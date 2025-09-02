Αταμάν για Γιόκιτς: «Ας βάλει 50 πόντους, εμείς θέλουμε να κερδίσουμε»
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης ανάμεσα σε Τουρκία και Σερβία για το πως η ομάδα του θα περιορίσει τον Νίκολα Γιόκιτς
Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει την Τετάρτη το βράδυ την Σερβία, με φόντο την πρώτη θέση του ομίλου.
Ο Τούρκος προπονητής ρωτήθηκε για το αν υπάρχει τρόπος να σταματήσει η ομάδα του τον Νίκολα Γιόκιτς και η απάντησή του ήταν απολαυστική.
«Δεν έχουμε κανέναν τρόπο και καμία λύση για να σταματήσουμε τον Γιόκιτς. Ας βάλει 50 πόντους, εμείς θέλουμε να νικήσουμε».
Τι είπε για Αντετοκούνμπο, Βαλαντσιούνας και Μίτσιτς
Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο Αταμάν κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για τον Αλπερέν Σενγκούν. Πιο συγκεκριμένα, στο αν θεωρεί ότι είναι ο μοναδικός παίκτης ο οποίος μπορεί να περιορίσει τον Γιόκιτς.
Η απάντηση του, ανέδειξε ακόμα δυο παίκτες ικανούς για αυτόν. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Είναι πολύ ικανοί παίκτες».
Ο Αταμάν αναφέρθηκε και στη συνάντησή του ως αντίπαλος στο παρκέ με τον πρώην παίκτη του Βασίλιε Μίτσιτς. Αναφέρθηκε στον τραυματισμό του, «έμαθα ότι δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ανυπομονώ να βρεθώ απέναντί του, τον αγαπάω σαν παιδί μου».
