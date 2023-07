Ρίτσαρντ Ρότζερς: Τη μέρα νοσοκόμος και τη νύχτα κατά συρροή δολοφόνος

Κλείσιμο

Ένα νέο ντοκιμαντέρ τεσσάρων επεισοδίων, με τίτλο «Last Call: When A Serial Killer Stalked Queer New York», παραγωγής του Hulu (της αμερικανικής συνδρομητικής υπηρεσίας βίντεο), που προβάλλεται από τις 9 Ιουλίου στο ΗΒΟ, επικεντρώνεται στην αληθινή ιστορία ενός «καλοκάγαθου» νοσοκόμου, που εργαζόταν για 22 χρόνια στην παιδιατρική κλινική ενός από τα μεγαλύτερα και αξιολογότερα νοσοκομεία του κόσμου, το Mount Sinai του Μανχάταν και ήταν εξειδικευμένος στη φροντίδα παιδιών με καρδιακές παθήσεις.Η άλλη του όψη, όμως, ήταν αυτή ενός, που κατέσφαζε ομοφυλόφιλους, τους διαμέλιζε και πετούσε τα μέλη τους σε κάδους σκουπιδιών. Ονομάζεταιή, όπως έγινε γνωστός, «The Last Call killer» και είχε κατατρομοκρατήσει την κοινότητα των LGBTQ+ .Ο Ρότζερς. Ήταν το μεγαλύτερο από πέντε παιδιά μιας εργατικής οικογένειας. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ο Ρότζερς και η οικογένειά του μετακόμισαν στη Φλόριντα, ώστε ο πατέρας του να βρει καλύτερη δουλειά. Ως έφηβος, ο Ρότζερς ήταν αδύνατος και συνεσταλμένος. Αυτό, μαζί με την κάπως θηλυπρεπή προσωπικότητά του και την ψιλή φωνή του, τον έκαναν στόχο bullying στο γυμνάσιο. Ήταν όμως άριστος μαθητής και μέλος της λέσχης Γαλλικών στο σχολείο του.Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο Ρότζερς φέρεται να άρπαξε ένα μαχαίρι από το σπίτι του και μαχαίρωσε με αυτό. Το κίνητρο του μαχαιρώματος είναι άγνωστο, αλλά κάποιοι πιστεύουν πως εκείνη μπορεί να τον απέρριψε ερωτικά - παρά το γεγονός ότι ο Ρότζερς ήταν ομοφυλόφιλος.Εξαιτίας της επίθεσης, κρατήθηκε για λίγο σε αναμορφωτήριο, αλλά σύντομα αφέθηκε ελεύθερος και αποφοίτησε από το γυμνάσιο το 1968. Στη συνέχεια φοίτησε στο Florida Southern College, απ΄όπου αποφοίτησε το 1972 με πτυχίο Bachelor of Arts στα γαλλικά. Οι περιγραφές εκείνης της εποχής μιλούν για ένα ήσυχο και μοναχικό άτομο. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1973, όπου παρακολούθησε τη σχολή νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πέις. Αφού αποφοίτησε το 1978 και απέκτησε μεταπτυχιακό προσλήφθηκε ως νοσοκόμος στο ιατρικό κέντρο Mount Sinai όπου εργάστηκε στην παιδιατρική πτέρυγα μέχρι τη σύλληψή του το 2001.Το 1973, όταν ο Ρότζερς ήταν 23 ετών, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Μέιν ως μεταπτυχιακός φοιτητής. Ζούσε σ΄ ένα διώροφο σπίτι με τρεις συγκατοίκους. Ένας από τους συγκατοίκους του Ρότζερς ήταν ο 22χρονος Φρέντερικ Άλαν Σπένσερ. Δεν συμπαθούσε ο ένας τον άλλον, αλλά δεν υπήρχαν περιστατικά βίας μεταξύ τους.Μέχρι που το απόγευμα της 28ης Απριλίου 1973,με ένα σφυρί. Ωστόσο, ο Σπένσερ ήταν ακόμα ζωντανός μετά το αρχικό χτύπημα, έτσι ο Ρότζερς τύλιξε μια πλαστική σακούλα γύρω από το κεφάλι του μέχρι να πεθάνει από ασφυξία. Στη συνέχεια τύλιξε τον Σπένσερ στη νάιλον προσκοπική σκηνή του, έβαλε το πτώμα στο αυτοκίνητό του και το πέταξε στο δάσος του Bird Stream.Το σώμα του θύματος βρέθηκε από δύο ποδηλάτες και η αστυνομία το αναγνώρισε από ένα κλειδί ταχυδρομικής θυρίδας που νοίκιαζε και βρέθηκε στο παντελόνι του. Μετά από έρευνα η αστυνομία εντόπισε ματωμένα δακτυλικά αποτυπώματα στο δωμάτιο του θύματος καθώς και το σφυρί που χρησιμοποιήθηκε στον φόνο. Ο Ρότζερς κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, παραδέχτηκε ότι σκότωσε τον Σπένσερ, αλλά ισχυρίστηκε ότι ήταν σε αυτοάμυνα. Και ότι πέταξε το πτώμα επειδή, όπως κατέθεσε, «απλώς δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα πολύ να πάω στην αστυνομία, αλλά μέχρι τότε ένιωθα ότι θα φαινόταν πολύ ύποπτο».Στη διάρκεια της δίκης ήταν ήρεμος, ξεκάθαρος και πειστικός. Τελικά καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από αμέλεια με μειωμένη ποινή, που ισοδυναμούσε με αθώωση. Αυτή ήταν η αρχή της δολοφονικής του «καριέρας».