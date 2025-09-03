Αταμάν: «H Σερβία είναι το φαβορί και θέλω να την κερδίσουμε στον τελικό, όχι τώρα»

Τα μάτια είναι στραμμένα στη μάχη τηςμε τηγια την αποψινή μέρα του EuroBasket 2025. Εκεί όπου κρίνεται και η πρωτιά του ομίλου, αφού αμφότερες οι ομάδες έχουν ρεκόρ 4-0, με τοννα μιλάει σε σερβικά ΜΜΕ, όντας αρκετά ευδιάθετος.Μάλιστα τόνισε πως δεν υπάρχει λύση για τονενώ απάντησε σε ερώτηση για το αν ο Αλπερέν Σενγκούν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Σέρβο σούπερ σταρ.«Δεν έχουμε λύση για τον Γιόκιτς. Υπάρχουν πολλοί παίκτες, μην ξεχνάμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Λάουρι Μάρκανεν, τον Γιόνας Βαλαντσιούνας., είναι 24 ετών, ελπίζω να γίνει καλύτερος του Γιόκιτς».Ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας τόνισε επίσης πως η ομάδα του θα παλέψει για να πάρει τη νίκη, αλλά προτιμάει να κερδίσει τη Σερβία στον τελικό.«Ελπίζω να συναντηθούμε ξανά στον τελικό. Θα ήθελα να αναφέρω ότι το τελευταίο παιχνίδι στον όμιλο είναι πολύ σημαντικό, δύο εξαιρετικά ρόστερ. Ελπίζουμε να δούμε πολύ ωραίο μπάσκετ. Η νίκη ή η ήττα δε θα σε οδηγήσει στο μετάλλιο, ούτε θα σε απομακρύνει. Η Σερβία είναι το φαβορί και για αυτό θα ήθελα να την κερδίσουμε στον τελικό και όχι στους ομίλους. Φυσικά και θα παλέψουμε.Η Σερβία έχει πολύ δυνατή ομάδα, όπως και εμείς αλλά είχαν την ατυχία λόγω της απουσίας του Μπογκντάνοβιτς. Ελπίζω να επιστρέψει γρήγορα, όπως και ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις αλλά και όσοι τραυματίστηκαν στο EuroBasket. Ήταν εκπληκτικός στην προετοιμασία και στο ξεκίνημα το τουρνουά, είχαμε παίξει δύο φορές με τη Λιθουανία.Μερικές φορές τέτοιοι τραυματισμοί επηρεάζουν το τουρνουά. Ειλικρινά θέλω να τελειώσει το παιχνίδι με τη Σερβία χωρίς κανέναν τραυματισμό για τις ομάδες, γιατί τώρα ξεκινούν τα νοκ άουτ».