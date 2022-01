Hotel Deauville: Από τις νύχτες με τον Sinatra και τους Beatles στην κατεδάφιση

Η πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του Euphoria, το εκπληκτικό The Gilded Age και το αισιόδοξο Somebody Somewhere, έρχονται στις οθόνες μας από το Vodafone TV

Δείτε το βίντεο: Οι Beatles στο Deauville Hotel το 1964

Δείτε το βίντεο: Μια μικρή ιστορική αναδρομή The Hotel Deauville

Δείτε το βίντεο: Ενας Vlogger στα ενδότερα του εγκαταλελειμμένου Hotel Deauville

Δείτε το βίντεο: H εμφάνιση των Beatles στο Deauville Hotel το 1964

Πρόβα για τους Beatles το 1964, λίγο πριν εμφανιστούν στο Ηotel Deauville To Hotel Deauville στην «χρυσή» εποχή του Εd Sullivan μαζί με τους Βeatles στο Hotel Deauville





Το αυτοκίνητο που μετέφερε τουςπάρκαρε μπροστά στην είσοδο του ξενοδοχείου Deauville στο νούμερο 6701 της λεωφόρου Collins, στο Μαϊάμι.Τα τέσσερα «σκαθάρια» βγήκαν με την ησυχία τους και πέρασαν την είσοδο του ξενοδοχείου, ερχόμενοι από τη Νέα Υόρκη στις 13 Φεβρουαρίου του 1964.Παρά την κούραση-είχαν εμφανιστεί το προηγούμενο βράδυ δύο φορές στο-ήταν χαρούμενοι αφού η εμφάνιση στο διάσημο τηλεοπτικό σόου τουείχε απογειώσει την φήμη τους στις ΗΠΑ μέσα σε λίγα 24ωρα.Συνήθως έμεναν ένα 24ωρο σε κάθε πόλη, αλλά το ηλιόλουστο Μαϊάμι του Φεβρουαρίου και το Deauville με τα φοβερά δωμάτια και την ιδιαίτερη αισθητική του, αποδείχτηκαν ακαταμάχητος συνδυασμός.Έτσι, αντί για δύο ημέρες έμειναν εννιά απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα, τις εντυπωσιακές καλλονές στην παραλία και τις νύχτες στα κλαμπ του Μαϊάμι.Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου εμφανίστηκαν για δεύτερη φορά στο σόου του Σάλλιβαν από την αίθουσαΕκείνο το βράδυ η φήμη του ξενοδοχείου που λειτουργούσε από το 1957 εκτινάχθηκε για τα καλά και έγινε σημείο αναφοράς για τους διάσημους σταρ και όχι μόνο.Μισό αιώνα και οχτώ χρόνια μετά από εκείνο το αλησμόνητο βράδυ με τους Beatles το μυθικό αυτό οίκημα στέκει πλέον σαν ένα κουφάρι που περιμένει να διαλυθεί.Το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Irma από την πόλη πριν από πέντε χρόνια άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια του στο κλειστό πλέονπου είναι περιφραγμένο με συρμάτινους φράχτες.Οι ταμπέλες με την ένδειξη «απαγορεύεται η είσοδος» συμπληρώνουν το σκηνικό της ερήμωσης για το εγκαταλελειμμένο πλέον ξενοδοχείο των σταρ.Οι ηλικιωμένοι κάτοικοι της περιοχής αναπολούν τις μέρες που ο Φρανκ Σινάτρα με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, τον Ντιν Μάρτιν και τον Τζόει Μπίσοπ χαλάρωναν στην πισίνα του μαζί με εντυπωσιακές καλλονές.Όλα πλέον έχουν αλλάξει και τίποτε δεν είναι όπως παλιά, εκτός από τον ήλιο που φωτίζει κάθε μέρα την μισοκατεστραμμένη πλέον πινακίδα του ιστορικού ξενοδοχείου.Η οικογένεια Μερουέλο στην οποία ανήκει διατείνεται μέσω του δικηγόρου της στους New York Times ότι ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια για να επιδιορθώσει τις ζημιές και δεσμεύεται να του δώσει αυτή τη glitter λάμψη που είχε.Όμως η δημοτική αρχή της πόλης σκέφτεται να κατεδαφίσει το Deauville παρά τις έντονες αντιδράσεις πολλών ρομαντικών που έχουν στην καρδιά τους αυτό το κομμάτι με την ξεχωριστή ιστορία για το Μαϊάμι.Η απάντηση στο ερώτημα «γιατί;» είναι πολύ απλή σύμφωνα με την Μπεθ Ντάνλοπ, δημοσιογράφο επί σειρά ετών στη Miami Herald: «Το Μαϊάμι είναι ένα μέρος όπου η γη ήταν πάντοτε πιο ακριβή από τα κτήρια».Είναι ωραίες οι αναμνήσεις, αλλά μάλλον δεν χωράνε στο σήμερα μαζί με το Deauville και τον μύθο του που περιλαμβάνει ακόμη και ομιλία του Τζον Φιτζέραλντ Κέννεντι, έστω κι αν γίνεται αγώνας από διάφορες οργανώσεις να κηρυχτεί διατηρητέο.Πριν από λίγα χρόνια η αξία του είχε αποτιμηθεί στα 100.000.000 δολάρια, τώρα αν κατεδαφιστεί ίσως είναι μεγαλύτερη κι αυτό από μόνο του είναι ένας πολύ καλός λόγος για να γκρεμιστεί.Στα 540 δωμάτια σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας του γεννήθηκαν έρωτες που άντεξαν στη φθορά του χρόνου, ειδύλλια της μιας νύχτας ή των λίγων ημερών, στήθηκαν αυτοσχέδια πάρτι από μικρές παρέες και τελείωσαν παθιασμένες σχέσεις.Η δική του ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμη, κάποιοι ελπίζουν ότι θα σωθεί και ως γνωστό η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Μέχρι να γίνει ότι είναι γραφτό για το κουφάρι του κάποιοι ρομαντικοί μπορεί να αναπολούν ακόμη τα βράδια που ο Φρανκ-ένας είναι ο-ένιωθε πολύ χαλαρός στο Deauville. Τόσο χαλαρός, που καθόταν πάνω από το πιάνο με ένα ποτήρι Jack, ο κολλητός τουάρχιζε να παίζει και οι τυχεροί πελάτες άκουγαν τη «Φωνή» να τους τραγουδάει το «Fly me to the moon».