Eurobasket 2025: Αποθεώθηκε η Εθνική μπάσκετ κατά την αναχώρησή της για το γήπεδο - Βίντεο

EUROBASKET 2025
Δεκάδες Έλληνες βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της ομάδας στη Ρίγα για να δώσουν ώθηση στην ομάδα του Σπανούλη

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τον μεγάλο ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία στο Eurobasket. 

Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:00 στην αρένα της Ρίγα και οι δύο ομάδες έχουν ήδη αποχωρήσει από τα ξενοδοχεία τους για το γήπεδο. 

Έξω από το ξενοδοχείο της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν δεκάδες Έλληνες για να αποθεώσουν τα παιδιά του Σπανούλη και να φωνάζουν συνθήματα για πρόκριση στον τελικό της Κυριακής όπου περιμένει η Γερμανία. 




