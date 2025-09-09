Σενγκούν: «Το triple double δεν θα σήμαινε τίποτα αν χάναμε, ο Γιάννης είναι ασταμάτητος» - Βίντεο
Ο Τούρκος σταρ μίλησε μετά την πρόκριση της Τουρκίας στα ημιτελικά του Eurobasket, πλέκοντας το εγκώμιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Η Τουρκία προκρίθηκε στα ημιτελικά του EuroBasket. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν επικράτησε 91-77 της Πολωνίας και εξασφάλισε το εισιτήριο για την τετράδα, όπου θα αντιμετωπίσει είτε την Ελλάδα είτε τη Λιθουανία.
Ο αγώνας είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αλπερέν Σενγκούν. Ο σέντερ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν τελείωσε τον αγώνα με triple double, ωστόσο δήλωσε, στο Athletiko, μετά το φινάλε του προημιτελικού ότι αυτό δεν θα τον ένοιαζε αν η ομάδα του έχανε.
«Δεν θα σήμαινε τίποτα για μένα αν χάναμε», ομολόγησε ο Τούρκος σέντερ όταν ρωτήθηκε για το επίτευγμά του.
«Ο Αταμάν με χρησιμοποιεί πάρα πολύ καλά. Είμαι παίκτης της ομάδας και θα βοηθήσω όπου χρειαστεί, στην άμυνα, στην επίθεση. Δεν με νοιάζει. Ό,τι μου πει θα το κάνω», σημείωσε αρχικά ο Αλπερέν Σενγκούν.
Ο Τούρκος ήταν διπλωματικός όταν κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιθουανία, αλλά αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον οποίο έχουν παίξει πολλές φορές αντίπαλοι στο NBA, Μιλγουόκι Μπακς και Χιούστον Ρόκετς.
«Είναι ασταμάτητος. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τον σταματήσουμε. Και η Λιθουανία και η Ελλάδα είναι πολύ καλές ομάδες. Θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα το βράδυ και θα προετοιμαστούμε για μία πολύ μεγάλη μάχη», σημείωσε ο Σενγκούν.
🇹🇷🗣️ Άλπερεν Σενγκούν: «Θα κάνουμε τα πάντα για να σταματήσουμε τον Γιάννη. Ο Αταμάν με αξιοποιεί πολύ καλά, ό,τι μου πει θα το κάνω». pic.twitter.com/Ioirm4unmc— Athletiko (@athletiko_gr) September 9, 2025
