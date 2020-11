Η Honor ανακοινώνει την παγκόσμια διαθεσιμότητα στο Honor 10X Lite και νέες συνεργασίες για καινοτομία και δημιουργηκότητα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το HONOR 10X Lite διαθέτει διάταξη τετραπλής κάμερας (Κύρια κάμερα 48MP + ultra-wide κάμερα + 2MP macro lens + 2MP depth assist κάμερα), μεγάλη οθόνη 6,67 ιντσών, τεράστια μπαταρία 5000mAh, . Το HONOR 10X Lite είναι διαθέσιμο με HMS, ενώ υποστηρίζει το HONOR SuperCharge. Η τεχνολογία HONOR SuperCharge 22,5W δίνει ώθηση στο HONOR 10X Lite στην ταχύτητα φόρτισης. Αυτό σημαίνει ότι φτάνει στο 46% της μπαταρίας σε 30 λεπτά. Η δυνατότητα reverse charging - αντίστροφης φόρτισης - στο HONOR 10X Lite επιτρέπει την γρήγορη φόρτιση σε όλα τα έξυπνα αξεσουάρ, όπως το HONOR Magic Earbuds, ΗONOR Watch GS Pro, HONOR Watch ES, κτλ.Το smartphone έχει πλέον γίνει ένα όχημα για αυτο-έκφραση, απόδραση και δημιουργικότητα. Ειδικά το HONOR 10X Lite διαθέτει πολλά χρήσιμα χαρακτηριστικά όπως λειτουργία eBook και λειτουργία πολλαπλών παραθύρων για να κάνουν την ανάγνωση εν κινήσει ευκολότερη από ποτέ. Η HONOR και η Wattpad θα ξεκινήσουν το Πρόγραμμα Ανερχόμενων Συγγραφέων για να ανακαλύψουν τους 10 ανερχόμενους συγγραφείς από όλο τον κόσμο, προσκαλώντας τους να υποβάλουν τα διηγήματα τους. Η εφαρμογή Wattpad θα υπάρχει διαθέσιμη στο HONOR 10X Lite.H HΟΝΟR μέσα από το οικοσύστημα προϊόντων της ενθαρρύνει τους νέους να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν την δημιουργικότητα και τις δεξιότητες τους. Το Red Bull Basement 2020 προσκάλεσε τους φοιτητές να προτείνουν καινοτόμες λύσεις με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής τους. Στο Red Bull Basement 2020 συμμετείχαν φοιτητές με επιχειρηματική αντίληψη και καινοτόμες ιδέες. 3865 συμμετοχές συγκεντρώθηκαν από την Ρωσία, Ινδία, Βρετανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Τσεχία, Ουγγαρία από φοιτητές για να κάνουν την ιδέα τους πραγματικότητα!Η HONOR ξεχώρισε την “KARTA: Map for Students” από την Ρωσία για να την υποστηρίξει και μέσα από την εφαρμογή να δημιουργηθεί ένα ολόκληρο Campus Hub για να συνδεθούν φοιτητές με το χώρο του πανεπιστημίου (πληροφορίες για τα μαθήματα, τα events, κτλ). Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υποστηρίζεται από την ανοιχτή πλατφόρμα λογισμικού Huawei Mobile Services.Στις 17 Νοεμβρίου η HONOR για να ενδυναμώσει και να εμπνεύσει τους νέους οργανώνει online workshop με θέμα : «Πώς να δημιουργήσετε την πρώτη σας εφαρμογή – Παράγοντες επιτυχίας». Πληροφορίες και εγγραφή στο το workshop μπορούν να αναζητηθούν εδώ.“Είμαστε ενθουσιασμένοι που ενώσαμε τις δυνάμεις μας με το Red Bull Basement για να ενθαρρύνουμε φοιτητές από όλο τον κόσμο να αναπτύξουν εφαρμογές που οδηγούν σε θετικές αλλαγές. Μέσω του δημιουργικού τους οράματος, της αποφασιστικότητας και των συναρπαστικών ιδεών, οι νέοι προγραμματιστές έχουν εμπνεύσει όχι μόνο τους συναδέλφους τους στην κοινότητα των προγραμματιστών αλλά και όλους μας στην HONOR. ” δήλωσε ο George Zhao, πρόεδρος της HONOR.Μέσα στο 2020 η HONOR παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα value for money προϊόντων για να στηρίξει έμπρακτα την δημιουργικότητα και να ενδυναμώσει περαιτέρω – μέσα από συνεργασίες – την ζωή των νέων. Από την σειρά laptop HONOR MagicBook μέχρι και την τελευταία σειρά wearable ΗΟΝOR Watch GS Pro με 25 ημέρες αυτονομία μπαταρίας και HONOR Watch ES με virtual προπονητή η HONOR δίνει το στίγμα του brand που είναι εδώ για να παρέχει όλα τα εφόδια για μια πιο έξυπνη και δημιουργική καθημερινότητα!