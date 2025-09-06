Η απάντηση του Σπανούλη σε ερώτηση για την κατάσταση στη Γάζα: Θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ - Βίντεο

Μια από τις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την προπόνηση του Σαββάτου και εν όψει του αγώνα με το Ισραήλ ήταν και για την κατάσταση στη Γάζα και εάν σκοπεύει η ομάδα να κάνει κάποια συμβολική κίνηση.



Ο ομοσπονδιακός προπονητής είπε σχετικά : «Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Το μυαλό μας είναι στο μπάσκετ και το πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι.



Από εκεί και πέρα όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση, οπότε είμαι εγώ να μιλήσω μόνο για μπάσκετ και θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ».



Θυμίζουμε ο αγώνας της φάσης των 16 του Eurobasket με το Ισραήλ είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή στις 21:45.

