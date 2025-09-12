Eurobasket 2025: Αποθεώθηκε η Εθνική μπάσκετ κατά την αναχώρησή της για το γήπεδο - Βίντεο
Eurobasket 2025: Αποθεώθηκε η Εθνική μπάσκετ κατά την αναχώρησή της για το γήπεδο - Βίντεο
Δεκάδες Έλληνες βρέθηκαν στο ξενοδοχείο της ομάδας στη Ρίγα για να δώσουν ώθηση στην ομάδα του Σπανούλη
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τον μεγάλο ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία στο Eurobasket.
Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:00 στην αρένα της Ρίγα και οι δύο ομάδες έχουν ήδη αποχωρήσει από τα ξενοδοχεία τους για το γήπεδο.
Έξω από το ξενοδοχείο της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν δεκάδες Έλληνες για να αποθεώσουν τα παιδιά του Σπανούλη και να φωνάζουν συνθήματα για πρόκριση στον τελικό της Κυριακής όπου περιμένει η Γερμανία.
Ειδήσεις σήμερα
FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company
Ζαχαράκη: Σε έναν νομό εμφανίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 πήραν άδεια την πρώτη μέρα
Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 21:00 στην αρένα της Ρίγα και οι δύο ομάδες έχουν ήδη αποχωρήσει από τα ξενοδοχεία τους για το γήπεδο.
Έξω από το ξενοδοχείο της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν δεκάδες Έλληνες για να αποθεώσουν τα παιδιά του Σπανούλη και να φωνάζουν συνθήματα για πρόκριση στον τελικό της Κυριακής όπου περιμένει η Γερμανία.
🇬🇷👏 𝝖𝝥𝝤𝝝𝝚𝝮𝝨𝝜 στην αναχώρηση της Εθνικής, λίγες ώρες πριν το Ελλάδα - Τουρκία!#HellasBasketball #Eurobasket #Eurobasket2025 #GRETUR pic.twitter.com/2VGTI2VDaJ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 12, 2025
Ειδήσεις σήμερα
FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ
Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company
Ζαχαράκη: Σε έναν νομό εμφανίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 πήραν άδεια την πρώτη μέρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα