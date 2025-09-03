Eurobasket 2025: Άνετη Γερμανία «σκόρπισε» 91-61 τη Φινλανδία - Βίντεο
Eurobasket 2025: Άνετη Γερμανία «σκόρπισε» 91-61 τη Φινλανδία - Βίντεο

Το ξεκούραστο 5/5 ολοκλήρωσε η Γερμανία στον όμιλο του Eurobasket διαλύοντας τη γηπεδούχο Φινλανδία

Eurobasket 2025: Άνετη Γερμανία «σκόρπισε» 91-61 τη Φινλανδία - Βίντεο
Η Γερμανία δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στην Φινλανδία, επικράτησε με +30 (61-91) και έκανε το 5/5 στην φάση των ομίλων.

Από την αρχή μέχρι το τέλος η Γερμανία είχε το προβάδισμα, με την Φινλανδία μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο να δείχνει κάτι στο παρκέ.

Από εκεί και πέρα, μόνο μια ομάδα υπήρχε στο παρκέ, με την παρέα του Σρούντερ να παίρνει τη νίκη και να ετοιμάζεται για το νοκ άουτ απέναντι στην Σουηδία.


Φινλανδία - Γερμανία: Το ματς

Μετά από ένα πρώτο δεκάλεπτο όπου το ματς δεν ξέφυγε (19-21), η Γερμανία έδειξε τα δόντια της και πήρε τον έλεγχο. Ο Χόλατζ έστειλε για πρώτη φορά τη διαφορά πάνω από τους 10 (27-38, 15'), με τα «Πάντσερ» να μην κοιτάζουν ποτέ ξανά πίσω.

Το ημίχρονο έκλεισε στο 36-50, με την Φινλανδία να μην μπορεί αν βγάλει σε κανένα σημείο αντίδραση και να μοιάζει με κομπάρσο στο παιχνίδι, την ώρα που η Γερμανία ανέβαζε ολοένα και περισσότερο την διαφορά.

Κλείσιμο

Στο 30' η διαφορά είχε φτάσει στους 20 (49-69), ενώ στην συνέχεια ξεπέρασε τους 30 (57-89, 37'), με το τέλος του αγώνα να βρίσκει την Γερμανία νικήτρια με 61-91.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 36-50, 49-69, 61-91.

