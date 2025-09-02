Αταμάν για Γιόκιτς: «Ας βάλει 50 πόντους, εμείς θέλουμε να κερδίσουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης ανάμεσα σε Τουρκία και Σερβία για το πως η ομάδα του θα περιορίσει τον Νίκολα Γιόκιτς