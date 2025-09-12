Η FIBA αποθέωσε τον Αταμάν: «Είναι ιδιοφυΐα» - Φωτογραφία
Η FIBA αποθέωσε τον Αταμάν: «Είναι ιδιοφυΐα» - Φωτογραφία
Η Τουρκία πήρε εύκολα τη νίκη εναντίον της Εθνικής μας και η FIBA αποκάλεσε ιδιοφυΐα τον Εργκίν Αταμάν και το εξαιρετικό αμυντικό σχέδιό του απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Η Τουρκία διέλυσε την Εθνική μας ομάδα με 94-68 και πήρε επιβλητικά την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket απέναντι στην Γερμανία.
Αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας είναι ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος έχει εξασφαλίσει μετάλλιο και πλέον πάει για το πρώτο χρυσό στην καριέρα του με την Εθνική Τουρκίας.
Ο Σλούκας του... έβγαλε το καπέλο πριν τον ημιτελικό, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πιο επιτυχημένο προπονητή την τελευταία 10ετία στην Ευρώπη.
Ο κόουτς του Παναθηναϊκού έχει κατακτήσει 3 φορές την Euroleague και πλέον είναι έτοιμος να διεκδικήσει το Eurobasket με την Τουρκία. Μία ομάδα που είχε να κάνει επιτυχία από το 2010, στο Παγκόσμιο που έγινε στη χώρα τους. Το 2001 πάλι στην Τουρκία ήταν το τελευταίο μετάλλιο σε Eurobasket.
Μετά από 24 χρόνια ο Αταμάν τα κατάφερε και η FIBA τρελάθηκε με το φοβερό του αμυντικό σχέδιο απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούμπο.
H FIBA έγραψε: «Είναι επίσημο πλέον, ο Αταμάν είναι ιδιοφυΐα».
Ειδήσεις σήμερα
FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company
Ζαχαράκη: Σε έναν νομό εμφανίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 πήραν άδεια την πρώτη μέρα
Αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας είναι ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος έχει εξασφαλίσει μετάλλιο και πλέον πάει για το πρώτο χρυσό στην καριέρα του με την Εθνική Τουρκίας.
Ο Σλούκας του... έβγαλε το καπέλο πριν τον ημιτελικό, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πιο επιτυχημένο προπονητή την τελευταία 10ετία στην Ευρώπη.
Ο κόουτς του Παναθηναϊκού έχει κατακτήσει 3 φορές την Euroleague και πλέον είναι έτοιμος να διεκδικήσει το Eurobasket με την Τουρκία. Μία ομάδα που είχε να κάνει επιτυχία από το 2010, στο Παγκόσμιο που έγινε στη χώρα τους. Το 2001 πάλι στην Τουρκία ήταν το τελευταίο μετάλλιο σε Eurobasket.
Μετά από 24 χρόνια ο Αταμάν τα κατάφερε και η FIBA τρελάθηκε με το φοβερό του αμυντικό σχέδιο απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούμπο.
H FIBA έγραψε: «Είναι επίσημο πλέον, ο Αταμάν είναι ιδιοφυΐα».
It's official: Ergin Ataman is a genius. 🇹🇷#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/nR7tDmwxLr— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
Ειδήσεις σήμερα
FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company
Ζαχαράκη: Σε έναν νομό εμφανίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 πήραν άδεια την πρώτη μέρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα