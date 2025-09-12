Η FIBA αποθέωσε τον Αταμάν: «Είναι ιδιοφυΐα» - Φωτογραφία

Η Τουρκία πήρε εύκολα τη νίκη εναντίον της Εθνικής μας και η FIBA αποκάλεσε ιδιοφυΐα τον Εργκίν Αταμάν και το εξαιρετικό αμυντικό σχέδιό του απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο