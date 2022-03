Διπλή χρυσή βράβευση στα Cyber Security Awards 2022 για την Pylones Hellas

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η εταιρία συμμετείχε υποβάλλοντας τις υποψηφιότητές της στις κατηγορίες «» και «» με τα έργα «» στηνκαι «» στην εταιρίααντίστοιχα.Η λύση που υλοποιήθηκε στην τεχνική και κατασκευαστική εταιρία ΚΟΝΚΑΤ ΑΤΕ, αφορούσε στην υλοποίηση ενός γρήγορου, εύκολου αλλά κυρίως λειτουργικού τρόπου αντικατάστασης της πλέον μη συντηρήσιμης τεχνολογίας της εταιρίας, προκειμένου να παρέχει ασφαλή, αναβαθμισμένη και ενοποιημένη πρόσβαση στο προσωπικό της. Τα ζητούμενα αυτά επιτεύχθηκαν με την ενσωμάτωση της πλατφόρμας BIG-IP APM (Access Policy Manager) της F5 από τη Pylones Hellas. Η λύση BIG-IP APM αποτελεί μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα, που προσφέρει σε έναν οργανισμό ένα κεντρικό σημείο πιστοποίησης χρηστών και εισόδου σε εσωτερικούς προστατευμένους πόρους, έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι πιθανές ανάγκες πρόσβασης, τόσο on-premises όσο και στο cloud!Στη λύση που υλοποιήθηκε για την Alassia NewShips Management Inc., μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες στο χώρο της ναυτιλίας, η εταιρία, με τη καθοδήγηση της Pylones Hellas εφάρμοσε τη λύση «Cybersecurity Onboard». Η λύση στηρίζεται στο συνδυασμό των τεχνολογιών firewalling νέας γενιάς όσο και Cortex XDR (Extended Threat Detection and Incident Response) της Palo Alto Networks. Ο συνδυασμός των παραπάνω μηχανισμών προστασίας, τόσο σε επίπεδο εγκατάστασης, όσο και σε επίπεδο διαχείρισης, εξασφάλισαν τη βέλτιστη προστασία των υποδομών της Alassia NewShips Management Inc.. Παράλληλα, έδωσαν στην εταιρία τη δυνατότητα να έχει πλήρη ορατότητα και επίβλεψη, με τη χρήση των εξειδικευμένων εργαλείων κεντρικής διαχείρισης.Ο κ., τόνισε σχετικά με τη βράβευση: «Η βράβευσή μας στα πλαίσια των Cyber Security Awards αποτελεί μια ακόμα απόδειξη ότι είμαστε μία εταιρία με όραμα, δυνατότητες, state-of-the-art λύσεις, αλλά κυρίως ανθρώπινο κεφάλαιο που μπορεί να ανταποκριθεί στις τρέχουσες σύγχρονες ψηφιακές προκλήσεις των πελατών μας. Ταυτόχρονα, είμαστε πολύ περήφανοι για τη βράβευση δύο από τους σημαντικότερους πελάτες μας, τηςκαι, για τα έργα που υλοποιήσαμε από κοινού, στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού της εμπειρίας των χρηστών τους».Η Pylones Hellas, μέλος του κυπριακού ομίλου P.M. Tseriotis Ltd, δραστηριοποιείται για περισσότερα από 25 χρόνια στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών και ασφάλειας διαδικτύου. Η εταιρία συνδυάζει υπηρεσίες τόσο ενός IT systems integrator όσο και ενός IT security integrator, καθιστώντας την πρωτοποριακό πάροχο για την ελληνική αγορά. Στηριζόμενη στο τρίπτυχο Ασφάλεια, Βελτιστοποίηση και Υψηλή Διαθεσιμότητα, οι λύσεις της Pylones Hellas, απευθύνονται σε μεγάλες εταιρίες όπως τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βιομηχανίες, εταιρίες στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων, και γενικότερα στις επιχειρήσεις που βασίζουν το business τους σε τεχνολογίες πληροφορικής. Στρατηγικοί συνεργάτες της Pylones Hellas είναι οι F5 Networks, HPE, IBM, AWS, Palo Alto και Microsoft προσφέροντας πολυάριθμες λύσεις σε τομείς όπως η ασφάλεια, τα ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα, το storage, τα business critical συστήματα, τα datacenters και το cloud.