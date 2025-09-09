Ελλάδα-Λιθουανία: Πολυτιμότερος του αγώνα ο «οδοστρωτήρας» Γιάννης Αντετοκούνμπο - Βίντεο
EUROBASKET 2025
Γιάννης Αντετοκούνμπο Εθνική Μπάσκετ Λιθουανία Eurobasket 2025

Ελλάδα-Λιθουανία: Πολυτιμότερος του αγώνα ο «οδοστρωτήρας» Γιάννης Αντετοκούνμπο - Βίντεο

Ο «Greek Freak» πήρε το βραβείο του MVP για την εμφάνισή του στον προημιτελικό εναντίον της Λιθουανίας

Ελλάδα-Λιθουανία: Πολυτιμότερος του αγώνα ο «οδοστρωτήρας» Γιάννης Αντετοκούνμπο - Βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η Εθνική μπάσκετ περίμενε 16 χρόνια για αυτή τη στιγμή και τα κατάφερε να περάσει στην τετράδα του Eurobasket, νικώντας εμφατικά τη Λιθουανία με 87-76. 

Οδηγός για μία ακόμα φορά ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ίσως στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του, μοίραζε στους συμπαίκτες του, τελείωνε φάσεις, ήταν αρχοντικός στην επίθεση. 

Ο Έλληνας αναδείχθηκε MVP του αγώνα απέναντι στη Λιθουανία, τελείωσε το ματς με 29 πόντους (9/15 σουτ), 11/16 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 τάπα σε 32:15 λεπτά συμμετοχής. 

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει στους «4» την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, για μία θέση στον τελικό. 


Ειδήσεις σήμερα:

Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός

«Ψυχώ» στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος χαράκωσε με γυαλί γονείς και αδελφό επειδή κάλεσαν ιερέα να διαβάσει ευχή

«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα

4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network