Soundbars τηλεόρασης για movie nights με ήχο που τα «σπάει»!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ντοκιμαντέρ, ταινίες, σειρές, συναυλίες, οδοιπορικά, αυτά και πολλά άλλα βρίσκονται στη διάθεσή σου με το πάτημα ενός κουμπιού. Αν όμως θες μία πραγματικά κινηματογραφική εμπειρία, τότε θα πρέπει να εξοπλιστείς και ανάλογα -τουτέστιν, να πλαισιώσεις την τηλεόρασή σου με ένα σύστημα ήχου αντάξιό της. Φτιάξε ατμόσφαιρα λοιπόν με τις προτάσεις μας!Με ήχο που θα σε ξεσηκώσει χάρη στα 220 W συνολικής ισχύος του, το σύστημα Cinema SB160 της JBL αποτελεί μία άριστη value for money πρόταση. Αποτελείται από soundbar και ασύρματο subwoofer το οποίο θα τοποθετήσεις εκεί που θες χωρίς να περιορίζεσαι από καλώδια. Η υποστήριξη Bluetooth σημαίνει πως θα streamάρεις μουσική απ’ ευθείας από το κινητό, το tablet ή το laptop σου ενώ μέσω του HDMI ARC θα μεταφέρεις εικόνα και ήχο σε κάθε λογής συσκευή, από Blu-ray player μέχρι κονσόλα video games!Ένα soundbar από την κορυφαία εταιρεία στον ήχο, το Citation Bar θα ανεβάσει επίπεδο την οικιακή σου ψυχαγωγία. Ενσωματώνοντας την τεχνογνωσία της Harman Kardon, χαρίζει τέλειο μπάσο χωρίς την ανάγκη subwoofer, εκτοξεύοντας τον ήχο σε κάθε γωνία του χώρου σου. Κομψή και με συμπαγή κατασκευή, η Citation Bar είναι συμβατή με Google Assistant, διαθέτει ενσωματωμένο Chromecast καθώς επίσης και τρεις θύρες HDMI in, Bluetooth και Wi-Fi. Υποστηρίζει αναπαραγωγή ήχους σε όλους τους χώρους σου σπιτιού (multi-room) ενώ για ‘σένα που θες το κάτι παραπάνω, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα σύστημα surround εξωπραγματικής ποιότητας.Η 2.1 πρόταση της Sony ακούει στο όνομα HT-S350 και αποτελείται από soundbar και ασύρματο subwoofer. Με συνολική απόδοση 320 W, θα σου χαρίσει βαθύ και πλούσιο μπάσο, δημιουργώντας μία καθ’ όλα επιβλητική ατμόσφαιρα στη στιγμή. Η δε τεχνολογία S-Force PRO Front Surround ενισχύει ακόμα περισσότερο τον ήχο χωρίς να απαιτείται η παρουσία πίσω ηχείων. Εγκαθίσταται πανεύκολα ενώ καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο. Διαθέτει HDMI ARC καθώς επίσης και οπτική έξοδο ενώ υποστηρίζει και Bluetooth. Σε περίπτωση μάλιστα που έχεις συμβατή τηλεόραση Bravia, θα είσαι σε θέση να στείλεις ασύρματα ήχο στο soundbar.Με ασύγκριτη αισθητική αλλά και εκπληκτικές δυνατότητες ως προς την ποιότητα του ήχου που αποδίδει, το σετ Beam 5.0 της Sonos είναι ιδανικό για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν τον καλό ήχο. Βελτιστοποιημένο από βραβευμένους με Όσκαρ μηχανικούς ήχους, προσφέρει εκπληκτική απόδοση στα μεσαία και πλούσιο, απολαυστικό μπάσο για κρυστάλλινο, ισορροπημένο ήχο με την εγγύηση ποιότητας της Sonos. Υποστηρίζει Google Assistant και Amazon Alexa, διαθέτει θύρα Ethernet και Wi-Fi ενώ θα σε εκπλήξει με την άνετη και γρήγορη εγκατάστασή του (απαιτεί όλα κι όλα δύο καλώδια).Προσιτό και λειτουργικό, το Crystal Audio CASB320 είναι ένα ηχοσύστημα 2.1 που αποτελείται από soundbar και subwoofer συνολικής ισχύος 320 W. Θα σου προσφέρει ισορροπημένο, στερεοφωνικό ήχο μέσω Dolby Digital, γεμίζοντας παράλληλα τον χώρο σου με εσένα στο επίκεντρο. Υποστηρίζει Bluetooth προκειμένου να συνδέεις εύκολα τις συμβατές mobile συσκευές σου ενώ χάρη στο HDMI ARC θα μεταφέρεις ήχο και εικόνα μέσω ενός καλωδίου HDMI. Με εύχρηστο τηλεχειριστήριο για άνετο έλεγχο, διαθέτει θύρα USB για να ακούς τραγούδια από εξωτερική μονάδα αποθήκευσης.Ένα πραγματικό «έργο τέχνης» για το σαλόνι σου, η Sound Bar GX της LG είναι μία από τις καλύτερες προτάσεις στην κατηγορία της. Σχεδιασμένη για τους λάτρεις του καλού ήχου, ενσωματώνει τελευταίας γενιάς τεχνολογίες όπως Dolby Vision, Dolby Atmos και DTS:X προσφέροντας τρισδιάστατο ήχο αντάξιο των μεγαλύτερων blockbusters. Έρχεται με 4K pass-through (HDR10) και υποστηρίζει διάταξη 3.1 καναλιών -με προαιρετικό μάλιστα σετ πίσω ηχείων. Διαθέτει HDMI 2.1 (eARC), οπτική θύρα, USB και Bluetooth 4.0 ενώ ταιριάζει άψογα με την τηλεόραση OLED65GX της LG.Με όπλο την εξαιρετική σχέση τιμής/απόδοσης που επιτυγχάνει, το Turbo-X SNB-209 είναι ένα οικονομικό soundbar που θα ενισχύσει τις εμπειρίες θέασής σου με ήχο 2.1 και συνολική ισχύ 80 W RMS. Προσφέρει εύκολη εγκατάσταση ενώ υποστηρίζει Bluetooth 5.0 για να streamάρεις μουσική απ’ ευθείας από το smartphone και το tablet σου. Το ασύρματο, κομψό subwoofer των 50 W θα σου χαρίσει απλόχερα βαθύ μπάσο για εφέ γεμάτα ένταση ενώ το υπερπλήρες προφίλ συνδεσιμότητάς του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων USB, οπτική ίνα, HDMI ARC και αναλογική είσοδο.Το HW-Q950A συνιστά ένα μικρό τεχνολογικό «θαύμα» καθώς διαθέτει το πρώτο κανάλι ήχου 11.1.4 στον κόσμο με συνολικά 22 ηχεία που δημιουργούν στο σαλόνι σου την πιο ρεαλιστική ατμόσφαιρα που έζησες ποτέ. Ενσωματώνει λειτουργία SpaceFit Sound+ διαμορφώνοντας ακόμα πιο αποτελεσματικά υψηλές και χαμηλές συχνότητες ενώ υποστηρίζει Dolby True HD, Dolby Atmos και Dolby Digital Plus για ‘σένα που τα θέλεις όλα. Λειτουργεί με πηγές HDR10+, έρχεται με HDMI (eARC) και 4K video pass ενώ είναι συμβατό με SmartThings App, Spotify Connect και Apple AirPlay 2.Κομψό, λιτό και απέριττο, το soundbar της Bose είναι η τέλεια λύση για την τηλεόρασή σου. Υιοθετεί μίνιμαλ design έτσι ώστε να ταιριάζει παντού δίχως να παρεμποδίζει τη θέαση, θα σου χαρίσει δυναμικό και ισορροπημένο ήχο αναβαθμίζοντας κάθε σου εμπειρία. Από το βαθύ μπάσο στους καθαρούς διαλόγους, θα σου δώσει τη δυνατότητα να επιλέξεις τη λειτουργία που προτιμάς με το πάτημα ενός κουμπιού. Υποστηρίζει Bluetooth 4.2 έτσι ώστε να το συνδέσεις εύκολα με τη mobile συσκευή της αρεσκείας σου και να παίξεις απ’ ευθείας μουσική και podcasts από εκεί.