Eurobasket 2025: «Πετάει» ο Γιάννης - Τα δύο εντυπωσιακά καρφώματα του Αντετοκούνμπο απέναντι στη λιθουανική άμυνα - Βίντεο
Eurobasket 2025: «Πετάει» ο Γιάννης - Τα δύο εντυπωσιακά καρφώματα του Αντετοκούνμπο απέναντι στη λιθουανική άμυνα - Βίντεο
Ο Γιάννης έφυγε σαν άλογο στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε σε δύο περιπτώσεις στο λιθουανικό καλάθι
Η Εθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει για τους «8» του Eurobasket τη Λιθουανία.
Η Λιθουανία ξεκίνησε καλύτερα, όμως η Εθνική μείωσε με φοβερό Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώνει στον αιφνιδιασμό και να δίνει ανάσες στην Εθνική ομάδα.
Μετά από ριμπάουντ της Ελλάδας και ασίστ του Σλούκα, ο Γιάννης απέφυγε δύο παίκτες και τελείωσε με κάρφωμα.
Ο Γιάννης όμως δεν σταμάτησε εκεί, είχε και άλλο για την άμυνα της Λιθουανίας. Είδε ανοιχτό διάδρομο, μπήκε με φόρα, κάρφωσε και πήρε και το φάουλ.
Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός
Η Λιθουανία ξεκίνησε καλύτερα, όμως η Εθνική μείωσε με φοβερό Γιάννη Αντετοκούνμπο να καρφώνει στον αιφνιδιασμό και να δίνει ανάσες στην Εθνική ομάδα.
Μετά από ριμπάουντ της Ελλάδας και ασίστ του Σλούκα, ο Γιάννης απέφυγε δύο παίκτες και τελείωσε με κάρφωμα.
Ο Γιάννης όμως δεν σταμάτησε εκεί, είχε και άλλο για την άμυνα της Λιθουανίας. Είδε ανοιχτό διάδρομο, μπήκε με φόρα, κάρφωσε και πήρε και το φάουλ.
HOW DO YOU STOP THIS?— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
(asking for a friend, his name is Rimas)#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/220ahqFuOV
ZEUS HIMSELF IS AFRAID OF GIANNIS ⚡️#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/oI0lB6zZVC— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
Όλες οι εξελίξεις μετά το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ: Στόχος η ηγεσία η Χαμάς που συνεδρίαζε για πρόταση κατάπαυσης του πυρός
«Ψυχώ» στη Θεσσαλονίκη: 34χρονος χαράκωσε με γυαλί γονείς και αδελφό επειδή κάλεσαν ιερέα να διαβάσει ευχή
«Γιατί μας το έκανες αυτό;» - Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Καλαμάτα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα