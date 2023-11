Ρωσικός μηχανισμός Doppelganger: Πώς η Γαλλία αποκάλυψε μια μαζική ρωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης

Κλείσιμο

Οι μεγάλες γαλλικές εφημερίδες αποτέλεσαν τον στόχο της Doppelganger, μιας τεράστιας εκστρατείας παραπληροφόρησης που διεξάχθηκε από την Ρωσία , με στόχο την δημιουργία ψεύτικων ιστότοπων και προπαγανδιστικών μηνυμάτων.Θα ήταν απλών μια κοινή αποδοχή αν λέγαμε ότι η Ρωσία είναι master των μεθόδων κατασκόπευσης και προπαγανδισμού , ειδικότερα όταν αναφερόμαστε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από το κλείσιμο πολλών ανεξάρτητων ΜΜΕ στη Ρωσία, έρευνες και ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων - που χαρακτηρίστηκαν «πράκτορες του εξωτερικού» -, έως την απαγόρευση των λέξεων εισβολή, επίθεση και κήρυξη πολέμου - θυμίζει αρκετά George Orwell, δεν νομίζετε - στα ρεπορτάζ και τα άρθρα που περιγράφουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.Τώρα η Ρωσία επεκτείνει τον έλεγχο της στα μέσα μέσω του Doppelganger. O “σωσίας” είναι η ονομασία που δόθηκε στην μεγάλη αυτή προσπάθεια της Ρωσίας να εισβάλει στα γαλλικά ΜΜΕ και στο υπουργείο Εξωτερικών. Στόχος της ήταν οι εφημερίδες Le Parisien, η 20 Minutes, η Le Monde και η Le Figaro, αλλά και κάποια γερμανικά μέσα όπως η FAZ, το Der Spiegel, η Bild και η Die Welt.Ο λόγος για τον οποίο αυτή η πρακτική ονομάζεται σωσίας, ή αλλιώς εκστρατεία διπλού αντιπροσώπου είναι ότι αντιγράφει πιστά διάφορους δημοφιλείς ιστότοπους, με τους χάκερ να μιμούνται τα άρθρα και τη διάταξη των πραγματικών ειδησεογραφικών σελίδων, για να προκαλέσουν σύγχυση στους χρήστες του Διαδικτύου. Η “πειρατεία” συνίσταται στην τοποθέτηση ψεύτικων ιστότοπων στο διαδίκτυο με τη χρήση των γραφικών ταυτοτήτων μεγάλων τίτλων του Τύπου (Le Monde, Le Figaro, La Croix, Le Point και Le Parisien). Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται αφορά κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, τον πόλεμο στην Ουκρανία.Για παράδειγμα, το πραγματικό domain name της Le Parisien είναι leparisien.fr, ενώ το domain name του αντιγραφόμενου ιστότοπου ήταν leparisien.ltd. Η εκστρατεία εκτελέστηκε τόσο επιμελώς ώστε οι χάκερς να προσθέσουν επίσης συνδέσμους σε ορισμένα πραγματικά άρθρα από τους επίσημους ιστότοπους των μέσων ενημέρωσης - μια τεχνική που ονομάζεται typosquatting. Έτσι κατόρθωσαν να δημοσιεύσουν 49 ψεύτικα άρθρα, τα οποία συνδέονταν με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχους.Οι γαλλικές αρχές εξηγούν ότι αυτό είναι μια κίνηση της Ρωσίας, αφού το περιεχόμενο που διδιδόταν ήταν κυρίως φιλορωσικό. Για παράδειγμα, ένα ψεύτικο άρθρο της εφημερίδας Le Monde έγραφε "Γάλλος υπουργός υποστηρίζει τη δολοφονία των Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία", ένας σαφώς μεροληπτικός και φιλο - κρεμλινικός τίτλος. Οι ίδιες προπαγανδιστικές αφηγήσεις επαναλαμβάνονται συνήθως σε αυτούς τους ψεύτικους ιστότοπους, όπως η αναποτελεσματικότητα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, η υποτιθέμενη ρωσοφοβία στη Δύση ή οι αρνητικές επιπτώσεις της υποδοχής ουκρανών προσφύγων στην Ευρώπη . Χαρακτηριστικά, από τον Ιούλιο, η Libération είναι τακτικό θύμα τέτοιων “πειρατειών”. Από τον Σεπτέμβριο του 2022, επίσης, κυκλοφορούν ψεύτικες πρώτες σελίδες του Charlie Hebdo, ευνοϊκές για το ρωσικό καθεστώς ή δυσμενείς για την Ουκρανία. Στο στόχαστρο μπήκε και το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, με μια ανακοίνωση που ανακοίνωνε ότι θα υπάρχει ένας μικρός φόρος σε κάθε νομισματική συναλλαγή για τη χρηματοδότηση της στρατιωτικής υποστήριξης του ρωσικού στρατού που βρίσκεται στην Ουκρανία. Ο σωσίας αυτός του Υπουργείου παρέμεινε σε λειτουργία για περισσότερες από δύο εβδομάδες προτού κατεβεί, σύμφωνα με τις αρχές.Παρά την πεποίθηση της Γαλλίας για ανάμειξητης Ρωσίας, οι χάκερ και οι διαχειριστές του Doppelganger παραμένουν αγνώστων στοιχείων και, ως εκ τούτου, αποτελούν συνεχή απειλή. O ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, το EU DisinfoLab, o οποίος συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την παραπληροφόρηση στην Ευρώπη, επιμένει ότι απαιτείται άμεσα μια σειρά ευρωπαϊκών δράσεων."Τα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα εγείρουν αμφιβολίες σχετικά με την επιτυχία του Doppelganger. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι η επιχείρηση συνεχίζεται ακόμη μετά από μήνες παραβίασης των ευρωπαϊκών νόμων περί εμπορικών σημάτων, του GDPR , χρησιμοποιώντας διακομιστές και λογισμικό με έδρα την ΕΕ, πιθανότατα χωρίς συνέπειες για τους δημιουργούς της, είναι ανησυχητικό. Εδώ πρέπει να γίνουν πολλές βελτιώσεις", δήλωσε ο Alexandre Alaphilippe, εκτελεστικός διευθυντής του EU DisinfoLab.Από την καλύτερη ρύθμιση της βιομηχανίας domain name, για την προστασία των αυθεντικών φορέων από την πλαστοπροσωπία, έως τη λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε το λογισμικό και οι υποδομές που είναι νόμιμα καταχωρημένα στην ΕΕ να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση κακόβουλων μυστικών επιχειρήσεων επιρροής χωρίς συνέπειες. Αν και σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, μέχρι στιγμής, αυτή η τεράστια εκστρατεία παραπληροφόρησης ήταν ως επί το πλείστον ανεπιτυχής στη συγκέντρωση κλικ και στην προσέλκυση της προσοχής, το μέλλον μοιάζει αβέβαιο και ανησυχητικό αν δεν εμποδιστούν αμεσότερα ανάλογες μελλοντικές επιθέσεις.