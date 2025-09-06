Η απάντηση του Σπανούλη σε ερώτηση για την κατάσταση στη Γάζα: Θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ - Βίντεο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σύγκρουση οχημάτων στην Κηφισίας, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Λαγόμανδρα Χαλκιδικής - 112 στους κατοίκους

EUROBASKET 2025
Βασίλης Σπανούλης Γάζα Ισραήλ Eurobasket 2025

Ο Βασίλης Σπανούλης  τόνισε ότι όλοι γνωρίζουν την κατάσταση αλλά το μυαλό είναι στο μπάσκετ

211 ΣΧΟΛΙΑ

Μια από τις ερωτήσεις που δέχτηκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την προπόνηση του Σαββάτου και εν όψει του αγώνα με το Ισραήλ ήταν και για την κατάσταση στη Γάζα και εάν σκοπεύει η ομάδα να κάνει κάποια συμβολική κίνηση. 

Ο ομοσπονδιακός προπονητής είπε σχετικά : «Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Το μυαλό μας είναι στο μπάσκετ και το πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι.

Από εκεί και πέρα όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση, οπότε είμαι εγώ να μιλήσω μόνο για μπάσκετ και θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ».

Θυμίζουμε ο αγώνας της φάσης των 16 του Eurobasket με το Ισραήλ είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή στις 21:45. 

