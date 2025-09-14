EuroBasket 2025: Μετά τον εφιάλτη να μην χαθούμε - Όλα για το χάλκινο στις 17:00 η Ελλάδα κόντρα στη Φινλανδία

Ο νόμος Σπανούλη

Στο δεύτερο μεγάλο τουρνουά της καριέρας του ως ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Σπανούλης έβαλε τη σφραγίδα του στην Εθνική

Ο Κώστας Παπανικολάου φόρεσε τη στολή του terminator, εξολοθρεύοντας όποιον αντίπαλο ανέλαβε

Ο Κώστας Σλούκας επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους playmakers στην Ευρώπη

Ο πιο συγκεντρωμένος Γιάννης

Και τώρα το απόλυτο κοντράστ: Από το «πότε θα πανηγυρίσουμε ξανά μια επιτυχία;» στην πίκρα για την ήττα μας σε έναν ημιτελικό Ευρωμπάσκετ. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι υπήρχε βελτίωση, έγιναν βήματα, αλλά αυτά δεν αρκούσαν για να μας οδηγήσουν ξανά στην κορυφή.Αυτό δεν είναι το πρώτο μεγάλο τουρνουά που ο V-Span κάθεται στον πάγκο της Εθνικής. Είχαν προηγηθεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι 2024, όπου ο άγουρος (προπονητικά πάντα) Θεσσαλός τεχνικός επέστρεψε για τα καλά στη διεθνή σκηνή.«Οποιος θέλει να είναι στην Εθνική θα είναι... Οποιος δεν θέλει δεν θα είναι γιατί η Εθνική ομάδα είναι τιμή κι εγώ το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Την υπηρέτησα και έζησα τεράστιες επιτυχίες, αποτυχίες, ξέρω τον τρόπο. Ο μοναδικός τρόπος για να έρθει το μπάσκετ ψηλά είναι η ενότητα. Ολοι να βάλουμε την Εθνική μπροστά», είχε πει τον Ιούνιο του 2024 λίγο πριν από το Προολυμπιακό τουρνουά και συμπλήρωνε με νόημα: «Παίζουμε για την κληρονομιά μας, για τη σημαία μας, για την πατρίδα μας.Ολοι πρέπει να είμαστε μαζί και στις επιτυχίες και στις αποτυχίες. Αν δεν πετύχουμε τη μία χρονιά, θα πετύχουμε την επόμενη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η Εθνική είναι πάνω απ’ όλους. Αυτοί που θα έρθουν θα πρέπει να θυσιαστούν, όπως σπάσαμε κι εμείς τα πόδια μας για να μεταλαμπαδεύσουμε την αγάπη μας στα επόμενα παιδιά».Γιατί τα θυμηθήκαμε όλα αυτά; Γιατί πολύ απλά σε αυτό το δεύτερο μεγάλο τουρνουά της καριέρας του ως ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Σπανούλης έχει βάλει τη σφραγίδα του στην Εθνική ομάδα. Πολύ πιο έντονα απ’ ό,τι το είχε κάνει το περασμένο καλοκαίρι στο Παρίσι. Κι αυτές οι εκτιμήσεις δεν αλλάζουν μετά την εφιαλτική εξέλιξη του ημιτελικού με την Τουρκία.Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ξέρει ότι οι μεγάλες ήττες, πονάνε, «βρομάνε σαν κοπριά» όπως έχει ειπωθεί, αλλά είναι κι αυτές που σου δείχνουν τον δρόμο προς την επιτυχία.Στην αποστολή που ξεκίνησε το ταξίδι από τη Λεμεσό για να φτάσει στην τελική τετράδα στη Ρίγα της Λετονίας είχε 12 στρατιώτες έτοιμους να ακολουθήσουν το πλάνο του, έχοντας λίγο έως πολύ την τελική 12άδα στο μυαλό του από την πρώτη στιγμή που έγιναν οι κλήσεις…Κάποιοι αμφισβήτησαν τη συγκεκριμένη συνταγή, ωστόσο (όχι μόνο) εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε με την παρουσία μας στην τελική τετράδα. Γιατί ο Σπανούλης πήρε τους παίκτες που ήξερε ότι μπορούν να υπηρετήσουν το μπάσκετ που ήθελε να παίξει και μας έφερε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.Δίπλα από την κυρίαρχη φιγούρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο (θα αναφερθούμε παρακάτω) υπάρχουν οι δύο βετεράνοι Κώστας Παπανικολάου και Κώστας Σλούκας, οι οποίοι συμπληρώνουν μια 20ετία στις εθνικές ομάδες. Οταν η Ανδρών κατακτούσε το τελευταίο της μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση (Ευρωμπάσκετ 2009, χάλκινο), αυτοί πανηγύριζαν το χρυσό με την Εθνική Νέων.Οι δύο παλιές καραβάνες της Γαλανόλευκης έχουν υπάρξει συμπαίκτες με τον Σπανούλη, τον γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα (ως προς τη νοοτροπία νικητή που τον χαρακτηρίζει) και είναι οι πρώτοι που δίνουν το παράδειγμα της αυτοθυσίας στους υπολοίπους.Ο μεν Σλούκας με τα όσα κάνει σε αυτό το Eurobasket υπενθυμίζει σε όλους γιατί εδώ και τόσα χρόνια θεωρείται ένας από τους κορυφαίους playmakers στη Γηραιά Ηπειρο, ο δε Παπανικολάου έχει βάλει μέσα από τη γαλανόλευκη φανέλα τη στολή του terminator, εξολοθρεύοντας όποιον αντίπαλο του δίνεται η εντολή να αναλάβει. Κι όταν οι δύο 35άρηδες συμπεριφέρονται έτσι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η προετοιμασία, στο κατά τα φαινόμενα δικό τους Last Dance με τη γαλανόλευκη φανέλα, τότε πολύ απλά κανείς από τους πιο μικρούς δεν μπορεί να μην τους ακολουθήσει.Ειδικά όταν όλοι οι υπόλοιποι (ακόμη κι ο Γιάννης) μεγάλωσαν μπασκετικά έχοντας ως είδωλο τον Σπανούλη και ο σεβασμός που τρέφουν προς το πρόσωπό του είναι τεράστιος. Όχι απλά γιατί ήταν ένας τεράστιος αθλητής, αλλά γιατί σιγά-σιγά έχει αρχίσει να αποδεικνύει ότι ο θρύλος του θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμη, με τη διαφορά ότι θα φορά κοστούμια και θα είναι έξω από την τελική γραμμή.Έχοντας δύο σεζόν στο Περιστέρι (2022-2024), όπου πήρε το βάπτισμα του πυρός στους πάγκους, μετά το Παρίσι βρέθηκε στο Μονακό κάνοντας μακροβούτι στα βαθιά και οδηγώντας τους Μονεγάσκους στον πρώτο τελικό της ιστορίας τους στη Euroleague (Αμπού Ντάμπι 2025).Όσες παραστάσεις κι αν είχε ως παίκτης, αυτό το πρώτο προπονητικό ταξίδι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση βοήθησε και τον ίδιο στο να ωριμάσει πολύ γρήγορα προπονητικά. Ακόμη και αυτή η ήττα στον ημιτελικό με την Τουρκία, στην πρώτη του κόντρα με τον Αταμάν (σε επίπεδο εθνικών ομάδων), ήταν ένα μάθημα για τον ίδιο και την ομάδα του… Σκληρό, αλλά διδακτικό. Κυρίως ως προς το κομμάτι της πνευματικής προετοιμασίας και ετοιμότητας όλου του συνόλου.



Σε ένα ομαδικό σπορ όπως το μπάσκετ, σχεδόν ποτέ ένας παίκτης δεν κέρδισε μόνος του κάτι. Ούτε καν ένα παιχνίδι, πολύ περισσότερο ένα μετάλλιο ή ένα τρόπαιο. Βέβαια ένας αστέρας του επιπέδου του Γιάννη Αντετοκούνμπο μπορεί και κάνει τη διαφορά. Ειδικά όταν εμφανίζεται όπως στο φετινό τουρνουά.



Η αγάπη του «Greek Freak» για την Εθνική ήταν και είναι πανθομολογούμενη και όλα αυτά τα χρόνια ήθελε όσο τίποτα άλλο να πανηγυρίσει μια επιτυχία, ένα μετάλλιο. Εχοντας κατακτήσει τον τίτλο στο NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς, έχοντας αναδειχθεί MVP του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, αυτό που λείπει από τη συλλογή του είναι ένα μετάλλιο με την Εθνική ομάδα. Σε σχέση με άλλα τουρνουά, άνθρωποι που ζουν από κοντά την Εθνική έχουν να λένε για την απίστευτη συγκέντρωση που δείχνει από την πρώτη στιγμή που εντάχθηκε στις προπονήσεις. «Εγώ εδώ ήρθα για να πάρω ένα μετάλλιο και θα το παλέψω έως το τέλος με όσες δυνάμεις έχω», είναι το μήνυμα που περνούσε, θυμίζοντας τον Γιάννη των τελικών του 2021, όταν οδήγησε μετά από 50 χρόνια τους Μπακς στη μπασκετική Γη της Επαγγελίας.



Μέχρι σήμερα είναι ο μοναδικός παίκτης που δεν είχε κάνει δηλώσεις κι ας τον περίμεναν στωικά Ελληνες και ξένοι δημοσιογράφοι μετά από κάθε αγώνα στη μεικτή ζώνη. Την ίδια ώρα που εντός της ομάδας ήταν ο γνωστός προσιτός και πάντα με όρεξη για χιούμορ, λειτουργώντας ως ένα απλό μέλος του συνόλου. Γιατί έτσι του συμπεριφερόταν και ο προπονητής του. Στο φιλικό με τη Λετονία είχε βάλει 20 πόντους σε ένα δεκάλεπτο κι όταν τον απέσυρε για να τον ξεκουράσει, τον πήρε στην άκρη και του μιλούσε για αρκετή ώρα δείχνοντάς του τι ήθελε να κάνει καλύτερα. Κάτι που συνεχίστηκε και στη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ και είναι αυτό που λατρεύει ο Γιάννης. Να τον «ταΐζουν» πληροφορίες για το πώς θα λειτουργεί καλύτερα.



Δεν του βγήκε την Παρασκευή. Ακόμη κι αυτός όμως έχει δικαίωμα σε μια κακή βραδιά. Ηρθε στη χειρότερη στιγμή; Σίγουρα ναι. Τώρα όμως λίγο πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής, είμαστε σίγουροι ότι κόντρα στην παρέα του Λάουρι Μάρκανεν θα βρει τον τρόπο για να προσθέσει στη συλλογή του αυτό που του λείπει τόσο πολύ...



Φωτογραφίες: EUROKINISSI, sooc.gr

