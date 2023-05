Οι γυναίκες που μας έκαναν να αγαπήσουμε τα wine bars

Κλείσιμο

Για 18 χρόνια δούλευε ως φαρμακοποιός, όπου κάποια στιγμή αποφάσισε να κάνει το χόμπι της δουλειά και να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο κρασί. «Όλα τα πράγματα κάνουν τον κύκλο τους, έτσι εκείνη την εποχή θεώρησα ότι με τη φαρμακοποιία είχα ολοκληρώσει. Αποδεσμεύτηκα και πήγα στη σχολή Genius in Gastronomy, του Γιώργου Λούκα. Πιστοποιήθηκα σομελιέ και άρχισα να δουλεύω σε wine bar και εστιατόρια», μου λέει με χαμόγελο. Το μαγαζί βρέθηκε στον δρόμο της καρμικά. «Η προηγούμενη ιδιοκτήτρια και φίλη ήθελε να το πουλήσει και κάπως έτσι έπεσε στα χέρια μου. Μου άρεσε το σημείο και πίστεψα ότι εδώ θα μπορούσα να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα». Κι έτσι έγινε. Το Caravin είναι για την Άννα ένα σημείο όπου το κρασί γίνεται μεταφορικό μέσο για πολλά ταξίδια. «Στο σημείο όπου είναι μου δίνεται η ευκαιρία να γνωρίζω καθημερινά κόσμο από όλο τον κόσμο και μαζί τους να ταξιδεύω. Σίγουρα αν ήταν σε άλλη περιοχή δεν θα ήταν το ίδιο. Δεν θα ήμουν εγώ η ίδια. Δεν θα είχα την ίδια σπίθα που έχω τώρα. Θα μου έλειπε αυτή η επαφή», μου αναφέρει. Η Άννα έχει μια μικρή δυσπιστία στη νέα γενιά που ασχολείται με το κρασί επαγγελματικά.«Τα πράγματα, ναι, έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Βέβαια, υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας. Λείπουν οι καλοί επαγγελματίες. Αυτοί που έχουν παιδεία και μόρφωση. Δυστυχώς οι περισσότεροι βλέπουν τον χώρο της εστίασης, αλλά και του κρασιού τυχοδιωκτικά», μου λέει. Αυτό όμως που την ενοχλεί περισσότερο είναι όταν κάποιος πελάτης τής ζητά χύμα κρασί. «Δεν συμβαίνει συχνά, αλλά συμβαίνει. Είναι πιο ψαγμένοι οι καταναλωτές πλέον. Γνωρίζουν παραγωγούς, ποικιλίες, κρασιά και τα ζητούν. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τις ελληνικές ετικέτες». Όσο για τον ρόλο των γυναικών σε αυτό τον χώρο, «δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διάκριση φύλου. Ο χώρος του κρασιού είναι ανοιχτός για όλους. Είναι καθαρά θέμα προσωπικότητας, ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων».Ακάμαντος 11, Θησείο, τηλ.: 211 4003962«Για όλα φταίει ο Προυστ», μου λέει χαμογελώντας η Μαντλέν Λοράντου όταν τη ρωτώ πώς γεννήθηκε το Heteroclito. «Πάνε 11 χρόνια. Εκείνη την εποχή έψαχνα να βρω πώς θα αλλάξω τη ζωή μου, να κάνω μια αλλαγή στην καριέρα μου. Σε μια βόλτα στο κέντρο πέφτω πάνω σε αυτό το μικρό μαγαζί. Τηλεφώνησα και μετά ο Προυστ έβαλε το χέρι του, μια και ήταν η αφορμή να μιλάμε για ώρες με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Έκλεισα τον χώρο χωρίς καν να ρωτήσω την τιμή. Ήταν αυτό που λέμε καρμικό», μου αναφέρει. Εκείνη την εποχή, εν μέσω κρίσης, το κέντρο της Αθήνας ζούσε την παρακμή του. Δεν διάλεξε στρατηγικά το μέρος. Απλώς φαντάστηκε ότι σε αυτό το μικρό μαγαζί θα μπορούσε να φτιάξει ένα wine bar της γειτονιάς. Σαν αυτά όπου της άρεσε να πηγαίνει όταν βρισκόταν στη Γαλλία και την Ιταλία. Και κάπως έτσι ξεκινά η επαγγελματική της σχέση με το κρασί. Πάντα, όμως, το αγαπούσε. Το σπούδασε, έκανε μαθήματα στη σχολή του Κωνσταντίνου Λαζαράκη.Τα έκανε για εκείνη και για να γνωρίζει τι είναι αυτό που απολάμβανε με την παρέα της. Τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στο κρασί ήταν δύσκολα γιατί ερχόταν από άλλον τομέα και δεν ήξερε πώς είναι να έχει κανείς μαγαζί. «Τα κατάφερα όμως, κι ας με έλεγαν τρελή όταν ξεκινούσα. Ήταν η εποχή του κρασιού να κάνει την αντεπίθεσή του. Να γίνει πιο φιλικό στους καταναλωτές, να το γνωρίσουν καλύτερα. Έπαιξαν βέβαια ρόλο και οι συγκυρίες», μου λέει. «Ήθελα να έρχονται στο μαγαζί και να πίνουν κρασί σαν να πίνουν καφέ, στην ίδια τιμή. Γι’ αυτό και ακόμα έχουμε ποτήρι στα 2,5 ευρώ», συμπληρώνει. Αυτός είναι και ο λόγος ίσως που μαζεύονται πολλοί νεαροί. «Όχι, πάντα είχαμε τέτοιον κόσμο. Με πολλούς πελάτες μας έχω χάσμα, θα μπορούσαν να είναι παιδιά μου», λέει γελώντας, «όμως μου αρέσει αυτό. Γιατί οι νέοι είναι πιο ανοιχτοί, μαθαίνω από αυτούς, παίρνω από την ενέργειά τους».Φωκίωνος 3, Αθήνα, τηλ.: 210 3239406Όταν βρίσκεται στο By The Glass, κυκλοφορεί ή κάθεται με ένα κολονάτο ποτήρι κρασί στο χέρι. Δεν σταματά να δοκιμάζει. «Μόνο έτσι μαθαίνεις το κρασί, δοκιμάζοντας. Φυσικά βοηθούν και οι σπουδές, δεν λέω», μου λέει. Και η Φωτεινή Παντζιά έχει κάνει τις σπουδές της: είναι κάτοχος του WSPC. Προτού ανοίξει αυτό το wine bar-restaurant δούλευε για 16 χρόνια στον τομέα των πωλήσεων του κρασιού, όμως ήθελε να κάνει τον δικό της χώρο. Κυνηγούσε για πολύ καιρό το συγκεκριμένο νεοκλασικό όπου βρίσκεται το By The Glass. «Τελικά μέσα στην κρίση τα κατάφερα και μου το έδωσαν. Την είχα φανταστεί αυτή τη βάση, της στοάς, του ωραίο κτιρίου και της πλατείας απέναντι με την εκκλησία», μου αναφέρει. Εκείνη την εποχή υπήρχαν μόνο δύο ή τρία wine bars στην περιοχή.