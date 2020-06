«Είναι ο COVID-19 ευκαιρία για Καθαρότερη ενέργεια και Κλιματική ουδετερότητα;»

την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 16.00 μ.μ.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

τόνισε ότι το ξέσπασμα τουθα μειώσει τη ζήτηση ορυκτών καυσίμων ενέργειας κατά επτά φορές από την αυτή που προκλήθηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση το 2009.Η ενέργεια είναι μόνο ένα μέρος του παζλ ανάκαμψης, αλλά είναι ζωτικής σημασίας. Οι επιλογές που κάνουν οι χώρες τώρα θα καθορίσουν την επόμενη γενιά ενεργειακών υποδομών και θέσεων εργασίας. Θα ανοίξουν ή θα κλείσουν το χώρο για διαφοροποίηση προς πιο ανθεκτικές οικονομίες, επηρεασμένες έντονα από τηνκαι τους στόχους για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.• Πώς αναμορφώνεται ο ενεργειακός χάρτης στην εποχή της πανδημίας;• Πώς επηρέασε αυτή η πανδημία την Πράσινη Συμφωνία και το πρόσφατο Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα;• Πώς μπορεί η Ευρωζώνη να ελαχιστοποιήσει την έκταση της προγραμματισμένης ύφεσης και των ποσοστών ανεργίας που σίγουρα θα αυξηθούν στον ενεργειακό τομέα;• Πώς μπορούν τα ΕΣΕΚ (Εθνικά Σχέδια Ενέργειας και Κλίματος) να ενημερωθούν με δεδομένα μετά το COVID-19;• Εφόσον μπορεί να μην έχουμε καλύτερη ευκαιρία από αυτό, πώς μπορούμε να γυρίσουμε τη σελίδα στην εποχή του άνθρακα, στην εποχή του λαδιού και στα ορυκτά καύσιμα;• Πώς μπορούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η UfM να προωθήσουν την ουδετερότητα του άνθρακα σε όλη τη λεκάνη MED;Αυτά και άλλα ερωτήματα θα απασχολήσουν το online debate που πραγματοποιεί η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου Circle the Med Forum με τίτλο:Στο δεύτερο αυτό debate o κ. Γιώργος Κρεμλής, ως Πρόεδρος του Φόρουμ Circle the Med και επίτιμος πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Circular Clima του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) θα φιλοξενήσει τους κ. Samuel Furfari, Καθηγητή Γεωπολιτικής της Ενέργειας του Πανεπιστημίου ULB των Βρυξελλών , κ. Γραμμένο Μαστρογιένι, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Δράσης - Ένωση για τη Μεσόγειο-UFM, κ. Μάρκο Δαμασιώτη, Προϊστάμενο του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Ελληνικού Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (CRES), και κ. Gianni Chianetta, Πρόεδρο του Global Solar Council και επικεφαλή των Διεθνών Υποθέσεων της Italia Solare, Ιδρυτή και Διευθυντή του Greening the Islands.To debate «Είναι ο COVID-19 ευκαιρία για Καθαρότερη ενέργεια και Κλιματική ουδετερότητα;» είναι το δεύτερο μιας σειράς τέτοιων ψηφιακών δράσεων που θα πραγματοποιηθούν έως τα τέλη του Φθινοπώρου και θα κορυφωθούν με τη διοργάνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Διεθνές Ινστιτούτο Circular Clima του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) του διεθνούς συνεδρίου Circle the Med Forum, ως digital event, από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2020.Η μετάδοση του debate θα γίνεται ταυτόχρονα τόσο από το websiteόσο και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσηεγγραφή: https://circlethemed.com/events/2nd-online-debate-is-covid-19-our-chance-for-cleaner-energy-and-climate-neutrality website: https://circlethemed.com facebook: https://www.facebook.com/circlethemed linkedin: https://www.linkedin.com/company/circlethemed instagram: https://www.instagram.com/circlethemed