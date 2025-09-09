Ελλάδα-Λιθουανία: Πολυτιμότερος του αγώνα ο «οδοστρωτήρας» Γιάννης Αντετοκούνμπο - Βίντεο
Ελλάδα-Λιθουανία: Πολυτιμότερος του αγώνα ο «οδοστρωτήρας» Γιάννης Αντετοκούνμπο - Βίντεο
Ο «Greek Freak» πήρε το βραβείο του MVP για την εμφάνισή του στον προημιτελικό εναντίον της Λιθουανίας
Η Εθνική μπάσκετ περίμενε 16 χρόνια για αυτή τη στιγμή και τα κατάφερε να περάσει στην τετράδα του Eurobasket, νικώντας εμφατικά τη Λιθουανία με 87-76.
Οδηγός για μία ακόμα φορά ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ίσως στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του, μοίραζε στους συμπαίκτες του, τελείωνε φάσεις, ήταν αρχοντικός στην επίθεση.
Ο Έλληνας αναδείχθηκε MVP του αγώνα απέναντι στη Λιθουανία, τελείωσε το ματς με 29 πόντους (9/15 σουτ), 11/16 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 τάπα σε 32:15 λεπτά συμμετοχής.
Η Εθνική θα αντιμετωπίσει στους «4» την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, για μία θέση στον τελικό.
Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός
Οδηγός για μία ακόμα φορά ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ίσως στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του, μοίραζε στους συμπαίκτες του, τελείωνε φάσεις, ήταν αρχοντικός στην επίθεση.
Ο Έλληνας αναδείχθηκε MVP του αγώνα απέναντι στη Λιθουανία, τελείωσε το ματς με 29 πόντους (9/15 σουτ), 11/16 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 τάπα σε 32:15 λεπτά συμμετοχής.
Η Εθνική θα αντιμετωπίσει στους «4» την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, για μία θέση στον τελικό.
The Greek Freak (29 PTS, 6 REB, 4 STL) leads Hellas to their first Semi-Finals in 16 years!#EuroBasket pic.twitter.com/X2rktk2Bok— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός
«Ψυχώ» στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος χαράκωσε με γυαλί γονείς και αδελφό επειδή κάλεσαν ιερέα να διαβάσει ευχή
«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα