέχνες, διασημότητες και brands ώστε να εξερευνήσουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να προσελκύσουν περισσότερο τους πελάτες και τους θαυμαστές τους αλλά και ως μια νέα καινοτόμα πηγή εσόδων!Όλο αυτό είναι συναρπαστικό και υπέροχο... αλλά τα NFT μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να επιφέρουν καλές και θετικές αλλαγές στον κόσμο. Υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα για αυτό, όπως στη συνεχιζόμενη καταστροφική κρίση στην Ουκρανία. Ενώ ορισμένοι έκαναναπευθείας στο επίσημο (ψηφιακό), αρκετοί καλλιτέχνες έχουν ξεκινήσει νέα έργα NFT για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την Ουκρανία. Από την άλλη πλευρά, ορισμένα μέλη της κοινότητας δημιούργησαν νέες DAO (Αποκεντρωμένες Αυτόνομες Οργανώσεις) για να υποστηρίξουν τους πολίτες της κατεστραμμένης από τον πόλεμο χώρας. Σύμφωνα με το CoinDesk, μέχρι στιγμής η Ουκρανία έχει λάβει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές κρυπτογράφησης. Αυτό περιλαμβάνει ένα CryptoPunk NFT αξίας περίπου 33 εκατομμυρίων δολαρίων! Λόγω της φύσης του blockchain και των NFT αυτό επιτρέπει τη διαφάνεια για ένα άτομο που κάνει μια δωρεά, να μπορεί να εντοπίσει πού πηγαίνει η δωρεά του… Για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πού πηγαίνει η δωρεά σας!Είμαστε παραγωγοί ταινιών και τηλεόρασης και έχουμε μια εταιρεία πολυμέσων με, επομένως από προεπιλογή είμαστε εκτεθειμένοι σε πολλές τεχνολογίες αιχμής καθώς το Λος Άντζελες έχει γίνει κόμβος τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια (υπήρξε σημαντική μετανάστευση επιχειρηματιών τεχνολογίας από τηκαι ως αποτέλεσμα έχουν αναδυθεί πολλές νεοσύστατες εταιρείες τεχνολογίας) και πλέον αναφέρεται ως Silicon Beach!Στην πραγματικότητα, παράγουμε μια σειρά βίντεο podcast (Silicon Beach with Jon V -- www.wearesiliconbeach.com ) με παρουσιαστή τον Jon V Vlachogiannis, έναν επιτυχημένο Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, ο οποίος ίδρυσε πρόσφατα μιατην OMGDrops (www.omgdrops)!Καθώς βρισκόμαστε στα μέσα ενημέρωσης καιήμασταν ενθουσιασμένοι που εξερευνήσαμε τρόπους με τους οποίους μπορούσαμε να γεφυρώσουμε τις πολλές μας συνδέσεις στην ψυχαγωγία, τον αθλητισμό και τις τέχνες. Με την πλατφόρμα του κάναμε ακριβώς αυτό! Ως αφηγητές αναζητούμε δημιουργικούς τρόπους για τη δημιουργία συλλογών για brands ή οργανισμούς ώστε να βρίσκουμε πιο ουσιαστικούς τρόπους για να προσελκύσουν τους θαυμαστές τους και να επικοινωνήσουμε τις ιστορίες τους.: Βοηθήσαμε να οργανωθεί έναπέρυσι στην, η πρώτη εκδήλωση με εισιτήριο NFT στην Ευρώπη, που ήταν μια τεράστια επιτυχία! Ήταν ένα Σαββατοκύριακο με κρυπτονομίσματα, NFT, έξυπνα συμβόλαια, Metaverse, εργαστήρια και. Είχαμε ομιλητές από τις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Εύας Καϊλή, ιδρυτών εταιρειών που βασίζονται σε blockchain, ταλαντούχων προγραμματιστών ακόμη και ένα Hackathon όπου οι ομάδες μπορούσαν να διαγωνιστούν για να κερδίσουν 2500 ευρώ σε βραβεία και διακοπές στη Σαντορίνη!Μέσα από αυτό το event ανακαλύψαμε ότι υπάρχει τεράστια όρεξη στην Ελλάδα για τεχνολογία Blockchain, Cryptocurrency και NFTs για να μην πω εξαιρετικά ταλαντούχους κατασκευαστές!, το οποίο έχουμε αναπτύξει και διαχειριζόμαστε μέσω της εταιρείας πολυμέσων και του πρακτορείου Web3 North&Touth Entertainment Group© (www.northandtouth.com), για το οποίο είμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι και περήφανοι... ονομάζεταιCollection η οποία υποστηρίζεται από την παγκόσμια μάρκα lifestyle Urban Outfitters.Είναι μιααπό τον θρυλικό καλλιτέχνη γκράφιτι André Saraiva για τον εορτασμό των 50 χρόνων Smiley που θα δώσει στους κατόχους NFT αποκλειστική πρόσβαση σε βραβεία και ανταμοιβές...Αλλά το καλύτερο είναι ότι όλα τα κέρδη τωνθα διατεθούν για το «Free Movement Skateboarding» (μια φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα την Αθήνα στην Ελλάδα που υποστηρίζει και ενδυναμώνει ντόπιους και μετανάστες νέους μέσω του skateboard!) μία ΜΚΟ συνεργάτη τουLink: https://www.urbanoutfitters.com/en-gb/smiley Τα NFT θα πωλούνται αποκλειστικά στο OMGDrops (www.omgdrops.com) μια πλατφόρμα NFT που ιδρύθηκε από τον Έλληνα επιχειρηματία Jon Vlachogiannis.Εδώ είναι ο σύνδεσμος προς τον διακομιστή/ για να ενταχθούν τα άτομα στην κοινότητα και να μένουν ενημερωμένοι για νέα και ανακοινώσεις: https://discord.gg/cppUcXr4Wf Είμαστε πολύ συγκινημένοι και εμπνευσμένοι από τη δουλειά που κάνει τοκαι νιώθουμε μεγάλη τιμή και ενθουσιασμό που υποστηρίζουμε έναν σκοπό με έδρα την Αθήνα στην Ελλάδα. Ελπίζουμε πραγματικά ότι αυτό το NFT έργο μπορεί να φέρει περισσότερη προσοχή στο τι κάνουν και να βοηθήσουμε να κάνουν τη διαφορά!Θα χρειαστείτε ένακαι θα πρέπει να το γεμίσετε με Ethereum (κρυπτονόμισμα).: Κατεβάστε και ρυθμίστε το MetaMask, (κάντε κλικ εδώ: https://metamask.zendesk.com/hc/en-us/articles/360015489531-Getting-Started-With-MetaMask) για να ξεκινήσετε.: Αγοράστε λίγο Ethereum.: Αγοράστε το NFT σας στο www.OMGDrops.comΜην ξεχνάτε,, θα πρέπει να πληρώσετε ένα τέλος αερίου που εμφανίζεται στο MetaMask μαζί με το συνολικό ποσό. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρέωση αερίου με βάση την ταχύτητα συναλλαγής: υψηλή, μεσαία ή χαμηλή.ετοιμάζει πολλές εντυπωσιακές συλλογές NFT για να κυκλοφορήσει φέτος, συλλογές για διασημότητες, αθλητές, καλλιτέχνες και φωτογράφους, συμπεριλαμβανομένου ακόμη και του τουρισμού και της χρηματοδότησης παραγωγών μέσω NFT!».Τεχνολογία Blockchain, Crypto & NFT και αυτό που αναφέρεται ως "Web3.0" . Ηστο διαδίκτυο (μετά τη μετάβαση από την εποχή του Dot.com σε ένα πιο εταιρικό Διαδίκτυο , στο μέλλον, το οποίο θα είναι περισσότερο προσανατολισμένο στην κοινότητα) έχει τη δυνατότητα να κάνει την παρουσία μας στο διαδίκτυο πιο συνειδητή και συλλογικά μπορούμε να είμαστε ανατρεπτικοί και να δημιουργήσουμε καταπληκτικά πράγματα..!Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον για την Ελλάδα και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να επιφέρουμε πιο ουσιαστική και αποτελεσματική αλλαγή.Ελπίζουμε ότι αυτό το έργο μπορεί να εμπνεύσει άλλους ώστε να δουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα NFT για την ευαισθητοποίηση, την προώθηση και την υποστήριξη φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών και τη συμμετοχή σε αυτόν τον συναρπαστικό νέο χώρο!!Η συλλογή αναπτύχθηκε και βρίσκεται υπό τη διαχείριση της(www.northandtouth.com), μιας εταιρείας πολυμέσων και πρακτορείου Web3 που εδρεύει στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.