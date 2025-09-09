Eurobasket 2025: «Πετάει» ο Γιάννης - Τα δύο εντυπωσιακά καρφώματα του Αντετοκούνμπο απέναντι στη λιθουανική άμυνα - Βίντεο
EUROBASKET 2025
Εθνική Μπάσκετ Λιθουανία Eurobasket 2025

Eurobasket 2025: «Πετάει» ο Γιάννης - Τα δύο εντυπωσιακά καρφώματα του Αντετοκούνμπο απέναντι στη λιθουανική άμυνα - Βίντεο

Ο Γιάννης έφυγε σαν άλογο στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε σε δύο περιπτώσεις στο λιθουανικό καλάθι

Eurobasket 2025: «Πετάει» ο Γιάννης - Τα δύο εντυπωσιακά καρφώματα του Αντετοκούνμπο απέναντι στη λιθουανική άμυνα - Βίντεο
Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει για τους «8» του Eurobasket τη Λιθουανία

Η Λιθουανία ξεκίνησε καλύτερα, όμως η Εθνική μείωσε με φοβερό Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώνει στον αιφνιδιασμό και να δίνει ανάσες στην Εθνική ομάδα. 

Μετά από ριμπάουντ της Ελλάδας και ασίστ του Σλούκα, ο Γιάννης απέφυγε δύο παίκτες και τελείωσε με κάρφωμα. 

Ο Γιάννης όμως δεν σταμάτησε εκεί, είχε και άλλο για την άμυνα της Λιθουανίας. Είδε ανοιχτό διάδρομο, μπήκε με φόρα, κάρφωσε και πήρε και το φάουλ.



