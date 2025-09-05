Eurobasket 2025: Το φοβερό κάρφωμα του Αντετοκούνμπο με την Ισπανία στο Νο1 του top-10, δείτε βίντεο
Στο Νο4 είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπο και στο Νο2 η τάπα του Χουάντσο στον Γιάννη
Με Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Νο1 «κυκλοφόρησε» το top-10 της FIBA για την 9η και τελευταία ημέρα των ομίλων του Eurobasket 2025.
Ο Έλληνας σταρ ήταν κορυφαίος για ένα ακόμη παιχνίδι και η FIBA του έδωσε την 1η θέση στο top-10 με τις καλύτερες φάσεις της ημέρας.
Την πρωτιά την κέρδισε λόγω του φοβερού alley oop καρφώματος από επαναφορά του Τάιλερ Ντόρσεϊ φυσικά στο παιχνίδι με την Ισπανία.
Στο Νο2 είναι πάλι ο Γιάννης αλλά να ... τρώει τάπα από τον Χουάντσο και στο Νο4 ο Κώστας Αντετοκούνμπο.
